¿Qué quiere decir caficola?

Yo no recuerdo si conocí la célebre bebida llamada caficola, pero la palabra sí la escuché muchas veces en las anécdotas que me contaba mi abuelo don José Manuel sobre sus días como periodista en La Habana. Él y sus compañeros de los periódicos La Lucha y El País solían beber caficola siempre que el trabajo les dejaba momentos libres, que acompañaban con una taza de café humeante y cigarros o tabacos con los que luego regresaban a las redacciones llenándolas de humo.

La caficola era una bebida refrescante preparada con un soporte de la mundialmente conocida agua de Seltz, a la que se mezclaban saborizantes de frutas, cola, hierro y azúcar, y posiblemente su encanto principal consistía en que el cliente podía pedir su vaso con los sabores que prefiriera. Era una bebida que “picaba en la garganta”, puesto que el agua de Seltz, originaria de unos montes alemanes cuyos manantiales eran conocidos, se dice, desde la Edad del Bronce, y que también fue consumida por los romanos, tenía un alto contenido de bicarbonato de sodio y minerales como calcio, cloro, magnesio y potasio. Desde que descubrí la novela Ciudad de tormenta, de la magnífica escritora checa Daniela Hodrová, me he estado preguntando si cuando la autora menciona la adicción de su personaje Rafa, el eterno niño, al agua picante que se vendía en el comercio de Timbalero, no estaría refiriéndose al agua de Seltz, que terminó reemplazada por los refrescos de gas embotellados.

La popularidad de la caficola, además de su delicioso sabor radicaba en lo baratísimo de su precio: un centavo el vasito, dos si era un vaso y tres si era un gran vaso. Dicen quienes la bebieron que estimulaba el apetito y favorecía la buena marcha de los procesos digestivos, además de tener propiedades diuréticas. Pronto demostró tener también una auténtica magia, pues mejoraba mucho algunas bebidas al mezclársele con ellas. Vale acotar que la comercialización original del agua de Seltz por farmacéuticos con fines medicinales fue idea de los franceses.

Pero el nombre caficola no solo designa a la bebida que he descrito. Pasó también a bautizar los pequeños negocitos donde se ofrecía su venta, casi todos mostradores ubicados en fondas populares. Su distribución se hacía desde un aparato que hoy constituye una pieza de museo, consistente en un pilar central coronado por una gran burbuja de vidrio donde reposaba el agua carbonatada, que en respuesta al accionar de una palanca descendía hasta diferentes receptáculos donde se encontraban los distintos sabores. Allí se producía la mezcla solicitada por el cliente, que la recibía, espumeante, en su vaso a través de una pila.

En Cuba, estos pequeños negocitos fueron, en su mayoría, propiedad de judíos que habían llegado a Cuba huyendo de los progromos de los que sistemáticamente era víctima su pueblo en Europa.

Es una lástima que una bebida tan simple y de fácil obtención haya desaparecido de las posibilidades líquidas de los cubanos, sustituida por refrescos embotellados o soluciones de sabores pulverizados y envenenados con preservantes que tanto daño hacen a la salud sin poseer ninguna de las propiedades benéficas de la caficola.

fny