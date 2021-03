De la naturaleza de los deseos

De las más diversas historias procedentes de la mitología griega, han surgido numerosas frases en las cuales se hace referencia a personajes vinculados a ese ámbito de la cultura helénica. Una de esas narraciones fantásticas nos ha dejado la conocida expresión El suplicio de Tántalo. De Tántalo, personaje cuya existencia no puede ser autenticada, como ocurre con casi todas las criaturas del mito, se dice que fue rey de Lidia, y es una especie de arquetipo de la personificación de la irrealidad de los deseos humanos. Príncipe impío y cruel, hijo de Zeus y la ninfa Plato, tenía un magnífico palacio en las hermosas costas del mar Egeo, donde hospedaba a los dioses que, una vez tomada la forma de seres humanos, viajaban por aquellas tierras de Asia Menor. Este monarca insensible, para asegurarse de que sus huéspedes eran seres divinos y conocedores de las cosas más ocultas de todo lo que les rodeaba, tomó una decisión tan inmensamente monstruosa como gigantesca fue la penitencia que, por esa causa, recibiría al ser enviado al Tártaro, región de los infiernos griegos situada bajo la superficie terrestre. Solo que el mito no es muy específico sobre la naturaleza de esa terrible decisión tomada por aquel legendario rey.

Varios delitos se le achacan a Tántalo como causas de la sanción que se le impuso: revelar los secretos de Zeus, robar el néctar de los dioses, sustraer un perro de oro que guardaba el templo de Zeus en Creta o matar a su recién nacido hijo Pelops, para que sus pedazos fueran asados y ofrecidos, mezclados con otros alimentos, a los dioses hospedados en su palacio. Esta última es la versión más citada en las obras sobre mitología griega, que agregan que las divinidades intuyeron el crimen y se abstuvieron ante aquella comida abominable. Se dice que Júpiter reunió luego los miembros de la criatura y le devolvió la vida. Por su delito, el verdugo de su propio hijo fue castigado a vivir en el infernal Tártaro, donde estaba rodeado del agua de un lago, que se retiraba cuando intentaba beberla acosado por la sed, y de árboles de cuyas ramas colgaban frutos exquisitos, que se alejaban cuando quería saciar su hambre. El suplicio de Tántalo se ha convertido en una frase lexicalizada en todos los idiomas de Occidente, y refiere a la imposibilidad de alcanzar algo que se desea con angustiosa intensidad.

Sin embargo, de todos los delitos achacados a Tántalo, este, por absurdo, sería el menos creíble, a no ser que el pérfido monarca tuviera la intención deliberada de ofender a todos los dioses a la vez, algo que carece de sentido o habría sido un acto de locura, ya que Tántalo, un ser mortal, no tenía la más mínima oportunidad de agraviar a las deidades de tal modo y salir indemne de su transgresión. Un robo, ya fuera de una bebida sagrada o de un objeto de culto o de poder, o incluso una indiscreción cometida contra Zeus y en favor de otro dios o diosa con quien el rey del Olimpo tuviera una relación tensa, cabrían más dentro de la lógica humana y divina.

Por sí o por no, quien no quiera padecer el suplicio de Tántalo debe optar por desear con sensatez o, como Buda, practicar el desapego y cuando algo le tiente, mirar prudentemente hacia otro lado. Porque la tristísima verdad es que hay deseos que nunca pueden ser satisfechos, y en eso no es definitiva la naturaleza del deseo en sí misma, si es grande o pequeño, bueno o malo o si el deseante es rico o pobre, hermoso o feo. Simplemente determinan las circunstancias.

fny