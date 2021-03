El valor de la conciencia y la voluntad revolucionarias

Mucho del ideario del Comandante en Jefe Fidel Castro tiene el actual proceso de ordenamiento monetario y cambiario que se lleva a cabo en Cuba desde el primero de enero de 2021.

Ideas medulares sobre el perfeccionamiento de la economía y de la sociedad en las condiciones de la construcción del socialismo en la pequeña nación caribeña fueron expuestas con meridiana claridad hace casi 35 años por el entonces primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), en la clausura del Tercer Congreso de esa organización política.

Para entonces, el país se encontraba inmerso en lo que se conoció como “proceso de rectificación de errores y tendencias negativas”, una batalla, fundamentalmente ideológica y dirigida por el Partido, la cual buscaba eliminar desviaciones en la construcción socialista, desterrando el concepto de que “ciertos mecanismos” económicos resolverían, como panacea, los principales problemas de la economía y de la sociedad.

“Sí, hay que buscar la rentabilidad, pero buscarla en serio y discutir a fondo, exhaustivamente, dondequiera que no hay rentabilidad por qué no la hay; buscarla, no estafando, no robándose unas empresas a otras, como decíamos, reduciendo realmente, los costos de la producción, elevando la productividad, aprovechando la jornada laboral, utilizando la técnica, organizando de manera adecuada el trabajo, desinflando las plantillas —cosa que no se puede hacer en un día, desde luego (…)”, puntualizó entonces Fidel.

“Tenemos que reducir los costos, tenemos que buscar la calidad”, remarcó el líder revolucionario, en aquel momento de cierre de la magna cita, en el teatro Karl Marx, de La Habana, el 2 de diciembre de 1986.

El también presidente de los Consejos de Estado y de Ministros criticó el incumplimiento de la jornada laboral en el campo, donde se trabajaba de cuatro a cinco horas; mientras el desaprovechamiento industrial era del 20 al 30 por ciento en muchos casos.

“(…) así no se puede construir el socialismo en un país que todavía depende en un grado tan alto de la agricultura, y que para liberarse de esa dependencia de la agricultura tiene que desarrollarse industrialmente, y para desarrollarse industrialmente hay que trabajar con mucha seriedad y mucha eficiencia, y hay que producir artículos de calidad. Si desaprovechamos la jornada laboral en la agricultura cañera, en la agricultura en general, en la construcción, en las fábricas, en veinte lugares, ¡así no se puede construir el socialismo!”, aseveró Fidel.

“No está dicho en ningún programa, ni está dicho en ninguna parte, ni nadie lo dijo nunca en ninguna parte -remarcó- que se pudiera desarrollar a un país, hacer avanzar a un país y enriquecer a un país sin el trabajo. Y debemos saber tener un concepto digno del trabajo. Todo nuestro honor y toda nuestra vergüenza deben sumarse para levantar el valor del trabajo, la importancia del trabajo, para tomar una conciencia de la importancia del trabajo.”

En su discurso, calzado con ejemplos ilustrativos, ahondó en la idea de que los mecanismos económicos tienen su utilidad, pero como herramientas auxiliares del trabajo político, del trabajo revolucionario.

“Imagínense que en la esfera de la defensa y del orden interior, nosotros hubiéramos acudido a otros mecanismos. Habríamos desatado una enajenación, una corrupción, habríamos enseñado a la gente a pensar en el dinero. Necesitamos, sí, que los combatientes, los oficiales del MINFAR y del Ministerio del Interior tengan una retribución adecuada a su trabajo, para que puedan llevar una vida decorosa. Sí, no hay un salario igualitarista, hay una forma socialista de remuneración, según su capacidad, su experiencia, su trabajo; pero, ¿ha sido eso lo que ha determinado la conducta?, meditó el preclaro dirigente.

Y ejemplificó con uno de los cuadros asistentes al Congreso: “Aquí tenemos a un compañero, lo veía por allí, el compañero Leopoldo Cintra, que estuvo en Angola por segunda vez, y ya había estado en Etiopia, y estuvo varios años en Angola de jefe de la Misión Militar cubana, ¡varios años! Yo me pregunto: ¿Qué prima le dimos, y qué mecanismo utilizamos con él y con las decenas de miles de hombres que como él han cumplido su deber allí?”

“Luego, no son ilusiones si digo que las mejores cosas las hemos alcanzado trabajando con la vergüenza y el honor de los hombres, trabajando con la conciencia de los hombres, sembrando ideas. (…). Hay centros de investigaciones, donde la gente trabaja hasta 14 y 15 horas diariamente como la cosa más natural. No estoy proponiendo que la gente se ponga a trabajar 14 ó 15 horas, estoy diciendo simplemente lo que pueden la vergüenza y el honor de los hombres.”

Y en un apretado resumen de las ideas anteriormente expuestas en esa jornada de clausura del Tercer Congreso, Fidel sintetizó:

“(…) se trata de resolver y enfrentar los nuevos problemas, resultado de nuestros avances, de nuestro desarrollo y del gran reto histórico de desarrollar el país, de construir el socialismo, de avanzar por los caminos del comunismo, de desarrollar la teoría y la práctica revolucionaria; de demostrar que el socialismo no solo es absolutamente superior al capitalismo en la esfera de la educación, o de la salud, o el deporte, u otras cosas en que ellos aceptan que hemos tenido progreso, si no hay que demostrarles a los capitalistas que los socialistas, los comunistas, somos capaces de ser, a través de la vergüenza, del honor, de los principios y de la conciencia, no una vez, ni dos veces, ¡diez veces más capaces de resolver los problemas del desarrollo de un país!, ¡que somos más capaces que ellos de ser eficientes en la esfera de la producción material!, ¡y que una conciencia, un espíritu comunista, una vocación y una voluntad revolucionarias, fueron, son y serán siempre mil veces más poderosas que el dinero!”

Artículo relacionado.

fny