Retos que impone la Covid-19 a una joven doctora del Cotorro

Para la doctora Liset Alvarez Sánchez, del consultorio médico 35 del área de salud del policlínico Efrain Mayor del municipio habanero Cotorro, el trabajo comunitario en la actual contingencia sanitaria implica un gran reto y un aporte a su desarrollo profesional.

Con 24 años de edad y a sólo un año de graduada, la Covid 19 le impone todos los días más estudio y preparación, siendo decisiva la ayuda que recibe de los galenos de mayor experiencia.

«Cuando el paciente es dado de alta se le realiza un ingreso domiciliario de 10 días y somos responsables de su control diario para chequear la evolución y detectar si aparecen secuelas de la enfermedad».

Según explica la doctora continúa la pesquisa activa en toda la comunidad aunque estén negativos, y es vital la encuesta epidemiológica que se realiza a los vecinos.

«La población me ha aceptado bien. Es muy educada y me respeta. Pienso que me lo he ganado con el trabajo que realizo. La responsabilidad y sobre todo el amor a la profesión son mis guías.»

«Confieso que es una etapa difícil sobre todo para los recién graduados. Pero nos crecemos, eso es lo más importante».

Conocí a la doctora Liset Álvarez Sánchez en su visita diaria de control médico a Mayra Esther Perdomo Savedra , una paciente que se recupera de la Covid 19. Fue entonces que aprovechó para este mensaje:

«La población no puede perder la percepción de riesgo a la enfermedad. Hay que extremar las medidas higiénico sanitarias tanto personal como en el hogar. Los padres son responsables de que sus hijos no salgan a la calle, no estén en colas, en aglomeraciones. Cuba salva pero es imprescindible la responsabilidad ciudadana».

imop/