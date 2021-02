Noelvis Yamile ama lo que hace

Conversar con Noelvis Yamile Triana Bergara inspira un optimismo incalculable. Sus deseos de hacer y de ayudar a los que más lo necesitan, la hacen una mujer muy valiosa.

La conocimos en plena acción cuando desbordaba solidaridad, humanismo y laboriosidad en el reparto Vista Alegre, en el municipio habanero Cotorro.

«Estoy al frente del cuadrante que está en cuarentena por casos positivos a la Covid 19 apoyando a mis vecinos que no pueden salir de sus hogares. Estamos protegiendo a todas las personas, priorizando los ancianos, niños y embarazadas.»

«Le llevamos pan, alimentos, medicinas, y otros artículos de primera necesidad. Aquí el gobierno local y el Partido Comunista de Cuba nos han apoyado mucho con las ventas móviles que todos hemos agradecido mucho.»

El enfrentamiento a la Covid 19 ha sido una etapa en que las mujeres cubanas han desbordado responsabilidad y valentía. Y Noelvis Yamile es un ejemplo.

» Decir que no tengo miedo, sería una hipocresía mía. Pero si el deber me llama tengo que estar, porque mis vecinos me necesitan. Y mientras pueda voy a dar lo mejor de mí.»

Siempre dispuesta ayudar, su activismo supera la discapacidad que presenta en unos de sus brazos.

» Mi brazo derecho es totalmente recto, por un accidente en que perdí el codo, pero me crezco ante las dificultades. Casi me graduo de abogada, pero por problemas personales y de salud no pude concluir».

Para Noelvis el descanso no existe , ama tanto lo que hace y como ella misma afirma: » La patria nos llama y ahí estamos presentes las Marianas de estos tiempos.»