Sin educación no hay democracia posible (+Fotos)

A propósito de haber sesionado por estos días (aunque de forma virtual) el Congreso Internacional Pedagogía 2021, se hace obligado un acercamiento a ideas raigales sobre el tema, expresadas por un hombre que fue un educador por excelencia de su pueblo y de otros del mundo: Fidel Castro (1926-2016).

“Siempre he pensado que la educación es una de las más nobles y humanas tareas a las que alguien puede dedicar su vida. Sin ella no hay ciencia, ni arte, ni letras; no hay ni habría hoy producción ni economía, salud ni bienestar, calidad de vida, ni recreación, autoestima, ni reconocimiento social posible”, puntualizó el líder revolucionario a los participantes, de más de 40 países, en Pedagogía 2003.

En la clausura de ese encuentro, efectuada en el teatro Karl Marx, de La Habana, el 7 de febrero, Fidel sentenció: “El acceso al conocimiento y la cultura no significa por sí solo la adquisición de principios éticos; pero sin conocimiento y cultura no se puede acceder a la ética. Sin ambos no hay ni puede haber igualdad ni libertad. Sin educación y sin cultura no hay ni puede haber democracia”.

Y para remarcar la esencia de aquella intervención, recurrió a su guía y eterno inspirador, el Héroe Nacional cubano: “Hace más de 100 años José Martí afirmó categóricamente y sin réplica posible: Ser culto es el único modo de ser libre.”

fny