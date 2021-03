26 de marzo.

Nace en el poblado de Madruga, entonces provincia de La Habana, Catalina Rodríguez Martínez de Tardiña.

Crecida en una familia acomodada desde pequeña sintió afición por la poesía. Tuvo una educación esmerada que le permitió dedicarse a la creación literaria. Años después radicada en La Habana pudo entrar en contacto con los principales círculos literarios del país. Sus colaboraciones aparecieron en los principales rotativos y revistas cubanas, lo que le valió un reconocimiento literario que hizo de ella una de las mujeres más destacadas del panorama cultural de su época.

Nace en Guanabacoa; La Habana, José de Armas y Cárdenas.

Fue uno de los más prestigiosos periodistas cubanos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fundó, dirigió y redactó la publicación Las Avispas, que apareció inicialmente en Cuba y después en Nueva York, Estados Unidos. También colaboró con los periódicos estadounidense The New York Herald y The Sun. Sus trabajos los firmaba bajo el seudónimo de Justo de Lara.

Falleció en La Habana el 28 de diciembre de 1919.

