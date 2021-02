Mochila en mano y libros a la casa

La permanencia en casa por estos largos meses de Coronavirus ha sido el acicate para nuevas maneras de interactuar con vecinos, familiares y amigos.

Para Magaly Moreno, metodóloga de literatura en el Sistema de C a sa s d e C u l t u ra en La Habana ésta ha sido la oportunidad perfecta para retomar una acción comunitaria surgida como parte del Club de Lectores La Rosa Blanca , radicado en el municipio Habana del Este, y con el que logró intercambios de libros entre escuelas primarias del territorio.

Mochila en mano es el identificativo de la iniciativa con la que ahora la ingeniosa maestra llega a los hogares vecinos para compartir los libros de su biblioteca personal.

«Las personas hiperactivas cómo yo, no podemos estar mucho tiempo sin movimiento, por eso se me ocurrió revitalizar aquello que me dio tantas alegrías.

En esta etapa de rebrote de la pandemia he tenido que emigrar a casa de mi madre, en el Consejo Popular Pueblo Nuevo del municipio Centro Habana, a donde llegué lista para prestar mis libros, a los niños fundamentalmente.

Pero cuál no fue mi sorpresa cuando el bodeguero del barrio me comentó su interés por la literatura política y de corte económico, algo que hasta el momento he logrado satisfacer», comentó la experta.

Despertar el interés por la lectura en niños y adolescentes ha sido el principal propósito de la también promotora cultural, quien desde su labor en Palacios de Pioneros y Círculos de Interés ha visto materializado su sueño de atraer hacia los libros a los más jóvenes, y con ello a sus familiares.

Entre las temáticas más solicitadas en este renovado empeño están la literatura de aventura, los cuentos infantiles, las novelas policíacas, las de ciencia ficción y los libros históricos.

«…pero el libro de mayor popularidad ha sido Había una vez ( Herminio Almendros), ese ya le ha dado la vuelta a todo el vecindario, sobre todo en los hogares donde hay niños, quienes en no pocas oportunidades regresan por su lectura.

Con esta actividad me siento útil y motivada, a lo que sumo el hecho de que ya he logrado «enamorar» a varios niños para el Club de Lectura que comenzará a sesionar cuando las condiciones sanitarias lo permitan…», puntualizó.

Con Mochila en mano se contribuye con el imprescindible aislamiento a que estamos llamados para evitar mayores contagios con el mortal virus, así mismo se logra despertar el interés por conocer más sobre temáticas de interés social y se ayuda a mejorar la ortografía.

Entre los planes futuros de la maestra Magaly Moreno está el volver a activar esta iniciativa en el municipio Habana del Este donde reside y ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional.