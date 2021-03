La ética del artista: tener o no tener, he ahí la cuestión

En algún momento de 1976 a 1978, me encontraba de visita en la mansión art nouveau santosuarina de mi entonces profesor Prats Sariol y Maruchi, su esposa y también profesora nuestra. En el municipio Diez de Octubre, una casa peculiarísima de estilo Art and Craft sobre la que ya he hablado alguna vez. Caía el atardecer sobre aquella barriada muy arbolada, una de las urbanizaciones más antiguas de esa parte de la ciudad, y el paisaje que yo veía desde las grandes puertaventanas abiertas sobre el jardín era un concierto de dorados de otoño, rosas delicados, magentas y azules incipientes que ya empezaban a oscurecer la línea del horizonte. Cuando aquella luz atravesaba el gran vitral del balcón, se proyectaba sobre el suelo como fragmentos de un fantasmagórico espejo multicolor.

Maruchi puso un disco y de repente, yo, que estaba sentada en el piso de la sala, sentí como si me elevara, tal era la fuerza de unos extraños coros que declamaban en latín los poemas grandiosos del romano Catulo. El disco no era, supongo, muy largo, pero no sé, porque fue un tiempo mágico sin ninguna relación con el tiempo real que transcurría en la calle bajo los laureles. Mientras duró, estuve en otra dimensión. Jamás he olvidado la sensación, pero nunca volví a dar con aquellos coros húngaros. Nadie parecía conocer el disco en La Habana.

Pasaron los años y ya en la universidad vi por la televisión una puesta en escena de Carmina Burana, del compositor alemán Carl Orff. De momento, al escuchar al presentador del programa De la gran escena mencionar la palabra Carmina (del latín carmen: poesía, poema), me levanté de un salto, porque creí que ahí estaba Catulo, pero no, era una cantata que tenía algo que me sonaba, me “olía” a Catulli Carmina, pero no era, aunque sonaba igual de épico, de majestuoso, de inmenso. No era una declamación propiamente, pero tampoco era música, más bien un frenesí rítmico in crescendo… No soy entendida en términos técnicos musicales, solo alguien que ama el arte de los sonidos.

Hace algunas noches, en medio de este exilio forzoso a que nos obliga la pandemia de la COVID-19, pero que, de todos modos, es mi habitual estilo de vida, descubrí en mi ordenador varias carpetas de música que había comprado y el estrés me hizo olvidar, y allí, entre Luciano Pavarotti y grandes temas de música incidental, estaba Carmina Burana. Volví a escuchar, y de nuevo me salí del tiempo. Luego busqué en internet, y descubrí que Carmina Burana no me recordaba a Catulli Carmina solo por el nombre, sino porque las dos composiciones son hermanas de sangre, hijas ambas de Carl Orff. Los argumentos, sin embargo, no pueden ser de naturaleza más desigual.

Catulli carmina

El joven poeta romano Gaius Valerius Catulo, natural de la ciudad italiana de Verona donde vio la luz en el año 87 a.n.e, ganó celebridad en Roma gracias a su talento extraordinario como hacedor de versos. Por desgracia para él concibió una pasión arrasadora por Clodia Pulcher, dama de la aristocracia de gran belleza y hábitos licenciosos, lo que era, digamos, el patrón común de las mujeres romanas de alta clase. Para peor, Clodia estaba casada con el aristócrata Quinto Cecilio Metelo, gobernador de la Galia Cisalpina, o sea, un esposo en ausencia, pero era hermana del tribuno de la plebe Publio Clodio Pulcher, con quien, se comentaba, sostenía una relación incestuosa, aunque no era el único de sus amantes. Enamorado y poeta, Catulo comenzó a componer versos para cantar su amor a Clodia, a quien, dado lo delicado de su condición social, llamó Lesbia, pues Catulo fue gran admirador de Safo, poetisa griega nacida en la isla de Lesbos. Clodia se divirtió con el poeta, se dejó adorar como una diosa y a la primera de cambio comenzó a serle infiel, según era su costumbre. Desesperado, Catulo se sumió en lo que hoy llamamos depresión, y compuso un célebre poema que ha quedado incrustado en la memoria de la literatura universal, y comienza con dos versos conmovedores: Odi et amo. Quare id faciam? fortasse requiris / Nescio, sed fieri sentio et excrucior («Odio y amo. ¿Cómo es posible?, preguntarás acaso. No lo sé, pero siento que me ocurre y me atormenta»). Para los millones de personas que hoy no tienen ni la más mínima idea de qué cosa fue esa lengua muerta llamada latín, es imposible imaginar la resonancia de ese idioma, y mucho menos, su retumbar en poesía como la lengua sagrada y mántrica que fue. El final de esta triste –y sórdida- historia de amor fue que Catulo, siguiendo una costumbre social muy propia de su época, tuvo amores con un efebo en vano intento por olvidar a su Lesbia traidora. Tuvo una vida breve, y murió en la Roma que había aplaudido sus triunfos poéticos a la edad de treinta años. Su obra consta de unas 116 composiciones y se la conoce como Catulli carmina.

Me parece interesante anotar, para conocimiento de quienes se interesen por la música, que Orff montó su pieza sinfónica con la siguiente estructura: un coro completo mezclado, soprano y tenor solistas, y una orquesta enteramente de percusión que consta de cuatro pianos, timbales, bombo, tres panderetas, triángulo, castañuelas, maracas, suspendido y platillos crash, platillos antiguos (sin tono especificado), tam-tam, litófono, metalófono, dos glockenspiels, bloque de madera, xilófono y xilófono tenor. La orquesta solo toca en el preludio y en el postludio, mientras que en la propia obra de Catullus, los solistas solo están acompañados por el coro, que hace el papel de un choros griego. La pieza experimenta con frases repetidas y ritmos sincopados, incluso más que Carmina Burana.

Carmina burana

La historia de los Carmina Burana es mucho menos sombría. Su nombre original es Cantos de Beuern o Codex Buranus, y son un conjunto de cantos de goliardos que datan de los siglos xii y xiii, y aparecieron en un manuscrito encontrado en la abadía de Bura Sancti Benedicti, en Baviera, Alemania, en 1803. Se cree que el códice -un manuscrito con ilustraciones policromadas fechado para antes del siglo XIII y que agrupa cantos o canciones de diversas procedencias geográficas, compuesto por 112 folios en pergamino, con un conjunto de 228 poemas (más algunos materiales complementarios), -fue compilado hacia 1230, en un convento de Austria, pero de cierto poco más se sabe sobre su origen.

Los goliardos eran clérigos y estudiantes (malos clérigos y malos estudiantes) que llevaban una vida errante y disoluta entre tabernas y francachelas. La mayor parte de los poemas y canciones parecen, por su estilo crítico e irreverente, ser obra suya. Los burana fueron escritos en una época en que el latín era la lingua franca hablada en toda Italia y en el occidente de Europa por académicos viajeros, en las universidades y por los teólogos. Los burana, sin embargo, no son homogéneos ni en temas ni en escritura, ya que algunas de sus composiciones están escritas en latín medieval aunque no con metros clásicos, pero otras lo están en antiguo alemán medio y aún otras presentan de francés antiguo, y una pequeña parte de esos textos incluso están escritos en una mezcla macarrónica de latín y de alemán o de francés vernáculo.

En los burana se exalta el gozo por vivir y el interés por los placeres terrenales, por el amor carnal y por el goce de la naturaleza También hay en ellos una crítica mordaz y despiadada a la Iglesia católica y la cúpula de su estructura eclesiástica. Su tono alegre, dionisíaco, burlón y francamente irrespetuoso ofrece una visión muy diferente de la Edad Media, época que la Historia convencional concibe como una etapa sombría que llama los Siglos Oscuros. En los Carmina Burana se satirizan todas las clases sociales, pero con especial énfasis en la realeza y el clero. Las composiciones más características son las Kontrafakturen, que imitan con su ritmo las letanías del antiguo Evangelio y son utilizadas para satirizar la decadencia de la curia romana, o para construir elogios al amor, al juego y, sobre todo, al vino. Los burana también narran hechos de las cruzadas, y raptos de doncellas por caballeros.

Aunque los burana parecen querer desnudar la hipocresía de su tiempo en todas sus manifestaciones, contienen también canciones de amor, canciones que exaltan el destino y la suerte, junto con elementos naturales y cotidianos, y hay también un poema largo con la descripción de varios animales. Tampoco faltan composiciones de amarga reflexión filosófica, como la titulada Oh Fortuna:

Oh Fortuna,

como la Luna

variable de estado,

siempre creces

o decreces;

Vida detestable

ahora oprime

después alivia

como un juego,

a la pobreza

y al poder

derrites como al hielo.

Suerte monstruosa

y vacía,

tu rueda gira,

perverso,

la salud es vana

siempre se difumina,

sombrío

y velado

también a mí me mortificas;

ahora en el juego

llevo mi espalda desnuda

por tu villanía.

La Suerte en la salud

y en la virtud

está contra mí,

me empuja

y me lastra,

siempre esclavizado.

En esta hora,

sin tardanza,

toca las cuerdas vibrantes,

porque la Suerte

derriba al fuerte,

llorad todos conmigo.

Hay otras canciones de gran belleza entre los burana, y muy útiles para comprender cuál era el verdadero espíritu de la vida entre las clases bajas, curiosamente muy bien representado por la compañía inglesa de humor Monty Pyton en sus filmes La bestia del reino y El Santo Grial, ambas vistas en Cuba y, en mi opinión, dos de las películas donde se representa con mayor fidelidad lo que fue el espíritu de esa época. La importancia de los burana consiste en que constituyen la más grande y antigua colección de versos de carácter laico del medievo, puesto que lo acostumbrado era entonces realizar únicamente obras literarias religiosas.

Pero no es el valor histórico y antropológico de los burana -su valor gnoseológico, como diría Beatriz Maggi- lo único que convierte a estos textos medievales en una joya del arte universal. El manuscrito de los Carmina Burana fue profusamente decorado por su autor o autores. Las ilustraciones se ajustan al contenido del poema en cuestión y le aportan un valor artístico incomparable. Llaman la atención las capitulares en tintas rojizas distribuidas a lo largo del texto, algunas de ellas (las de forma redondeada) adornadas en su interior con una cara, a la manera de los manuscritos miniados. Pero sin duda las más impresionantes son las miniaturas que ocupan una página entera.

