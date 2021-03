Analizan en Diez de Octubre aspectos económicos locales

Temas económicos estuvieron en el centro de los análisis del Consejo de la Administración Municipal (CAM), de la localidad de Diez de Octubre, que sesionó este miércoles con la presencia de Aymara Guzmán Carrazana, presidenta del Consejo de Defensa (CDM) de ese territorio.

Durante el encuentro se valoraron los resultados en la contribución territorial en febrero y marzo, mes éste último en el cual la demarcación presenta atrasos en las recaudaciones de la Oficina Tributaria.

Entre las causas de la demora en el pago de impuestos se apuntó el impacto de la pandemia de la COVID-19, la exoneración de pago de un grupo significativo de contribuyentes y la morosidad en la entrega de los informes económicos de algunas cooperativas no agropecuarias.

Damián Cardonet Oviedo, intendente del municipio, enfatizó que existen potencialidades por explotar para cumplir con el plan de ingresos y convocó a un accionar mayor desde el CAM por todas las dependencias competentes para una mayor gestión en función de ese propósito.

También llamó a incrementar el control y la fiscalización y la búsqueda de más eficiencia en las unidades presupuestada.

En medio de la actual contingencia no puede haber espacio a las justificaciones, se requiere agilidad para enfrentar los problemas y tiene que ser mayor el accionar en función de la contribución territorial. No hay municipio que pueda avanzar si no hay buenos ingresos, dijo el dirigente.

El avance de la tarea ordenamiento fue otro tema abordado y en relación con ella se apuntó la prioridad de optimizar los servicios, revisar los recursos humanos, trabajar con las opiniones del pueblo y valorar a diario las capacidades para aumentar los resultados.

Asimismo se señaló la necesidad de evaluar sistemáticamente los impactos de las decisiones que se adopten, prevenir y anteponerse a las posibles dificultades, y darle amplia participación a la población en esos procesos.

Aymara Guzmán Carrazana, presidenta del CDM expresó: Tenemos que ir por más en el año del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba e insistió en el seguimiento que debe dar el CAM a la tarea ordenamiento y como parte de ella al funcionamiento del Sistema de Atención a la Familia (SAF), a la calidad de los servicios que prestan esas unidades, los precios y toda la organización existente alrededor de este objetivo.

Yamilé Romero, coordinadora de programas para la alimentación informó que en los 12 SAF de la localidad se atienden actualmente a mil 923 personas vulnerables y se mantiene un control sobre las ofertas, la calidad de la elaboración y los precios de comercialización.

También anunció que con la colaboración de la dirección de deportes se retomarán en esas unidades sesiones de ejercicios sencillos de cabeza, cuello y articulaciones, posibles de realizar manteniendo las orientaciones de salud por la pandemia, práctica que redundará favorablemente en el estado físico de los ancianos, así como algunos juegos de mesa para la distracción.

La coordinadora explicó que ese es un proyecto que puede incluirse a largo plazo entre los de desarrollo local del territorio.

María Isabel Ferrer, directora municipal de trabajo y seguridad social se refirió al inicio próximo de un estudio socio-económico que se realizará con los asistenciados relacionado con sus ingresos y gastos.

Damián Cardonet Oviedo, intendente de Diez de Octubre, destacó que la atención a los más vulnerables se encuentra entre las obras más sensibles de la Revolución cubana y hay que garantizar calidad y control en todos los servicios asociados a ella y estrategias integrales para su perfeccionamiento.

En los minutos finales de la sesión, Aymara Guzmán presidenta del CDM convocó a aportar iniciativas e ideas que contribuyan a mejorar el Sistema de Atención a la Familia.

