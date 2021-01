Quiero ser decente y bueno… por orden de los Peaky Blinders

Quienes no han visto Peaky Blinders, la serie inglesa de la BBC comprada por Netflix, no sabrán de qué estoy hablando, pero quienes han seguido todas sus temporadas reconocerán de inmediato la segunda mitad de este título como la frase icónica que identifica a la familia gitana Shelby, un clan mafioso de la ciudad industrial de Birmingham, que se convierte en un extraordinario poder del crimen organizado en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, donde los tres hermanos Shelby, Arthur, Tomy y Johny Boy sirvieron como soldados constructores de túneles, una de las posiciones más horribles y dramáticas de aquella contienda.

Lo que hemos visto hasta ahora en la serie es una mezcla de realidad y ficción, con más de lo primero que de lo segundo, por cierto, pues no por gusto el guionista desciende de una familia que trabajó para los verdaderos Peaky como corredores de apuestas. La banda existió a finales del siglo XIX y principios del XX, pero antes de la Guerra ya se había disuelto y no operaba, por lo que la fecha en que transcurre la historia narrada en la serie es una licencia poética.

Los Shelby son una creación para la pantalla grande, la verdadera familia que los inspiró se apellidaba Sheldon. Mientras los Shelby son héroes de guerra traumatizados y sin trabajo a su regreso, visten con suma elegancia trajes de tres piezas, abrigos de cuero y las célebres gorras planas con cuchillas en las viseras para cegar a sus víctimas, los integrantes de la banda real eran matones de barrio sin glamour, obreros de la industria del latón, lo que permitió a los escenógrafos recrear un Birmingham repleto de tronantes fumarolas que recuerdan de un modo alucinante “El Infierno”, la tercera parte del retablo El jardín de las delicias, de El Bosco, y conforman un escenario muy apropiado para enmarcar la siniestra personalidad de Tomy Shelby y, al mismo tiempo, caracterizar el ambiente de uno de los barrios más pobres y violentos del Londres de la época. Sobre las cuchillas en las viseras, parece que la prensa de la época siempre habló de hebillas de cinturones y otros objetos punzantes como las armas preferidas por la banda. Las Gillette se inventaron mucho después.

Hay personajes reales en la serie, como Darby Sabini y Bill Kimbler, jefes de bandas rivales de los Peakys, con quienes estos contendieron por el control de los hipódromos, las apuestas y otros renglones del negocio ilegal que daba vida la zona. ¿Estuvieron los clanes gitanos tan implicados en la vida mafiosa como aparecen en la serie? No sería imposible, ya que, como los judíos, siempre fueron ciudadanos marginados por la sociedad y, además, estaban todos emparentados. Y hablando de judíos, el personaje de Alfie Solomons, interpretado por Tom Hardi, realmente fue líder de grupos mafiosos judíos que operaban en otra zona de Londres. La fogosa tía de los Shelby, Polly Grey, magistralmente impersonada por Helen MacCrori no existió, pero sí vivieron en la zona mujeres como ella que hicieron dinero con el negocio de las apuestas, y sobra decir que fueron mafiosas respetadas, temidas y obedecidas por sus acólitos como auténticas diosas. Campbell, el odioso inspector norirlandés contratado por Churchill para erradicar las bandas que controlaban los bajos fondos londinenses, está inspirado en un personaje real, también inspector, también norirlandés y también contratado por Churchill, pero al contrario de su alter ego en la serie, no solo no murió, sino que logró limpiar las calles de matones y otros elementos antisociales y lo hizo con eficacia. Otro elemento real es el bar Garrison, propiedad de los Shelby en la serie: estaba en Birmingham y era el sitio favorito donde las bandas iban a beber wiski irlandés y buena cerveza inglesa mientras tramaban sus golpes futuros o hacían y deshacían alianzas.

Yo diría que los dos grandes aciertos de la serie (que no tiene, a mi juicio, ni el más mínimo desacierto) son, en primer lugar, su casting, y en segundo la reconstrucción de época, que incluye el vestuario. No hay un solo actor en las cinco temporadas que no realice una interpretación genial del personaje que le fue encomendado, aunque desde luego, algunos tienen mayor presencia en pantalla que otros, e incluso entre los protagonistas destacan Tomy, Arthur y la tía Polly por encima de los hermanos John y Finn Cole, quienes interpretan a Johny Boy, el menor de los Shelby, y a Michael Grey, el hijo que le fuera arrebatado a Polly al nacer.

Cómo ocurrió la elección del actor irlandés Cillian Murphy para el personaje de Tomy Shelby es una historia breve y rara. En principio no era el elegido para el papel, porque en persona, según pensaban los creadores de la serie, no tiene ningún rasgo que lo identifique con el personaje frío y cruel de Tomy, y aquí explico la primera parte del título de este trabajo: “Quiero ser decente y bueno”; la frase la he tomado de una entrevista concedida por Murphy, donde confesó a su entrevistador cómo se ve a sí mismo:

Solo quiero ser decente y bueno. Son valores antiguos, pero parece que están desapareciendo en la actualidad. Ahora es normal ser un déspota, un misógino, un asqueroso. Estos puntos de vista se están validando por todo el mundo. El no ser ostentoso y no hablar demasiado de ti mismo es a lo que intento aferrarme. Así es como me crié. No siempre lo consigo. Mi esposa y mis hijos son los que me dirán si estoy fallando, pero es todo lo que realmente quiero hacer. Eso es lo importante.

Sí, Cillian Murphy, el irlandés vegetariano, reservado y muy discreto, tenía antes de convertirse en Tomy Shelby uno de esos físicos que cuando los miras te ubican de inmediato entre la mitad y los finales del siglo XIX, ese período que va de los románticos ingleses a los prerrafaelitas. Podría ser un poeta romántico o maldito, alguien capaz de morirse de amor o de exceso de ajenjo. Su semblante (increíblemente plástico) es de una belleza delicada y enigmática, con un marcado hipertelorismo en sus modélicos ojos de cervatillo que lo impregna de una perturbadora sensualidad y de una languidez andrógina y perversa. Otro actor de un físico duro, montaña de músculos y aspecto feroz iba a ser el elegido para encarnar a Tomy Shelby, el gitano bandido, pero entonces Cillian envió un escueto correo al creador de la serie: “Recuerda, soy un actor”, y se hizo la luz: el papel le fue dado en lo que demostró ser un golpe de intuición verdaderamente genial, porque Murphy, tras una rica dieta de carne y severos entrenamientos físicos, se transformó en el héroe de guerra de sensibilidad profunda pero herida por la crudeza del mundo, con la conciencia de un hombre de bien silenciada pero no del todo muerta, amante y protector de su familia pero feroz, cruel, implacable y, sobre todo, la clase de jefe inteligente y astuto capaz de ver en el futuro y que va siempre muchos pasos delante de sus oponentes.

Pero la metamorfosis actoral que verdaderamente deja al espectador parado sobre las pestañas no es la del enigmático pero suave Cillian Murphy transformado en un duro del bronce como Tomy Shelby, sino en la deslumbrantemente bella adolescente Patricia Gatita Braden de Desayuno en Plutón, magnífico filme del director Neil Jordan, que cuenta la historia de un adolescente homosexual que decide asumir su sexualidad verdadera y partir en busca de la madre que le abandonó, corriendo aventuras peligrosas en la convulsa Irlanda de los años 60-70 y colocándose en situaciones potencialmente mortales, siempre con su corazón a flor de piel y paradójicamente protegido por su conmovedora indefensión. Una interpretación que debió ganarle a Murphy un Óscar, muy pero muy superior a la Tootxy de Dustin Hoffman (Murphi ha declarado que no quiso hacer una caricatura de la feminidad, sino una mujer de verdad). Ya vi también Dunkerke y Operación Antrophoid. Inolvidable, además, su breve actuación en El corazón del océano, un filme basado en la novela de Melville Moby Dick, donde encarna al marino que sufre una violenta herida en el cráneo y agoniza en una isla desierta junto al resto de la tripulación. Solo su desinterés en ser famoso y su negativa sostenida a vivir en Hollywood explicarían que Murphy no sea un actor mucho más solicitado y visto en pantalla en protagónicos estelares.

El otro gran camaleón de la serie es, sin duda, Tom Hardy. Con su personaje del mafioso judío Alfie Solomons logra crear una entidad de talla gigantesca, que atrajo la atención del público desde su primera aparición y, desde entonces, ha sostenido un muy interesante tour de force interpretativo con Murphy, amenazando constantemente con empujarlo al abismo y robarle la luz radiante del protagónico. Hardy es un actor muy solicitado en Hollywood, quien, sin embargo, ha tenido serios problemas de adicción, dos matrimonios frustrados y una serie de handicaps que hubieran dado al traste con la carrera de un profesional de menos talento, pero Hardy se cayó de cabeza en la fuente de la gracia, tiene todo el talento que se pueda imaginar, y navega sobre él como en un salvavidas que lo mantiene siempre a flote. Hosco, violento, con malas pulgas y tan retraído que pudiera ser catalogado de esquizoide, se enorgullece de no tener amigos y de asustar a quienes pretenden acercarse demasiado a sus exiguos límites socioespaciales. Tiene en su haber una larga filmografía muy exitosa, a tal extremo que está siendo considerado para encarnar el próximo James Bond. La historia de cómo consiguió el papel de Alfie sin que se hubiera pensado en él para el casting, tal como la cuenta el director David Caffrey parece sacada de un teatro del absurdo (ocurrió en un cementerio):

Lo de Tom Hardy fue de locos… Él quería hablar conmigo sobre lo que pensaba hacer y tuvimos toda una conversación sobre que su personaje era un oso. Él estaba en plan «soy un buen oso, y después «soy un mal oso, y si me cabreo, soy oso aterrador». Estaba lloviendo y todo el equipo estaba parado, mirándome y pensando: «¿Por qué está ahí, en el cementerio, debajo de un árbol, hablando con Tom Hardy, que se cree que es un oso?». Al final le dije: «¿Quieres ser un oso?», y él me contestó: «Sí, señor». Así que le respondí: «Guay, suena genial… perverso, pero genial».

El tercero de los actores proteiformes de Peaky Blinders es, sin duda, Aidan Gillen como Aberama Gold, el jefe de un clan gitano. Quienes le hemos visto en su magnífico papel de Meñique, el Consejero perverso del trono de hierro en Juego de Tronos, pequeño y esmirriado bajo su larga túnica de un gris ratonil, apenas le reconoceremos en este sujeto tan alto, apuesto, de melena rubia y corpulencia majestuosa que irrumpe en la serie como asesino a sueldo de los Peaky y termina a punto de casarse con la inalcanzable Polly Grey. Gillen es uno de esos actores de gran talla que no hace protagónicos, pero hace segundos inolvidables.

Otras dos grandes apariciones son el irlandés Sam Neill en su papel del inspector de policía con alma seca y una doble moral de libro, y Adrien Brody, ganador de Öscares, convertido ahora en el jefe mafioso italiano Lucca Shangretta. Quiénes le recordamos en su papel del pianista atormentado y emocionalmente roto que se oculta de los nazis bajo la camilla de un hospital abandonado en el guetto de Varsovia, nos quitamos ahora el sombrero: puede hacer un remake de El Padrino II.

Quiero destacar la maravillosa actuación de Helen McCrory como la hermana de la madre de los hermanos Shelby, celosa protectora de sus sobrinos y eminencia gris tras el trono de Tomy. Esta actriz inglesa de ascendencia irlandesa, que tiene premios de actuación muy importantes, se pasea por “el puto Birmingham” con un dominio absoluto del espacio, de su expresión corporal, de la tremenda densidad de intención de su personaje y de una sensualidad impactante que asombra en una mujer de cincuenta y dos años y nos envuelve con su magia. Mientras la vemos desplazarse entre los machos feroces de su estirpe, a nadie se le ocurre ni por un instante pensar en su edad. Ella despliega una presencia escénica mucho más poderosa que cualquiera de las otras actrices de la serie, aunque no sea la más bella. Es, también, en cuerpo y alma, la figura femenina sobre la que encajan con más autenticidad vestuario, peinados y gestualidad de la época. Qué estilo, qué personalidad. Una magnífica interpretación que nunca podremos olvidar.

Hablar en detalle del resto del elenco requeriría demasiado espacio. Acoto que me parecieron muy interesantes las caracterizaciones de los gitanos ingleses, su mundo, sus costumbres, su idiosincrasia y su forma de vida, y también la representación del IRA y sus divisiones internas y religiosas (uno de los fenómenos políticos más complejos de la segunda mitad del siglo pasado), y de ciertas interioridades de la alta política inglesa de la época (esa figura tan controvertida que siempre me ha parecido Churchill, el hombre de las mil caras). También la serie incorpora la histórica mostración modélica de la mujer inglesa, fuerte, independiente, osada y feminista, capaz de sobrepasar en hazañas e inteligencia a sus compañeros varones, digna hija de la nación que ha dado al mundo las reinas más poderosas, desde Boudicca hasta Isabel II.

También hay que destacar el increíblemente rico y profundo diseño de personajes que exhibe esta serie. No hay un solo arquetipo, un solo esquematismo (salvo en los aristócratas rusos, que están vistos desde fuera, como en una postal folklórica). Todas las personalidades tienen múltiples y muy complejas facetas psicológicas. Sin poder afirmarlo, sospecho que los directores de la serie dejaron un vasto margen de libertad a los actores para que crearan sus personajes y los enriquecieran. Parece que la escena donde Tomy dispara a Alfie en la playa de Margate y supuestamente lo mata, fue una improvisación al unísono de Murphy y Hardy, pues no estaba en el guión. Simplemente, al enfrentarse, los dos actores dispararon sus armas a un tiempo y cayeron sobre la arena. Creo que también Arthur Shelby, el hermano mayor y lugarteniente de Tomy, aporta muchos gags propios.

No quiero terminar sin referirme a la impecable factura de la reproducción de época, el Art Nouveau y el Art Deco ingleses, más sobrios y menos armoniosos y bellos que los franceses, pero siempre inconfundibles con cualquier otro estilo. El vestuario de Polly Grey, Natasha O’Keeffee y otros personajes femeninos es impecable, y alcanza el colmo del refinamiento en los atuendos de las aristócratas rusas (el ambiente que rodea a los nobles rusos exiliados es suntuosa y bastante fiel, si damos por hecho que así veían los ingleses a los rusos blancos que escaparon tras el triunfo de la Revolución de Octubre).

El color está tratado de un modo muy coherente con la paleta que esperaríamos ver en los círculos dantescos del infierno: tonos negros y grises con toda la gama de tierra, y en las escenas de una naturaleza más amable, como las de los hipódromos y los entrenamientos de caballos, los marrones y dorados alternan cediendo cierto espacio a blancos y marfiles. Las escenas de la vida gitana tienen mucho colorido, y el rojo quemante llamea en las flamas de las forjas que dominan todo el espacio del turbulento Small Heath. Muchas tomas fotográficas están concebidas como óleos de época o evocan esa atmósfera.

Aunque todo el vestuario ha sido diseñado con el mismo grado de purismo y elegancia, el vestuario masculino se impone por peculiar, y ha creado una nueva línea de moda. Los pedidos de trajes de tres piezas con solapa se han incrementado, y lo mismo ocurre con las gorras de marca estilo Peaky. Ni qué decir del corte de pelo de los Shelby, que el futbolista Messi ha hecho suyo y se ha popularizado entre los deportistas y gente joven de todo el mundo. Se han creado firmas de boutique que ofrecen vestuario Peaky Blinders a la medida. En ese sentido, la serie ha tenido una influencia social considerable y poco usual.

Un punto muy discutido es por qué se usó música moderna en una serie de época en lugar de música incidental, objeción que ya había escuchado yo antes sobre Reinado, la serie de María Estuardo, reina de Escocia. Pero sin duda es otro de los aciertos de Peaky Blinders, porque además de su excelencia, las piezas de hard rock utilizadas para fondear escenas de violencia en ralenti consiguen efectos de altísima tensión.

Si después de todo lo que he contado sobre la que está considerada ahora mismo como una de las mejores series de televisión (ojo: no solo de época) de todos los tiempos —a la altura de la ya clásica Dowton Abbey, también inglesa—, no he logrado motivar a espectadores que aún no la han disfrutado, es que soy un fracaso como periodista. Por si acaso y para que me perdonen si así fuera, les tengo una magnífica noticia: Peaky Blinders, que ya emitió su quinta temporada, tendrá tres más y seguirá en pantalla por un par de años.

fny