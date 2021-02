La meta principal de Diego

Diego Barroso Hernández se siente eufórico estos días. En medio de la pandemia termina sus estudios en la Facultad de Estomatología Raúl González Sánchez de La Habana, en la especialidad de técnico de atención estomatológica como el alumno más integral.

En el municipio Centro Habana donde vive con su familia las alegrías se multiplican. Diego está a punto a cumplir su sueño. “Desde pequeño siempre me llevaban a la facultad porque mi mamá trabaja ahí y con el tiempo me llamó la atención la Estomatología. Una vez terminado el noveno grado decidí que ese era el camino que debía seguir”, dijo este joven de 18 años que se siente triunfador después de años de esfuerzo.

Recordó que durante el tercer año de estudios se suspendió el curso por la situación epidemiológica generada por la Covid 19 en La Habana y tuvieron que estudiar desde la casa lo que exigió mayores esfuerzos.

“Luego la situación mejoró y todos pudimos continuar satisfactoriamente. En cuarto año cumpliendo con todas las medidas sanitarias y con mi responsabilidad como presidente de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) trabajamos intensamente hasta concluir el curso”.

Con la llegada de 2021 a Diego le tocó vivir una dura experiencia que no olvidará jamás: “En enero me contagié con el Covid 19 pero continué en contacto con mis profesores y el secretariado de la FEEM para que se cumplieran todas las actividades. Justamente estaba hospitalizado cuando comenzaron los exámenes finales pero luego de recuperarme terminé con la máxima puntuación”.

La Habana es una de las provincias del país con mayor incidencias de casos de Covid 19. Las autoridades de salud pública insisten en la necesidad de intensificar las medidas de protección individual para salvarnos todos. Diego lo sabe y agradece el cariño de su gente.

“El apoyo de mis padres fue muy importante durante todo este tiempo porque confiaron en mí y los profesores siempre estuvieron conmigo ayudándome ante cualquier duda o dificultad. En el aula hemos sido un grupo muy unido, los padres de mis compañeros cuando estuve ingresado se preocuparon y me ayudaron a salir adelante”, confesó Diego emocionado.

Concluye sus estudios como el alumno más integral, un premio a su entrega.

“Para mi es uno de los mayores logros que un estudiante pudiera tener porque es el fruto de cuatro años de mucho trabajo y dedicación tanto en lo académico como en el cargo de dirigente de la FEEM poniendo en primer lugar a mi facultad. Gracias a esos logros y al apoyo de mis profesores fui el alumno más integral”, señaló.

Una nueva etapa se abre ante los ojos de Diego. Continuar perfeccionado lo aprendido es un proyecto personal, una oportunidad que no desaprovechará: “Mi plan para el futuro es seguir superándome para optar por la carrera de Estomatología en la universidad, esa siempre ha sido mi meta y es por lo que me he esforzado todos estos años”.

