La Habana adopta medidas de fase de transmisión autóctona limitada

Ante el elevado nivel de casos de la COVID-19 en todos los municipios de la capital, las autoridades adoptaron las medidas correspondientes a la fase de transmisión autóctona limitada, con restricciones superiores.

En reunión del Consejo de Defensa Provincial ampliado (CDP) con Intendentes y directores municipales de Salud, el presidente del CDP, Luis Antonio Torres Iríbar, recalcó la complejidad del momento, debido al elevado número de casos, la alta viralidad, la coincidencia temporal con la aplicación de la Tarea Ordenamiento, el desabastecimiento de alimentos y el recrudecimiento del bloqueo, con la inclusión de Cuba en la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo.

El vicepresidente del CDP, Reinaldo García Zapata, enfatizó la importancia de la correcta estratificación, con oportunidad e integralidad, para evitar que los controles de foco se conviertan en eventos y orientó que cada día la vigilancia y la pesquisa deben ser abordados en los Consejos de Defensa Municipales.

El presidente del CDP recalcó que la gran diferencia que existe entre este momento y el rebrote anterior es que con anterioridad existían centros de aislamiento para positivos, sospechosos y contactos. Sin embargo, alertó, ahora 8 405 personas ingresadas en 2 307 viviendas, que son los centros de aislamiento, tienen que tener medidas de control de foco, y si se violan continuarían generando cadenas de transmisión.

A su vez, reflexionó acerca del elevado número de casos ingresados en edad pediátrica.

Por otra parte, se destacó que constituye una falta grave del médico de la familia no visitar todos los días la totalidad de las viviendas en aislamiento y se llamó a elevar el rigor en las inspecciones por parte de la Inspección Sanitaria Estatal, Control Sanitario Internacional y otros cuerpos de control.

Las medidas que se adoptan en los diferentes sectores tienen como propósito respaldar todas las acciones que le corresponden a la Salud Pública, destacó Torres Iríbar. «Si Salud cumple, si se exige que se cumplan las medidas de incremento, en los próximos días podríamos ver el efecto en la disminución de la transmisión», apuntó.

La doctora Yadira Olivera Nodarse, directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, reiteró que cada caso tiene que tener fuente de infección y es imperativo poder determinar todos los contactos, más allá de los de la vivienda, dada la alta movilidad de las personas en la ciudad.

En las instalaciones de ARTEX, del Fondo Cubano de Bienes Culturales, la EGREM y la Red de Casa de las Américas, se mantendrán abiertas solo las tiendas y la elaboración de alimentos será exclusivamente para llevar. Los Consejos de Defensa Municipales deberán crear grupos para el control de las colas, en correspondencia con la magnitud del problema, orientó Torres Iríbar.

Acerca de los servicios gastronómicos, el presidente del CDP reiteró que todo lo que hagan los restaurantes y cafeterías, será solo para llevar y a domicilio, toda vez que favorece a la población y permite que las empresas mantengan su vitalidad.

En esta fase epidémica, se mantendrá el cobro de multas tanto en las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) como en las Oficinas de Cobro de Multas, toda vez que » mientras más lugares haya, menor será la concentración de personas y menor la transmisión de la enfermedad».

Medidas a aplicar en La Habana en la actual fase de transmisión autóctona limitada

1.-Mantener durante esta etapa, el uso del Decreto 14/2020 en toda su extensión, que permita aplicar multas severas con altas cuantías en hechos como:

 El no uso o uso incorrecto del nasobuco.

 La no existencia de los pasos podálicos, soluciones de agua clorada o alcohólica en las entidades estatales, de servicios a la población, formas no estatales así como las asociaciones no gubernamentales.

 La permanencia de personas en áreas de estar y parques, fuera de los horarios establecidos, desde las 19:00 hora local hasta 5:00 hora local.

 Mantener locales o instalaciones gastronómicas o de servicios abiertas.

 Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos.

 La utilización de áreas culturales y deportivas.

 La realización de ejercicios, juegos o estancias en la vía Pública.

 Permitir que menores de edad o adultos discapacitados se encuentren en la vía pública parques u otras áreas responderán los tutores.

 La realización de Fiestas de cualquier índole.

 Otras disposiciones que normen las autoridades sanitarias.

Nota: En los casos en que se requiera se realizarán los procesos jurídicos penales vigentes establecidos

2.-Suspender el transporte urbano. Esta medida se hará efectiva a partir de las 19:00 hora local del jueves 14/1.

3.-Establecer el autorizo de VIA LIBRE.

4.-Eliminar el traslado interprovincial por motivos turísticos, vacacionales u otras causas tanto en la entrada o salida a La Habana altamente restringido.

5.-Prohibir la movilidad de personas y vehículos en el horario comprendido desde las 19.00 hora local hasta las 05.00 am del siguiente día. Esta medida se hará efectiva a partir de las 19:00 hora local del jueves 14/1.

6.-Se mantiene el servicio de transportación para los trabajadores de actividades imprescindibles de la producción y los servicios, priorizando los de Salud. Se mantiene la obligación del uso del nasobuco, la aplicación de hipoclorito en las manos de los pasajeros a la entrada de los medios de transporte, así como un pasajero por asiento y 20 de pie.

7.- Suspender el transporte interprovincial (Ómnibus, Trenes, Aviones y Catamaranes). Se cerraron las listas de espera existentes en la provincia. Esta medida entró en vigor el martes 12 de enero.

8.-Se mantiene funcionando el traslado de las altas médicas en función de la epidemia y otros casos excepcionales de transportación interprovincial.

9.-Se posibilitará la suspensión de las licencias de los transportistas privados que lo consideren y soliciten, dado el bajo nivel de demanda de transportación, que no permita el pago de las obligaciones tributarias.

10.-Regular la aprobación de la permanencia de embarcaciones de recreo extranjeras y de los tripulantes y pasajeros a bordo de las mismas en las aguas territoriales de la República de Cuba.

11.-Paralización del servicio de las escuelas de educación vial. Regular el servicio de revisión técnica, solicitando los turnos de forma online. Se mantiene la vigencia de las certificaciones.

12.-Suspender el apoyo de los medios de transporte estatal, en las paradas y puntos de embarque, con la indicación de utilizarlo en función de la transportación de los trabajadores de las diferentes entidades.

13.-Se mantiene el sistema de refuerzos para el servicio de ambulancias, con medios de otras entidades, para disminuir el tiempo de espera en el traslado de los sospechosos hacia los centros hospitalarios, al tiempo que se continúa atendiendo con prioridad la reparación de ambulancias.

14.-Se mantiene de forma progresiva, escalonada y organizada, evitando aglomeraciones y cumpliendo el protocolo de salud aprobado, el despacho de cargas no comercial a las personas naturales en todos los puntos que realizan esta actividad. Solo para las personas residentes en La Habana.

15.-Habilitar los 14 puntos de embarques para el control de la entrada y salida de la ciudad, la realización de la acciones de desinfección y la toma de temperatura.

16.-Eliminar la salida de La Habana por motivos de trabajo a todos los organismos e instituciones.

17.-En los hospitales se mantendrán las Piqueras de Taxis, así como los servicios de traslados de pacientes para consultas y tratamientos especializados (no existe capacidad para todos) previa coordinación con las autoridades de salud para determinar el tipo de paciente y las patologías que requieren de este servicio.

18.-Limitar el traslado entre municipios de las personas que ejercen la actividades de vendedor ambulante particulares, solo comercializarán en su municipio de residencia.

19.- Suspendida la salida y entrada al aeropuerto José Martí de los ciudadanos cubanos, salvo en situaciones humanitarias u otras que lo justifiquen.

20.-En locales cerrados una proporción de 1 persona cada 2 sillas con dos filas al frente y atrás de espacio vacío.

21.-Se suspenden las actividades religiosas en las instituciones y viviendas.

22.-Continuar fomentando el trabajo a distancia en todas las actividades y cargos que por su naturaleza lo permita a tiempo permanente o parcial e implementar el sistema de control para medir los resultados. Evaluar centro por centro la utilización real del Teletrabajo y el Trabajo a distancia.

23.-Suspender las actividades recreativas en parques y espacios públicos.

24.-Los centros que no sean de producción continua o de servicios priorizados permanezcan cerrados o con el mínimo de trabajadores imprescindibles. Reanalizar lo que existe actualmente y cada organismo realizará la propuesta correspondiente.

25.-Suspender las actividades públicas que impliquen grandes concentraciones de personas u otras innecesarias por la situación epidemiológica actual.

26.-Suspender la realización de actividades festivas domiciliarias.

27.-Realizar acciones de intervención comunitaria en población de riesgo (comunidades de tránsito y asentamiento poblacionales), con participación masiva de los trabajadores de Salud y los activistas de las organizaciones de masas dirigidas a la Prevención.

28.-Suspender los beneficios penitenciarios como pabellón conyugal, visitas y pases extraordinarios.

29.-Incrementar en los centros laborales y lugares públicos las medidas de enfrentamiento relacionadas con el baño podálico, lavado de las manos, uso de solución del hipoclorito al 0,1% y para la limpieza de las superficies al 0,5%.

30.-Incrementar la información a la población por todos los medios de comunicación masiva sobre la situación epidemiológica de la provincia.

31.-Mantener la suspensión de los servicios de Bares, Centros Nocturnos, Salas de Fiestas Cabarets y discotecas.

32.-No autorizar el funcionamiento de las playa, círculos sociales y piscinas estatales y privadas.

33.-Restablecer la estrategia de trabajo en las TRD, CIMEX, MAI, Mercados Ideales y otros:

 Proponer como Horario de Venta y servicio de Lunes a Sábado 9:00 am a 16:00 hora local y los Domingos de 9:00 am a 13:00 hora local.

 Realizar las ventas solo a los residentes y personal del municipio donde este ubicado el establecimiento. El documento que lo acredite será el Carné de Identidad.

 Limitar la venta a productos de primera necesidad (alimenticios y de aseo).

 Ubicar puntos de ventas en los lugares donde estén más desprotegidos la comercialización de estos productos.

 Incrementar el enfrentamiento y el sistema de organización y control en las colas para evitar conglomerados de personas por el riesgo de trasmisión que implica.

34.-Crear grupos de trabajo a nivel de comunidad, con la participación de la FMC, los CDR, ACRC y demás factores del barrio para exigir el cumplimiento de las medidas indicadas, exigiendo un control efectivo del Consejo Popular.

35.-Aplicar a los infractores del Decreto 201 y 272. Contravendrá las regulaciones relativas a la higiene y se le impondrá la multa que en cada caso se establece, el que:

 Administre un centro de trabajo o estudio e incumpla las normas sanitarias vigentes, establecidas para la etapa de lucha contra la COVID-19 en su instalación 3000 pesos;

 Dificulte en cualquier forma el cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por la autoridad competente para el control y erradicación de la COVID-19 2000 pesos a personas naturales.

 Se faculta para la imposición de dichas multas a la PNR y otros órganos del MININT, la DISC, el Cuerpo de Inspectores de la Salud, Inspección Estatal de Transporte y la DEC durante el período que perdure esta situación especial de enfrentamiento.

 El Consejo de Administración Municipal organizará grupos integrados por los Organismos señalados anteriormente para garantizar el cumplimiento de esta disposición en cada territorio velando por su ejecución hasta nivel de barrio.

 Las personas naturales o jurídicas que sean objeto de estas contravenciones están en la obligación de efectuar el pago de dichas multas en un plazo no superior a las 10 días naturales en las oficinas habilitadas en las Unidades Municipales de la PNR.

 El incumplimiento de lo señalado anteriormente implica la duplicación de la cuantía impuesta y pasado los 30 días naturales de no ejercer dicho pago se ejecutará el proceso de instrucción penal.

36.-Mantener las medidas para minimizar la concentración de clientes en las oficinas bancarias y del CADECA.

Incremento de las operaciones asociadas al cambio de CUC por CUP a partir del comienzo de la tarea ordenamiento.

Incremento de apertura de cuentas soportadas en tarjetas magnéticas para compras virtuales.

Nivel de completamiento de la fuerza laboral (66 %), especialmente la línea de caja, afectado en su mayoría por mujeres acogidas al cuidado de hijos pequeños en etapa actual de COVID-19.

37.-Suspender el turismo nacional, solo se mantendrán los servicios para el cliente extranjero presente en el territorio .

38.-Los hoteles operarán, con una ocupación de hasta un 60%, en función de las características de cada instalación, siempre que se asegure el distanciamiento físico en todas las áreas.

39.-Suspender los servicios extrahoteleros.

40.-Suspender el funcionamiento de los Centros Nocturnos de las instalaciones hoteleras (Club, Cabaret, Salas de Fiestas, Discotecas).

41.-Suspender las actividades de las agencias de viajes y buró de turismo.

42.-Suspender la transportación de los clientes nacionales que se garantiza por las empresas Transtur y Transgaviota, y en el caso de los campistas, con los Ómnibus Escolares.

43.-Suspender la realización de excursiones locales al turismo interno.

44.-Mantener que ante la paralización eventual de la labor, cuando no resulte posible reubicar al trabajador, recibe una garantía salarial del 60%, mientras dure la paralización.

45.-Mantener que ante las interrupciones laborales, defender el cambio de labor hacia otras actividades, incluidas las que se determinen por necesidad del territorio como la producción de alimentos. Si el trabajador es reubicado en otro puesto dentro o fuera de la entidad, devenga el salario del nuevo cargo de acuerdo con la forma y sistema de pago aplicado, sin que pierda el vínculo laboral con su entidad de origen. Si se reubica en una actividad sin ocupar cargo, cobra su salario básico. Si el trabajador no acepta la reubicación laboral de manera injustificada, mantiene el vínculo con la entidad y no se le abona garantía salarial alguna durante el período que dure la interrupción.

46.-Se mantienen suspendidos los trámites para la concesión de nuevas autorizaciones para ejercer el trabajo por cuenta propia.

47.-Mantener la prorroga por un plazo de 6 meses, del término de vigencia de las pensiones por edad aprobadas con carácter temporal, concedidas al amparo de la Disposición Especial Quinta de la Ley No. 105 de Seguridad Social del 2008.

48.-Se mantiene la extensión del término de vigencia de las prestaciones monetarias temporales de la Asistencia Social por un plazo de seis meses a partir de su vencimiento, para los núcleos familiares que actualmente la reciben, sin sujeción a su actualización y ratificación en las provincias y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

49.-Se mantienen los trámites de las pensiones por causa del fallecimiento del trabajador y por extravío o deterioro del cupón o chequera.

50.-Regular los servicios de los trámites de las pensiones por edad e invalidez, así como las reclamaciones por inconformidades contra lo resuelto en primera instancia por los directores de las filiales del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Fuente: Tribuna de La Habana/mm