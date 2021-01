Expertos en derechos humanos de la ONU piden cierre de cárcel en la Base Naval de Guantánamo

Ocho relatores especiales en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitaron el cierre de la cárcel de la Base Naval de Guantánamo al gobierno de Joe Biden, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero.

«Guantánamo es un lugar de arbitrariedad y abusos», manifestaron los funcionarios, quienes también solicitaron la investigación de los abusos legales cometidos allí, donde los detenidos —comentan en su comunicado — corren el riesgo de morir por el rápido deterioro de la salud debido a las condiciones crueles e inhumanas de encarcelamiento.

#UnitedStates: 19 years after its opening, US Government should close #Guantánamo detention camp. Detainees must be afforded fair trials, or released, or repatriated with due respect for non-refoulement. pic.twitter.com/ADUrVHjQ60

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 10, 2021