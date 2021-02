Nuevas disposiciones para el trabajo por cuenta propia en Cuba

El Consejo de Ministros aprobó recientemente la eliminación del listado de 127 actividades aprobadas para ejercer el trabajo por cuenta propia en Cuba.

De las más de dos mil actividades en las cuales se permite ahora este ejercicio no estatal, de acuerdo con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas, solo se limitan, total o parcialmente, 124 de ellas.

La lista no incluye actividades consideradas ilícitas para todos los actores económicos o prohibidas expresamente por ley, como la caza y pesca de especies prohibidas y en peligro de extinción, la explotación de las plantas endémicas, el empleo infantil y el trabajo forzado, entre otras.

El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández; y las ministras de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios, Marta Elena Feitó Cabrera y Meisi Bolaños Weiss, respectivamente, comparecieron este martes en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda para informar sobre la reciente decisión del Consejo de Ministros de ampliar las actividades del trabajo por cuenta propia como parte de la estrategia de desarrollo socioeconómico del país.

Ministro de economía: “Partimos de una base, la economía es una sola”

Gil Fernández comenzó su intervención reiterando que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos afecta todas las actividades económicas y sociales del país, y recordó el recrudecimiento, desde 2019, de esa política unilateral, que afectó —y continúa haciéndolo— el trabajo por cuenta propia.

Hizo referencias a las medidas que paralizaron los viajes de cruceros y afectaron el turismo y los vuelos, con incidencia directa en los arrendamientos de viviendas, paladares y transporte, y reconoció que el déficit de insumos ha impedido estabilizar el mercado mayorista para el trabajo por cuenta propia.

A esto se le suma, continuó, el efecto de la COVID-19 que trajo una contracción de la actividad económica, en sentido general, y en el caso de la actividad por cuenta propia, el cierre de negocios y disminución de horarios, sobre todo para aquellos dedicados a la prestación de servicios.

Recordó que se llegó a tener 250 mil trabajadores por cuenta propia con suspensión temporal de sus licencias.

“Los efectos del arreciamiento del bloqueo y la pandemia sobre la actividad económica en general, y en particular, sobre el sector por cuenta propia, es realmente fuerte. Es un punto de partida que hay que tener en cuenta y un escenario que no está superado. Estas modificaciones y el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia se llevan a cabo en medio de este escenario complejo”, recalcó.

¿Por qué implementar este perfeccionamiento en el actual escenario? “Primero, —aseguró el ministro— no hay nada improvisado. No es una cuestión de que ahora decimos qué medidas tomamos para enfrentar la situación compleja de la economía. Todo lo contrario, el trabajo por cuenta propia está incorporado en el modelo económico cubano, en los Lineamientos del Partido y forma parte de la estrategia económica y social”.

Esta estrategia, explicó, dice de manera explícita que se transitaría de unas actividades económicas permitidas a prohibidas. “Hemos venido trabajando, con un amplio consenso, sin ninguna improvisación, con los diferentes organismos de la Administración Central del Estado y con el apoyo de la academia”.

Tras analizar varias alternativas, “nos parece que encontramos el camino adecuado, pero no ha sido una tarea sencilla”, reconoció Gil Fernández.

También hay un elemento favorable en este contexto, dijo al referirse al ordenamiento monetario. Para la conexión entre el sector estatal y no estatal y el impulso de mayores transformaciones en ambos sectores, destacó la importancia de la eliminación de las distorsiones que provocaba la dualidad monetaria y cambiaria.

“Ese escenario ha cambiado de manera radical. Estamos operando en un entorno monetario similar, con el mismo tipo de cambio y eso genera condiciones mucho más favorables para impulsar transformaciones de mayor envergadura, tanto en el sector estatal como no estatal, y una de ellas es este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia”.

Recalcó que no se trata de un proceso improvisado, sino que se ha aprovechado la experiencia del país de más de 10 años en este sector con todas las políticas que se han venido implementado.

En medio de este contexto y con todas las limitaciones de la economía, dijo que la actividad por cuenta propia ha seguido creciendo, con números en alza durante los últimos cinco años. En la actualidad lo ejercen más de 600 mil cubanos.

“Partimos de una base: la economía es una sola. No tenemos una estatal y otra no estatal. Estamos dando pasos para que el Plan de la Economía reconozca a todos los actores económicos. No hay un ellos y un nosotros. Todos somos uno y en ese sentido todo lo que hagamos por perfeccionar el trabajo por cuenta propia va por el camino positivo de incorporar nuevas potencialidades a la solución de los problemas de la economía”.

Precisó que la transformación no es solo el cambio de una lista de actividades permitidas a prohibidas; “el perfeccionamiento es mucho más amplio e integral”, e incluye, aprovechando la experiencia, al sistema tributario, mientras que se flexibiliza el mecanismo administrativo para emitir las aprobaciones del trabajo por cuenta propia.

Se rompen, por ejemplo, limitaciones en cuanto a que no se podía realizar más de una actividad.

Sobre la llamada “lista negativa”, el ministro especificó que antes existía una lista de 127 actividades permitidas y “esto se transmite con un lenguaje positivo pues estas son las permitidas”. “Pero ahora empezaremos a hablar en negativo al hablar de las actividades que no se pueden realizar”, alertó al referirse a la manera en que será comunicado el mensaje a partir de ahora.

“Esto no significa para nada un retroceso. Si antes se podían hacer 127. Hoy se pueden hacer más de dos mil. Se están prohibiendo un mínimo de actividades que se explicarán más adelante”, y ejemplificó cambios favorables como la aprobación de proyectos más que actividades individuales, con mayores oportunidades.

Se permite la actividad por cuenta propia de la medicina veterinaria para los animales afectivos

Gil Fernández también hizo alusión a las actividades profesionales, de las cuales se mantienen aquellas incluidas en las 127. Pero en la medicina veterinaria, un tema muy tratado en estos días por la población, está emitido el Decreto 20/20 que establece las contravenciones de la medicina veterinaria, y que en su artículo 5 prohíbe practicar por cuenta propia esta actividad.

Argumentó que en este tema del bienestar animal y la medicina veterinaria se viene trabajando durante un tiempo. “En el nuevo diseño de las actividades se mantiene esa prohibición de ejercer la medicina veterinaria, no obstante, se incorpora la excepción para aquellos que atienden a animales afectivos”.

Es decir, la actividad por cuenta propia de la medicina veterinaria para los animales afectivos se mantiene permitida, para lo cual se introducirán los cambios jurídicos que se requieran.

En sentido general, –dijo– estamos enfrentando un periodo complejo en la economía y de profundas transformaciones en el sector estatal y no estatal. “Esta es una de ellas y que va a complementar el esfuerzo que realiza el país para romper un poco el cerco en el escenario tan adverso en que desarrollamos la actividad económica y social, con el bloqueo y los efectos de la pandemia de COVID-19”.

“Hay mucho talento en Cuba y muchas personas en capacidad de aportar. Si nosotros logramos unir toda esa fuerza que existe en busca de soluciones cada vez más nacionales y lograr encadenamientos productivos entre los diferentes actores económicos, en función de imponernos a este escenario y de mantener una senda de desarrollo económico y social, será muy positivo. Sabemos que el sector no estatal está en condiciones de hacer un aporte favorable a esa estrategia”.

Ministra de Trabajo: No se elimina ninguna de las actividades que actualmente realizan los TCP

La ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Marta Elena Feitó Cabrera, explicó que ahora se inicia una nueva etapa de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. “Cada uno de los cambios que realizamos tiene como objetivo consolidar esta forma de gestión, que ya desempeñan más de 600 mil personas en todo el país. Entre ellos, el 30 por ciento son jóvenes y el 35 por ciento, mujeres”.

La titular reconoció que, aun cuando ya se había avanzado en algunos asuntos, sobre todo en la eliminación de trámites excesivos para solicitar licencias y en la compactación de determinadas actividades, todavía quedaba la insatisfacción con el listado de actividades permitidas, que solo incluía 127, “pero la economía cubana es mucho más amplia”.

En tal sentido, prosiguió, los análisis se centraron en cómo eliminar ese listado y hacer corresponder las actividades del sector no estatal con el estatal. “La lista estaba fraccionada y el cubano es muy creativo, y hacía falta buscar una forma para desatar esa creatividad”.

En esta etapa de enfrentamiento a la COVID-19, dijo, los trabajadores por cuenta propia han dado muchas señales de flexibilización, de adaptación a los cambios, de encadenamientos productivos. “Y para nosotros es muy importante que el país cuente con todos los actores económicos en función de un bien en común, que es el desarrollo económico y social del país”.

“La elaboración del listado de actividades prohibidas no fue sencillo, pero lo hicimos a partir de un pensamiento colectivo y una vinculación con la academia. Para ello utilizamos el Clasificador Nacional de Actividades, elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, de manera que con ella no se nos escapara ninguna. De ahí vimos cuáles no debían ejercerse por esos trabajadores y de las más de dos mil 100 actividades que tiene el clasificador, solo prohibimos 124”, apuntó.

Feitó Cabrera confirmó que no se elimina ninguna de las actividades que actualmente realizan los trabajadores por cuenta propia en el país, mientras se da luz verde a la de programador de equipos de cómputo, cuya licencia estuvo detenida durante un tiempo.

Fuente: Cubadebate.

