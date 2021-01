Las voces del dolor

En los siglos XVII y XVIII fue frecuente un tipo de voz hoy desaparecido: soprano y contralto artificial, obtenido mediante una inhumana operación que se practicaba en los órganos sexuales de varones de muy tierna edad, a quienes se les destruía o quitaba el tejido testicular, sin que por lo general se cercenara el pene, y que arrojaba como resultado la detención en el niño de su desarrollo viril, por lo cual se paralizaba el crecimiento de las cuerdas vocales y el desarrollo de otras partes de la anatomía del pequeño vinculadas a la fonación. Aquellos infantes, que con anterioridad habían mostrado especiales dotes para el canto, mantenían de adultos una tesitura aguda e interpretaban voces propias de mujeres. Se les llamaba castrato, que significa castrado en italiano, o castrati, en plural.

La práctica de la castración de niños cantores existió desde la creación del imperio romano de Oriente, y hacia el año cuatrocientos la emperatriz consorte Elia Eudoxia tenía un coro cuyo maestro era un eunuco. Esa práctica desapareció en 1204. Más de tres siglos después aparecieron documentos que mencionaban la presencia de cantantes castrados en Roma y Ferrara. Por esa época la castración con fines musicales se practicaba casi exclusivamente en Italia, aunque pudo originarse en España, y se realizaba poco en los estados sureños de Alemania. El coro de la capilla Sixtina de Roma comenzó a emplear castrati en el siglo XVII. Estos cantantes, codiciados y muy bien pagados, tenían en su voz la ternura de un niño y la potencia de un adulto.

En la segunda y tercera décadas del siglo XVIII, más de cuatro mil niños eran operados al año y convertidos en castrati, la mayoría de las veces por individuos sin verdaderos conocimientos de cirugía y en condiciones totalmente carentes de higiene. Muchos morían en el intento, debido a sobredosis letales de opio u otros narcóticos que les eran suministrados antes de la ablación, o por estrangulamiento, al presionarles la arteria carótida para hacerles caer inconscientes durante la castración. Los que sobrevivían a aquellos brutales métodos veían terminada su infancia, pues eran sometidos a una rigurosa formación musical y cultural que les ocupaba todo el día. A finales del siglo XIX el papa León XIII prohibió la castración destinada a producir sopranos o contraltos masculinos.

El cantante castrato más famoso del mundo fue Farinelli, cuyo verdadero nombre era Carlo Broschi, nacido en Nápoles en 1705 y muerto en Bolonia, a los 77 años. En Cuba hemos visto el biopic Farinelli, una coproducción italo-franco-belga dirigida por Gerard Corbiau y protagonizada por el actor italiano Stefano Dionisi. Es una de esas inolvidables películas de culto, con una impecable reconstrucción de época colorida, fastuosa, cuyo esplendor abruma los sentidos, y retrata muy bien la vida en los altos círculos de la aristocracia italiana, francesa y española, en los que transcurrió la vida de ese prodigio del canto que fue Farinelli. Cuando yo vi esta obra por primera vez mi deslumbramiento fue total, pero sobre todo me preguntaba cómo había podido conseguirse la voz de un cantante castrado, porque no existe ninguno, al menos hasta dónde se tiene noticia oficial, desde hace cuatro siglos. Fue el fruto de un arduo trabajo de mezcla digital que fusionó las voces de la soprano polaca Ewa Malas-Godlewska y el contratenor estadounidense Derek Lee Ragin.

Por difícil que pueda resultarnos hoy comprender el fenómeno de los castrati, en su tiempo las familias deseaban para sus niños este destino, pues la vida de un castrato podía ser el desastre de su masculinidad, pero ofrecía, en cambio, una existencia de lujo que le permitía mantener a su familia, de ahí que las familias vigilaran atentamente a sus miembros menores que destacaran por su bella voz, que pronto devenía en una condena inexorable pues, a la larga, estos cantantes se convertían en juguetes de una aristocracia melómana y caprichosa a la que debían entretener, pero cabe preguntarse si muchos de ellos tenía en realidad una espontánea vocación por el canto o solo se conformaban con lo que les había tocado en suerte. En el filme se muestra el sufrimiento que tuvo Farinelli en la vida real, pues nunca perdió sus instintos de hombre ni su deseo de tener descendencia, al extremo de que él y su hermano Riccardo, compositor injustamente relegado al olvido, hacían equipo para seducir mujeres, a las que Carlo atraía y Ricardo penetraba bajo la mirada angustiada y anhelosa de su hermano.

Pero no obstante todo ese sufrimiento que el espectador sigue paso a paso desde que el filme le hace partícipe del momento en que el pequeño Carlo es privado de sus genitales, la película es una joya que halaga los sentidos. Yo, que no soy entendida en los secretos del arte lírico, la he visto muchas veces y la volveré a ver otras más. ¿Y usted?

