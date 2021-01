El análisis de la compleja situación epidemiológica de La Habana, donde este viernes se reportaron 132 nuevos casos, que motivó el retroceso a la fase 1 de la etapa recuperativa y la adopción de medidas restrictivas, centró la atención de la reunión de seguimiento a la epidemia del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de la capital cubana, en su sesión de este sábado 9 de enero de 2021.

Foto: Alejandro Basulto

El presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar, llamó la atención sobre la complejidad actual, derivada del relajamiento en el cumplimiento de las medidas de distanciamiento e higiénico-sanitarias­ en la etapa de fin de año y en los casos de viajeros internacionales.

El vicepresidente del CDP, Reinaldo García Zapata, indicó que el plan de medidas propuesto está dirigido a «resolver de inmediato» la actual situación epidemiológica, como ya sucedió en una etapa anterior.

El plan, que contiene 22 medidas generales, incluye los sectores de la Salud, Educación, Transporte, Turismo, Gastronomía, Empleo, y el Trabajo por cuenta propia.

Entre las medidas imprescindibles que deben intensificarse:

Pesquisas activas con oportunidad, diagnosticar y aislar inmediatamente.

Elevar la percepción del peligro en las instituciones y la población.

Aislamiento de los casos positivos y contactos, con oportunidad

Cumplimiento de las medidas de seguridad biológica en Salud pública.

Evitar aglomeraciones en espacios cerrados.

Mantener el distanciamiento entre las personas.

El uso correcto del nasobuco.

Mantener con rigor el proceso de desinfección.

Evitar las visitas de familiares y amigos.

Cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los centros de trabajo. -no se puede ocultar la enfermedad y declarar, con franqueza y oportunidad.

Entre las medidas generales se encuentran mantener durante esta etapa la aplicación en toda su extensión del Decreto 14/2020, que permite aplicar multas severas con altas cuantías en hechos como el no uso o uso incorrecto del nasobuco, la no existencia de pasos podálicos, soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales, de servicios a la población, formas no estatales, así como las asociaciones no gubernamentales; la permanencia de personas en áreas de estar, parques, fuera de los horarios establecidos; mantener locales o instalaciones gastronómicas o de servicios abiertas fuera de los horarios establecidos para cualquier forma de gestión y otras disposiciones que normen las autoridades sanitarias.

Según informó el Presidente del CDP, la suspensión del transporte -a partir de las 21:00 hora local y hasta las 05:00 del día siguiente , y actividades recreativas y culturales entra en vigencia este sábado.

En el caso de las medidas en el ámbito laboral, se iniciará el lunes y el cierre del transporte interprovincial, desde las 24:00 hora local del martes, es decir, ya el miércoles no funcionarán ni ómnibus, ni trenes, ni catamaranes.

Otras regulaciones: el horario en parques y lugares públicos (como el Malecón) es hasta las 19:00 hora local; se debe continuar fomentando el trabajo a distancia en todas las actividades y cargos que por su naturaleza lo permita a tiempo permanente o parcial e implementar el sistema de control para medir los resultados; mantener la vigilancia epidemiológica en frontera a todos los viajeros internacionales, cumpliendo con todos los protocolos establecidos en aeropuertos, puertos y marinas; exigirles el llenado de declaración de sanidad del viajero de declaración jurada de su estado de salud, realizar o exigir PCR-TR al 100 % de los viajeros internacionales que arriben al país por los puntos de frontera y aplicar protocolos de vigilancia en el domicilio, hoteles, casas de renta, personal diplomático en su residencia y otras.