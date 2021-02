COVID-19: La Habana prevé cambios positivos

La capital sigue siendo el centro de la epidemia del nuevo coronavirus en Cuba. Con 480 casos durante la jornada del jueves, y en todos los municipios, en los últimos 15 días ha acumulado un elevado número de casos confirmados de COVID-19: seis mil 031, que en números redondos representa el 50 por ciento de los reportados en el país en el período.

Las autoridades de la provincia, empero, consideran que el cambio de la situación —para bien— no demora. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es del criterio de que hasta que no se ingresen todos los contactos de las personas detectadas, no podrán bajarse las estadísticas negativas.

«En los últimos nueve días la tendencia era a decrecer, pero en los tres últimos han sido los peores para La Habana», reflexionaba el jefe de Estado en la reunión de este viernes del Grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, a la que asistió el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura.

El gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, coincidiendo con el mandatario, informó que las capacidades para ingresar en centros de aislamiento a los contactos se han venido incrementando, incluyendo la incorporación de instalaciones que estaban destinadas a viajeros internacionales, las que han empezado a liberarse tras la reducción de los vuelos.

La vida ha ido demostrando que el aislamiento domiciliario de los contactos no ha dado los resultados esperados, señaló el regente territorial, en clara alusión al incumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias al interior de los hogares de personas vinculadas a casos positivos o sospechosos. (En otras palabras, a la indisciplina social).

Las medidas que se han ido adoptando en la capital en las últimas semanas, sin embargo, ya tienen que ir arrojando resultados, se mostró confiado García Zapata

Fuente: ACN/mm