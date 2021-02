Fiscalización y control en Diez de Octubre como parte de la Tarea Ordenamiento

En el municipio Diez de Octubre se incrementa el combate contra los infractores de las disposiciones establecidas como parte de la Tarea Ordenamiento y los incumplidores con las medidas de Salud Pública con motivo del enfrentamiento a la Covid 19.

Para conocer de la labor que se desarrolla en la localidad conversamos con Naima Martínez Peraza, coordinadora de Programas y Objetivos de Fiscalización y Control del Consejo de la Administración del territorio.

Periodista: Una de las debilidades de la demarcación es la insuficiente red de comercio, que provoca grandes concentraciones de personas en los establecimientos y dificulta el acceso de los pobladores a los productos. ¿Qué se ha hecho para revertir esa situación?

Naima Mertínez Peraza: Nosotros hemos clasificado las unidades según su grado de complejidad. Tenemos 72 establecimientos, dentro de ellos farmacias, tiendas en MLC, Panamericanas, TRD Caribe, servicentros de Cuba Petróleo (CUPET), Mercados Industriales, los conocidos popularmente por rastros que comercializan Materiales de Construcción y los centros de Palmares, también bancos, panaderías con venta liberada y otros.

En los 45 centros de mayor concurrencia de población, porque sus ofertas son de alta demanda, ubicamos los grupos de lucha contra coleros, y revendedores (LCC), con la aplicación digital cola.cu que nos permite evitar el acaparamiento de los productos con fines de lucro.

A lo anterior se suma la utilización de siete porteros y de maestros que ante la detención del curso escolar presencial se sumaron a brindar su apoyo, expresó Martínez Peraza y continuó:

Reforzaremos este trabajo con la incorporaron además de un grupo de estudiantes universitarios del Instituto Superior politécnico José Antonio Echevarría, y no sólo se trata del uso de la aplicación digital, es también para velar por el distanciamiento necesario en las colas, la organización y que se cumplan las medidas preventivas, higiénicas y sanitarias de salud.

Las nueve farmacias las atienden los Presidentes de los Consejos Populares y los factores de la comunidad.

P: ¿Cómo controlan los precios que tantos criterios generan en la población?

NMP: Con relación a este tema tenemos varias vertientes y el cuerpo de inspección tiene un papel fundamental con la imposición de las multas por el incumplimiento de lo legislado.

Además están los inspectores del Grupo de Higiene de Salud Pública que controla y fiscaliza en todos los establecimientos estatales y de trabajadores por cuenta propia, los inspectores de Planificación Física que velan por el cumplimiento de las regulaciones urbanísticas y el Destacamento Popular que se nos sumó.

Este último, sus integrantes detectan las irregularidades en relación con los precios, y luego retornan al lugar con los inspectores para notificar en caso que sea necesario.

Las medidas que se están tomando no son sólo las multas, sino que se busca restablecer la legalidad, que el producto se comercialice con el precio establecido según la resolución 19 y la divulgación de los precios como se aprobó por el sistema de gobierno de acuerdo con la Tarea Ordenamiento, dijo la dirigente y explicó:

Al mismo tiempo cuando se restituye la legalidad verificamos que esos productos se le vendan a la población al momento con los precios establecidos, de igual modo se procede con los decomisos, que se comercializan de inmediato.

El impacto de la Tarea Ordenamiento incluye también la verificación de la calidad de lo que se oferta al pueblo. Asimismo verificamos el trabajo en el Sistema de Atención a la Familia (SAF), cómo está la calidad de la comida, los precios que tienen.

Igual sucede con las panaderías, porque las quejas están sobre la base de que se aumenta el precio al producto y no tiene la calidad requerida y verificamos que eso se cumpla, además lo hacemos en la gastronomía y el sector no estatal.

P: ¿Qué cantidad de multas se impusieron en el territorio desde que inició la Tarea Ordenamiento por violaciones de lo establecido, ya sean de precio u otro tipo de infracciones?

NMP: Aproximadamente 3 217 multas se impusieron durante el mes de enero, de ellas unas 1 219 por incumplimiento de las medidas sanitarias y 724 por el uso incorrecto del nasobuco, por no guardar el distanciamiento social orientado, la no existencia de la solución de Hipoclorito de Sodio en entidades estatales y del sector no estatal, y el resto por otras violaciones, entre ellas de precios.

En estos momentos tratamos de contrarrestar las salidas de las personas hacia la vía pública fuera de los horarios establecidos, y otras manifestaciones de indisciplina relacionadas con la higiene comunal, los cortes no autorizados de las calles, roturas de aceras, enfrentamos en el tránsito las violaciones de la Ley 109 del Código de Seguridad Vial en relación con la alta velocidad para evitar accidentes. Buscamos con todo lo que he hecho referencia restablecer la legalidad en la medida de lo posible.

P:¿Cuál es su apreciación, con todo este accionar lograron la toma de conciencia en la población en cuanto a la disciplina o tendrán que incrementar el trabajo educativo y las multas?

NMP: Hemos tenido que incrementar las acciones preventivas que es lo más importante, creo que la multa no es el único camino para hacer que las personas consideren y tomen conciencia y percepción del riesgo que corren.

Conversamos mucho con las personas en las colas, controlamos los medios de transportación masiva, llamamos la atención sobre el tema de las actividades festivas que se hacen en las casas, y sí hemos incrementado las multas porque una cosa lleva a la otra.

Si alguien incumple con las medidas sanitarias la medida que se toma además de la prevención es la notificación, pero como primer impacto creo que el carácter preventivo es lo más importante. Lo real es que la actual situación epidemiológica en el territorio denota que todavía falta disciplina y responsabilidad ciudadana, concluyó.

Diez de Octubre en el mes de enero acumuló 500 casos confirmados a la Covid 19 y se ubicó en La Habana entre los municipios con mayor tasa de incidencia de la pandemia, de ahí que restablecer la disciplina en todos los aspectos constituya una necesidad para controlar el contagio y garantizar la organización y el control que demanda la Tarea Ordenamiento.

imop/