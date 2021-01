El Martí que yo conocí

Para quienes somos fanáticos de nuestro Apóstol José Martí, o más modernamente fans, como se llama ahora, el hallazgo de un libro como Yo conocí a Martí (selección y prólogo de Carmen Suárez León) equivale a encontrarse una perla valiosísima.

Esta colección de testimonios de primera mano de figuras de la época que conocieron y trataron a Martí, reúne nombres tan insignes, como el de su amigo el periodista Juan Gualberto Gómez, el Generalísimo Máximo Gómez, el filósofo Enrique José Varona, la señora María Mantilla, a quien, según algunos de estos testimoniantes, Martí llamaba tiernamente “Hijita” e “Hija mía”, Enrique Loynaz del Castillo (padre de la poeta y escritora Dulce María Loynaz), los poetas Amado Nervo y Rubén Darío, el escritor Vargas Vila y otras grandes personalidades de la cultura y de las guerras de nuestro continente. La lista es extensa y todas las firmas ilustres.

El libro, para mí, es importantísimo porque me ha suministrado un elemento que siempre me faltó para completar la imagen de Martí, al que yo ya podía imaginarme como el conspirador cauteloso, el orador ardiente, el Iluminado, el profesor, el poeta melancólico y deprimido, el esposo, el padre amante y hasta el hijo respetuoso, pero no como un hombre capaz de ese atributo que es único de la especie humana: la risa. Y pienso que la inmensa mayoría de los cubanos participa conmigo de esa manquedad, esa ausencia en el complejo multifacético que es la personalidad de Martí. Sin embargo, parece que Martí no solo reía, sino que reía muchísimo y su risa era maravillosa.

Hay una anécdota, en particular, que aparece en este libro y muestra cómo el Maestro poseía un gran sentido del humor. Martí en Nueva York y en Cayo Hueso daba clases nocturnas a los tabaqueros a los negros cubanos que se encontraban en el exilio y a anglosajones pobres que quisieran aprender el idioma. Uno de sus métodos consistía, según explicó en una carta al Director de una de aquellas escuelas en las que trabajó como docente, en “enseñar Gramática como si no la estuviera enseñando”. Una noche, según acostumbraba, dio a sus alumnos una de esas palabras que tienen varios significados y que la Lingüística llama polisémicas. Se trataba de la palabra papa, y les pidió que escribieran cada uno tres oraciones en que estuvieran presentes sus tres significados. Un joven recién llegado al curso escribió: “El Papa no es una papa y él no es un papá”. Cuando le tocó el turno de ponerse de pie y leer su oración en voz alta, cuenta el muchacho que Martí comenzó a reírse de una manera histérica y las lágrimas rodaban por sus mejillas. El joven aprendiz de castellano dice que nunca había visto reír a nadie de aquella manera, con toda el alma, con todo el cuerpo, muerto de diversión. ¿Verdad que uno nunca hubiera podido imaginar no solo a Martí riendo, sino haciéndolo de semejante manera? ¿No es maravilloso? Pero… ¿coincide con la triste imagen del periodista exiliado que contempla en una noche de invierno cruel, con nostalgia de hombre y de artista, los encantos para él inalcanzables de la bellísima demi-mondaine Carolina Otero, y termina componiendo una hora después los maravillosos versos de La bailarina española?

Todos los testimonios hablan largamente de la dulzura, finura y galanura tierna del Apóstol, lo mismo con mujeres que con hombres, y una anécdota lo refleja por sobre todas las demás. La cuenta el hijo de Manuel Mercado, el amigo mexicano de Martí. Siendo un adolescente vio llegar a un desconocido a su casa que le preguntó por su padre. Como él le dijera que no se encontraba, el desconocido le preguntó por su madre, y el chico lo hizo pasar al salón mientras iba a buscarla. Cuando la dama se encontró delante del desconocido, este se arrodilló y tomándole una mano se la llevó a los labios, para mirarla de inmediato con ojos de súplica y preguntarle:

—Lola, ¿no me recuerda?

A lo que la esposa de Mercado, tras un instante de duda, gritó:

—¡Martí!

Hacía 20 años que no se veían.

En este libro he encontrado un testimonio casi definitivo sobre la paternidad de Martí sobre la pequeña María Mantilla, y también la anécdota, contada por ella misma ya mujer, de aquel día en que la picó una abeja en la sien mientras paseaba con Martí, y este, horrorizado, de inmediato trituró el insecto entre sus dedos.

También contiene el libro la más hermosa descripción de María Granados, La Niña de Guatemala, no solo de su físico, sino de su personalidad y de su alma. El testimonio que la contiene narra la relación entre ella y Martí con el respeto y la contención que solo saben tener las almas grandes, y cuenta un detalle impresionante y desconocido: el ataúd era de raso blanco, y cuando desapareció en el interior del mausoleo familiar y las puertas de la tumba se cerraron, todos los presentes se retiraron menos tres amigos que quedaron velando en silencio aquella muerte anticipada y dolorosísima. Uno era Martí, y lloraba.

Martí pertenece a una clase de hombres escasísima en nuestra especie: la de aquellos cuya personalidad posee inagotables facetas, y por eso la imaginación no puede concebirlas todas. Por supuesto que se trata de ejemplares totalmente diferentes a los que estamos acostumbrados a ver y con los que convivimos, porque los genios son inmensos e inescrutables y nunca se repiten.

fny