Edición 36 de Jazz Plaza  superó los expectativas

La edición 36 del Festival Jazz Plaza concluyó con saldos positivos en cuanto a calidad y variedad de las propuestas, y de manera especial por la pericia del Comité Organizador para redireccionarlo hacia las redes sociales y el Canal Clave de la televisión cubana, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica.

El éxito se percibió desde la presentación del tema que identificó la edición, una excelente propuesta sonora acuñada con la firma del talentoso Roberto Fonseca y en la que se involucraron excelentes músicos comprometidos con el género.

Interpretado por la agrupación Bandidos All Stars, el clip fue dirigido por Joseph Ros, uno de los más premiados realizadores audiovisuales cubanos.

El identificador visual que acompañó cada una de las acciones del festival fue de las premoniciones de buen augurio.

Fiesta sonora, de Roberto Fabelo, (Premio Nacional de Artes Plásticas 2004P), abrió el camino para lo que sería una edición especial.

Con la edición XVI del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in memoriam en el centro, la atípica entrega sobrecumplió con los propósitos originales concebidos para lo especial de la realidad sanitaria que vive el mundo.

Acercamientos a la obra de imprescindibles figuras de la música cubana, a géneros y estilos que dialogan con el jazz de todos los tiempos, excepcionales clases magistrales, conciertos de lujo y un exquisito diálogo intergeneracional fueron las sugerencias que desde la acción teórica recibieron los halagos de conocedores del género y de quienes por vez primera se acercaron.

A mi entender uno de los más significativos aciertos de la recién finalizada edición de Jazz Plaza 2021 estuvo en la marcada presencia de jóvenes instrumentistas, quienes se crecieron ante los desafíos impuestos por la COVID-19, evidenciando la garantía de futuro para un género que tiene también un sello cubano.

Si bien es cierto que no hubo actividades presenciales, no fue posible disfrutar de la acostumbrada nómina de luminarias internacionales que habitualmente acude a la cita y que no estuvieron todos los músicos y formatos a que estamos acostumbrados los seguidores de esta fiesta, ha sido indiscutible la excelencia musical y académica de cada una de las propuestas.

La presencia de los jazzistas de Chicago agrupados en Hot House es un punto a favor y una muestra de respeto por el evento que ha logrado ocupar sitios cimeros en el mundo.

Los antecedentes de este puente musical entre Cuba y Chicago estuvieron en el Concierto por Cuba, transmitido el pasado año por la plataforma del Hot House Chicago, y en la que los músicos de esa ciudad norteamericana respaldaron la propuesta del contingente médico Henry Reeve para el Premio Nobel de la Paz.

De igual manera es oportuno reconocer la labor desarrollada por Streming Cuba en la difusión en tiempo real de todo lo acontecido durante cada día de festival, así como la complicidad del Canal Clave, en el reacomodo de su parrilla para abrir espacios al Jazz Plaza.

Whatssap se convirtió, asimismo, en espacio idóneo para la promoción y el seguimiento a lo que aconteció, abriéndonos una ventana a los profesionales de la comunicación, para dialogar con los protagonistas y organizadores de esta fiesta musical, y mantener una información real y oportuna.

En resumen: la recién finalizada edición del Festival Jazz Plaza, desarrollada en estricto cumplimiento de las indicaciones emitidas para estos tiempos, fue una prueba de la valía de los músicos cubanos, de las capacidades organizativas del sistema institucional y de la efectividad de las alianzas de trabajo entre instituciones.

imop/