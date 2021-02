Primer ministro: Ante la COVID-19, sin disciplina no habrá recuperación

Más allá de todo lo regulado y definido sobre el papel, si la disciplina entre cubanos no empieza primeramente como un asunto individual, entonces será muy difícil ganar la batalla a la COVID-19.

La idea estuvo presente este lunes durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del nuevo coronavirus y fue compartida por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, quien dirigió el encuentro en el Palacio de la Revolución.

El jefe de Gobierno subrayó que continúan la indisciplina, la violación de lo que está establecido. Hizo referencia a las personas que no usan el nasobuco allí donde es necesario hacerlo; señaló cómo algunos no guardan el distanciamiento requerido o no se desinfectan las manos o cómo en ciertos lugares no son limpiadas las superficies o los teléfonos de uso colectivo.

—————

Catedráticos alemanes resaltan humanismo de médicos de Cuba

Los catedráticos alemanes Wolfram Elsner y Norman Paech resaltaron la solidaridad y humanismo del contingente médico cubano Henry Reeve y reiteraron su respaldo a la campaña internacional para concederle el Premio Nobel de la Paz.

En entrevista concedida al diario Junge Welt, ambos coincidieron en que la labor de los doctores, enfermeros y técnicos cubanos en decenas de países contribuye a la paz mundial y marca el rumbo a seguir si se quiere acabar con la pandemia.

Paech, abogado y profesor emérito de Ciencias Políticas y Derecho Público en la Universidad de Hamburgo, destacó el papel del destacamento en el enfrentamiento a catástrofes naturales y epidemias dese su creación en 2005 por el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

—————

Destacan en Cuba papel del sector privado en la economía

El ministro de Economía, Alejandro Gil, destacó el papel del trabajo por cuenta propia (sector privado) en la revitalización económica del país y en la creación de empleos.

El perfeccionamiento y ampliación del trabajo por cuenta propia (TCP), además de la generación de nuevos empleos, dotará a la economía de una mayor vitalidad, diversificación y competitividad. Ese es el camino. Ganamos todos, dijo en su cuenta de Twitter.

En el programa televisivo Mesa Redonda del pasado martes, el vice primer ministro manifestó que no hay contradicción entre los intereses individuales y los intereses del país, tenemos que despojarnos de egoísmos e individualismo, y hay muchas muestras de la valía de los trabajadores por cuenta propia, esa es Cuba, ese es nuestro pueblo.

—————

Presidente de Belarús destaca vacunas cubanas contra la COVID-19

El presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, destacó el avance alcanzado por Cuba en la producción de candidatos vacunales para el enfrentamiento al SARS-CoV-2, durante el discurso de clausura de la VI Asamblea Popular de ese país de Europa del Este.

Al tratar el tema de la lucha contra la pandemia, tema de gran preocupación en Belarús, el mandatario puso como ejemplo el desarrollo de vacunas cubanas e hizo referencia al nivel alcanzado por la medicina y la biotecnología de la isla, que ha permitido desarrollar un plan autóctono contra la Covid-19.

“En Cuba la medicina siempre ha estado muy bien desarrollada”, dijo Lukashenko, citado por la web del ministerio cubano de Relaciones Exteriores.

—————

Priorizan en Cuba la promoción y diversificación de exportaciones

La promoción y diversificación de exportaciones serán prioridades de trabajo de la Cámara de Comercio de la República de Cuba en el presente año.

Así lo informó en su cuenta en Twitter el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, quien preside la reunión de trabajo de esa institución, junto al viceprimer ministro Ricardo Cabrisas Ruíz.

“En presencia del VPM Ricardo Cabrisas se celebra la reunión de la @Camara_Comercio donde se proyectan las prioridades de trabajo para 2021. Promoción y diversificación de exportaciones en la mira. #SomosCuba #CubaViva”, escribió Malmierca Díaz en la referida red social.

—————

Cuba pide compromiso con igualdad de género y empoderamiento femenino

La representante permanente alterna de Cuba ante la ONU, Ana Silvia Rodríguez, afirmó que resulta necesario un mayor compromiso para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a nivel global.

Al intervenir en el primer periodo ordinario de sesiones de 2021 de la Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres, la diplomática cubana expuso que en muchos países a las féminas todavía se les paga menos que a los hombres por un trabajo igual y tienen puestos laborales menos seguros.

Con gran presencia en los espacios de primera línea, el personal de salud y el sector informal, las mujeres constituyen el 39 por ciento del empleo mundial, pero significan el 54 por ciento de la pérdida de trabajo, explicó Rodríguez.

—————

Trabaja Instituto de Investigaciones para introducir nuevos frutales en Cuba

El Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical desarrolla varios proyectos encaminados a introducir nuevas especies de frutales en el país, con el fin de extender su producción tanto para el consumo nacional como para la exportación.

Marta Rosa Hernández Zaldívar, directora de la unidad científica tecnológica de base Alquízar, perteneciente a esa institución, explicó a varios medios de prensa que hoy se trabaja en el cultivo de la macadamia, conocida popularmente como la nuez australiana.

Los investigadores están incursionando en la producción de esta planta con el propósito de extenderla hacia diferentes regiones de la nación caribeña, para que, una vez adaptada, se maneje su desarrollo para la exportación.