El amor fugaz de Benny Moré visto por Arturo Santana

Asomarse a la vida y la obra de Benny Moré es para los artistas y para los públicos una razón para nuevas expectativas.

Con ese precepto y cumpliendo un encargo el realizador Arturo Santana (Bailando con Margot, Habana selfies) prepara una miniserie-documental de tres capítulos, con 45 minutos de duración, que tendrá por título Amor fugaz. Una historia de amor con Benny Moré.

«Es un homenaje al que se han sumado algunas bandas de música que interpretarán temas icónicos del Bárbaro del ritmo”.

Entre las agrupaciones que participarán aparecen David Blanco y su grupo, Pedrito Calvo y la Justicia, y Karamba, todas muy conocidas y que trabajarán en pequeño formato.

“Estamos tratando de acceder a la mayor cantidad de documentos, archivos fílmicos y sonoros, pero no tengo el propósito de hacer un material histórico con puntillosa continuidad», adelantó el realizador.

Acudiendo a las claves del docudrama Santana se ha propuesto facilitar aproximaciones a pasajes de la vida del popular artista, o algunas de sus posibles emociones en determinados momentos de la historia.

El reparto será pequeño, sólo cuatro actores estarán involucrados en este audiovisual: las jóvenes Yenisse Soria, Beliza Cruz, el consagrado Reny Arozarena (Benny adulto) y el novel Adrián Reina, (Benny joven), quienes harán realidad el propósito de poner al protagonista “entre el amor y la muerte”, parafraseando al director y guionista.

En relación con la presencia de Arozarena en el elenco, el prestigioso artista puntualizó:

«Es también un reconocimiento que quiero hacerle por la manera en que desarrolló el protagónico en la película cubana El Benny (Jorge Luis Sánchez).

“Esta inclusión responde al hecho de que en ocasiones y por motivos estéticos, revisitamos películas de otras cinematografías, y me parece muy justo hacerlo con una de las producciones cubanas de excelente acogida por el público nacional y extranjero.

“El audiovisual recogerá, en alguna medida, los amores del Benny, más allá de lo varonil, sino también sus amores a las ciudades, a sus amigos, a la música, a su familia y a sí mismo, de ahí el título, a lo que se suma nuestro interés por hecha luz sobre otras zonas de su existencia”, adelantó el entrevistado.

Aprovechando la tranquilidad que impone la actual situación epidemiológica, el equipo de realización está enfrascado en las necesarias búsquedas de información, concluyendo los guiones y viendo las posibles locaciones para la filmación.

Los principales espacios en que se filmará Amor fugaz han sido escogidos con la intención de darle el realce y el brillo que le corresponde a una de las más importantes figuras de la música popular cubana en todos los tiempos, por eso se han escogido el Salón Rojo, del hotel Capri, el Cabaret Tropicana y el Alí Bar, uno de los espacios preferidos por Benny, ubicado en el habanero municipio de San Miguel del Padrón.

“Del Salón Rojo nos interesa resaltar el glamur y la visualidad, de Tropicana hemos escogido el Salón Arcos de Cristal, por la belleza de ese gran escenario de boca semicircular, donde colocaremos a todas las bandas que participarán”, explicó Santana.

Los capítulos de Amor fugaz han sido pensados de la siguiente manera: el primero para su discografía, el segundo se centrará en su paso por la radio y el tercero se dedicará a su presencia en la televisión.

Esta cinta, al decir de su director, no tendrá notables diferencias con sus anteriores producciones, la música guiará las acciones a partir del estrecho vínculo de Santana con el videoclip.

“Este será un gran homenaje que ofrezco a Benny y a mi padre, quien fue un “precioso bailador», admirador de su arte.

“No veo lejano este trabajo del resto de lo que he hecho, sobre todo por la presencia de la música y los cruces formales y de géneros”.

A la interrogante relacionada con los motivos que siempre lo acercan a la música, desde su creación audiovisual el talentoso artista contestó:

“Debe ser porque no sé bailar. Soy director de cine gracias a ella y en especial al rock and roll del que me enamoré a inicios de los años de 1970, en mi etapa de estudiante.

“Ese género me abrió otros horizontes que salí a explorar desde el cine, el teatro y hasta desde otros países. Así llegué al audiovisual, derivándola en diferentes modos de narrar.

“Su presencia en mí es inevitable, así esté narrando un drama intimista, quizá no se escuche la música, pero lo haré como una pieza musical”.

