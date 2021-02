Reportero de ADN Cuba reconoce cuánto le pagaron por la protesta frente al Ministerio de Cultura

A Nelson Julio Álvarez Mairata, reportero de ADN Cuba, le pagaron entre 150 y 200 dólares para que cubriera la protesta desarrollada frente al Ministerio de Cultura (MINCULT), el pasado 27 de enero de 2021. Así lo declaró en un video que se filtrara y que los administradores del Grupo de Facebook “Telescopio Cubano” tuvieran acceso.

En el material, Álvarez Mairata declaró lo siguiente:

“Mis honorarios por hacer el trabajo de reportero, ese día, fue aproximadamente entre 150 y 200 dólares. No recuerdo ahora con exactitud.”

Sobre cómo fue la forma de pago, se refirió: “Solamente sé que es una persona que me trae el dinero a la casa. Nunca es el mismo; o sea, no sé, si es una agencia… Sé que es alguien simple que me toca la puerta un día o me llama por teléfono y me entrega el dinero”.

Al propio tiempo reconoció la manera en que le dieron indicaciones para la realización de las directas desde el MINCULT, el pasado 27 de enero:

“Tuve comunicación con la gente del editorial para saber cómo iba a hacer las directas y en qué momento hacer las directas, con la editora que estaba en ese momento, Yaima Pardo.”

Según el sitio Cuba Money Projet, ADN Cuba que es administrado desde los Estados Unidos recibió la suma de 410 710 dólares el pasado año mediante la USAID. Dichos fondos son administrados por la Oficina de Asuntos Cubanos en la USAID, dirigida por Rebecca Demar, quien garantiza que a Gelet Fragela, Directora de ADN, y a Yaima Pardo la Red, Directora de Multimedia, les lleguen las considerables sumas de dinero y luego la repartan entre sus reporteros y colaboradores.

En un artículo que publicara Nelson Julio Álvarez Mairata en el espacio Tremenda Nota, con el título «Agarré mi cartera y la experiencia del 27N: El relato de un reportero que la policía dejó medio desnudo en el Ministerio de Cultura”, el propio autor mencionó que “en la mañana del 27 de enero del 2021, se me botó el café en la mesa cuando me llamó la editora de ADN Cuba para avisarme de otra protesta frente al Mincult”, lo que corrobora la versión del video filtrado por Telescopio Cubano.

Fuente: Cubadebate/mm