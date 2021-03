¿Cuál fue el primer mapamundi?

Hasta hace poco creíamos que la primera imagen dibujada de la Tierra databa del siglo VI a.n.e. Un ser humano, tal vez un sacerdote o un escriba cuyo nombre jamás conoceremos, la grabó sobre una tableta de arcilla en la antigua ciudad de Sippar, antaño Babilonia y hoy Irak. La tableta fue encontrada a orillas del río Eufrates.

Como casi todos los mapas de la antigüedad, cuando la navegación estaba muy poco desarrollada, este mapa ubica a Babilonia en el centro del mundo. Por ello se le conoce como Mapa Babilónico del Mundo, y como representa la idea que tenían aquellas gentes de cómo estaban conformados el cielo, la tierra y el mar, se le llama también Imago Mundi (en latín imagen del mundo).

En torno a la masa de tierra que representa Babilonia aparecen en la tableta siete ciudades y siete islas. Las islas están rodeadas por dos círculos que, se cree, podrían constituir cuerpos de agua que en aquel tiempo estarían cerca de Babilonia. Según una inscripción en caracteres cuneiformes que aparece en el borde superior de la tableta, se trataría de un mar salado y un río de aguas amargas.

En el mapa también aparecen grabados montañas, un pantano, un canal, las ciudades de Urartu, Asiria, Der, Elam, Bit Yakin, Habban y Babilonia, tres ciudades sin nombrar y una ubicación desconocida. Al sur de Babilonia unas líneas paralelas podrían representar las marismas del sur del actual Irak, y otra línea curva, los montes Zagros, que habrían sido visibles desde la ciudad.

Este mapa encierra varios enigmas, pero quizá el más atrayente es la afirmación que se encuentra en la escritura cuneiforme y asegura que se trata de una copia de un mapa mucho más antiguo. Estremece pensar que los sacerdotes babilonios fueron capaces de ubicar mediante cálculos matemáticos dos estrellas de la constelación de Alfa del Centauro que dejaron de ser visibles desde la Tierra mucho antes de que ellos llevaran a cabo semejante proeza. ¿De qué fecha podría ser, entonces, el mapa original? Esta interrogante cobra especial relevancia cuando se conoce, además, que el reverso de la tableta muestra una representación de las estrellas con constelaciones reconocibles que corresponden a nuestra comprensión moderna del zodíaco.

Otro de los enigmas que contiene este mapa radica en que, tras minuciosas comprobaciones, se ha llegado a la conclusión de que las islas que rodean a Babilonia no se corresponden con ninguna tierra física, por lo que se piensa que son una representación mítica de la conexión entre la Tierra y los cielos. Es decir, la descripción de estas islas como conexión mítica solo es válida para nosotros los modernos. Para aquellos babilonios esas islas eran tierras reales, pero de carácter sagrado, no accesibles para los humanos o solo para algunos héroes y elegidos de los dioses.

El mapa más antiguo de un lugar habitado del mundo

Pero los descubrimientos son una maquinaria que nunca se detiene, como la máquina de movimiento perpetuo o perpetum mobile soñada por los ingenieros de la antigüedad. Y un descubrimiento reciente ha demostrado que la tableta babilonia no es el mapa más antiguo del mundo. En realidad, el trazado que merece este honor por unos 400 años de anticipación y mientras no se demuestre lo contrario, fue encontrado en el Val de Camónica, región de la Lombardía itálica también conocida como Valcamónica. Se trata del mapa de Bendolina.

Valcamónica es uno de los asentamientos humanos más antiguos de Europa y un sitio arqueológico famoso por sus colecciones de arte rupestre, que atesoran unos 200 mil figuras y símbolos esculpidos en la roca a lo largo de ocho mil años. Estos petroglifos poseen carácter histórico, además de su extraordinario valor artístico, ya que muchos ilustran escenas de la vida cotidiana tales como labores agrícolas, actividades guerreras y de navegación y rituales mágicos de una población que se encontraba en un estadio de desarrollo muy anterior a la de Babilonia, lo que hace que se considere al mapa de Bedolina como la cuna de la cartografía mundial.

Y un detalle muy significativo: las gentes que dibujaron el mapa de Bendolina todavía no conocían la escritura. Sin embargo, este mapa de tres mil años de antigüedad fue confeccionado siguiendo un código: los campos de labranza están representados por triángulos con puntos, y alrededor hay líneas que sugieren una incipiente intención de representar el paisaje.

En el mapa de Bendolina se pueden distinguir casas con entramado de madera, lo que claramente corresponde a las viviendas del neolítico. Se puede ver claramente el techo y el cuerpo principal de las casas. También se distinguen figuras de guerreros y un ciervo cuyo dibujo denota una marcada voluntad de representación realista.

Expertos en cartografía han sometido el mapa ha acuciosos análisis, y han llegado a la conclusión de que no fue hecho para guiar movimientos ni marcar rutas. La hipótesis más acertada hasta hoy es que fue elaborado por la tribu de los camúnicos, que se encontraba en los albores de una nueva forma de vida: estaban pasando de la organización de cazadores-recolectores a la agricultura, y la intención del mapa fue dar testimonio de una estructura social más compleja, en la que ya se distinguía una aristocracia incipiente que controlaba pequeños grupos de individuos y también la tenencia de la tierra. Es posible que el mapa fuera una especie de catastro primitivo, en el que esta clase superior dejó registro de sus propiedades en esa zona del valle.

También se cree que existe la posibilidad de que el mapa no representara un momento real, sino uno futuro, el modo como esa clase dominante concebía que quedaría el valle luego de que la nueva organización social quedara definitivamente consolidada. El mapa pudo ser un instrumento simbólico de administración de la zona. O sea, una distribución ideal no de lo que había en ese momento, sino de lo que sería después. Y desde luego, teniendo en cuenta el pensamiento mágico que creó las pinturas rupestres, de las que hoy se sabe que no intentaban inducir por magia la caza del animal, sino pactar con su espíritu, es posible que el mapa de Bendolina fuera en su esencia un acto mágico: “Así –habrían dicho los jefes camúnicos- queremos que sea nuestro valle; y así decretamos con magia la forma de las cosas que vendrán”.

Y, por último, no es imposible que el mapa de Bendolina fuera un intento remotísimo de realizar esa función de crónica que tiene el arte, e intentara dar testimonio, como una especie de foto o de retrato de grupo, de “la división de trabajo, la planeación y especialización de métodos agrícolas, un sistema de irrigación de las tierras, las leyes que gobiernan y los límites de las propiedades de territorios atribuidas a familias o grupos familiares».

En realidad, el mapa de Bendolina pudiera tener todos esos objetivos y muchos más, pero a tantos siglos de distancia y sin otras pruebas que aporten nuevos elementos a la investigación, probablemente nunca lo sabremos.

El mapa más antiguo de Europa

Hasta hoy el mapa más antiguo de Europa ha sido hallado en Aragón, la patria del célebre rey Fernando el Católico, grabado sobre una piedra de 13 mil 660 años de antigüedad, y representa un croquis del paisaje circundante de la cueva navarra de Abauntz, con sus ríos, montañas y charcas. Los investigadores invirtieron quince años de análisis acucioso antes de anunciar que, en efecto, el grabado de la piedra es tan fiel como una fotografía del paisaje real. La datación temporal significa que se trata de un mapa paleolítico, muy anterior al mapa de Bendolina.

La piedra parece haber sido tallada con un buril, y en ella aparece grabada la montaña de San Gregorio situada frente a la cueva, el río con sus afluentes y el llano, en el que diversos círculos quizás representaban zonas con agua encharcada en invierno. También están representados los animales que vivían en ese lugar. En realidad, el mapa está grabado sobre la superficie de tres cantos de piedra. El resultado posee gran valor artístico y muestra una concepción cabal del espacio. La mano que lo grabó reprodujo con fidelidad el paisaje natural que veían sus ojos, todo lo cual avala la extraordinaria maestría de los artistas del paleolítico.

¿Quién hizo el mapa más antiguo de América?

El primer mapamundi que contiene una representación de América fue obra del navegante español Juan de la Cosa, quien lo elaboró en 1500 en el puerto de Santa María de Cádiz por encargo de los Reyes Católicos. Está ricamente iluminado sobre pergamino y en él aparecen las tierras descubiertas hacia finales del siglo XIV por las expediciones españolas y portuguesas. Muestra una gran parte del Viejo Mundo y algunas indicaciones sobre la llegada de Vasco da Gama a la India. Se conserva en el Museo Naval de Madrid.

El mapamundi de Juan de la Cosa es la única cartografía elaborada por un testigo presencial del Descubrimiento de América, ya que vino con Colón en su primer viaje como maestre de la nao capitana Santa María. Un dato curioso de su mapa es que representa a Cuba como una isla (Cuba no fue circunnavegada hasta 1509), aunque Colón desde el principio la consideró una península de Asia.

Pero el crédito de haber sido el primer cartógrafo del Nuevo Mundo parece que no quedará prendido únicamente en el pecho de Juan de la Cosa, porque investigadores alemanes han descubierto la quinta copia de un inusual mapa del mundo del cartógrafo del siglo XVI Martin Waldseemueller, el hombre a quien se acredita haber bautizado al continente con el nombre América, información muy poco o nada conocida en el propio continente americano. Lo que no altera el hecho de que el nombramiento del alemán fue dado en honor al navegante Américo Vespuccio, de quien era amigo y a quien creía el descubridor de las nuevas tierras.

Waldseemueller no estuvo en ninguno de los viajes al nuevo continente. Se cree que usó información de relatos de otros viajeros y navegantes para conformar su mapa, como parece demostrarlo el hecho de que el pedazo de tierra en forma de búmeran que lleva el nombre del continente en el mapa, apenas muestra el sur y el oeste de Sudamérica, dejando en blanco el resto de lo que es América tal como la conocemos hoy.

Sven Kuttner, jefe de la sección de libros antiguos de la Universidad Ludwig Maximilian de Munich, considera que este es un mapa único. “Hasta ahora, no tenemos indicios de otro mapa como este».

A Juan de la Cosa le han querido robar el mérito más de una vez por culpa, precisamente, de Cuba, pues se sabe que su mapa, que él declaró haber elaborado en 1500 luego de viajes que realizó por el Nuevo Mundo, fue presentado los Reyes Católicos en 1503, pero Cuba no fue oficialmente circunvalada hasta seis años después, por lo que de hecho era imposible que De la Cosa pudiera saber que se trataba de una isla, a menos que fuera vidente. Sin embargo, el cronista español Pedro Mártir de Angleria afirmó en 1501 que algunos marinos decían haber navegado alrededor de Cuba ya en 1500.

El mapa desapareció de manera misteriosa en fecha que no puede fijarse con certeza, hasta que, en 1832, el barón de Walckenaer se lo compró a un comerciante de París y se lo mostró a varios amigos, entre los que se contaba el erudito alemán Alexander von Humboldt, quien fue el primero que lo dio a conocer.

Los misteriosos mapas de Piri Reis

Uno de los hitos de la cartografía mundial que más excita la imaginación de expertos y aficionados a los misterios son los célebres mapas del turco Piri Reis.

En 1501, nueve años después del descubrimiento de América por Colón, Kemal Reis, capitán de la flota otomana, capturó siete naves cerca de las costas de España. En una de ellas viajaba un marino que había acompañado a Colón en sus viajes y tenía en su poder un mapa dibujado por el Almirante. Kemal envió el mapa a su sobrino Piri, también capitán naval y cartógrafo., quien se apasionó con el obsequio.

El mapa de Colón contenía mucha información procedente de otros mapas y portulanos portugueses de la época. Piri Reis también disponía de cartas de navegantes musulmanes. Decidió confeccionar su propio mapamundi, para el cual se calcula que, en total, usó unas veinte fuentes. Lo dibujó en1513 sobre una piel de gacela, con todo el preciosismo de la caligrafía oriental, y no transcribió los nombres de lugares a ningún otro idioma.

El mapa de Piri Reis es uno de los más antiguos que muestra América, También muestra las costas del oeste de Europa y África, las del este de Sudamérica y el norte de la Antártida, estas últimas de forma bastante detallada. Muchas cosas asombrosas pueden decirse de esta obra, pero la más intrigante de todas, la que no tiene hasta hoy explicación es que este mapa muestra las partes costeras debajo del hielo del continente. Pero esos glaciares se derritieron seis mil años antes de la elaboración del mapa. ¿Cómo Piri Reis pudo dibujar un mapa tan certero 300 años antes de que se descubriera la Antártida? ¡Y helada! Para colmo, el mapa también contenía el dibujo detallado de zonas que en aquel momento aún no habían sido descubiertas por los europeos.

Como si el destino de los mapas más ambiciosos y visionarios fuera desaparecer, también el extraordinario mapa de Piri Reis estuvo perdido durante mucho tiempo, hasta que fue encontrado en 1929 por un grupo de especialistas que trabajaban en las obras de remodelación de un palacio turco que debía convertirse en museo. El mapa estaba oculto dentro de una pared. El propio Piri Reis anotó en un margen de su mapa el siguiente comentario: “Un mapa de esta clase no lo posee nadie hoy en día”. Estaba en lo cierto.

Dice la leyenda, que nunca es muda cuando de enigmas se trata, que Piri Reis era el custodio secreto de unos mapas del tiempo de Alejandro Magno, y algunos que provenían del imperio persa que este rey griego conquistó. Alejandro, discípulo de Aristóteles, amaba el conocimiento además de la guerra, y atesoraba manuscritos para sus muchas bibliotecas, pero aún si mapas suyos fueron a manos de Piri Reis, eso no explica la presencia del hielo. Hay dos detalles muy interesantes en el mapa. Uno es que entre las muchas y bellas figuras que dibujó el cartógrafo turco, hay una que se identifica con la leyenda celtoirlandesa de la isla de San Brandán, lo que supone que habría tenido acceso a algún mapa medieval. El otro detalle es que el mismo Piri Reis mencionó entre sus fuentes a unos “antiguos reyes del mar”, sin ahondar más sobre ese tema. Pero los irlandeses, si bien navegaron entre sus islas y Escocia e Inglaterra, no pueden ser llamados reyes del mar, pues ni eran marineros expertos ni tuvieron flotas importantes al estilo de los vikingos. ¿Eran los vikingos los reyes del mar a quienes se refería Piri Reis?

Muchas teorías han sido esbozadas desde que la pared del palacio turco devolvió el mapa de Piri Reis, pero ninguna explica sus enigmas, y hasta ahora no han pasado de hipótesis y, por supuesto, nadie puede explicar el hielo sobre la Antártida.

Como decía Beatriz Maggi: “Hay cosas en la vida que nunca se llegan a saber”.

fny