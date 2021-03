Un arpa sobre los campos verdes

La soledad que impone la COVID-19 ayuda a la memoria. Recordamos cualquier cosa, desde un gran momento de nuestra vida hasta una reunión de amigos sin ninguna trascendencia. Esta tarde vino a mi memoria otro atardecer ya muy lejano en que un pequeño grupo de estudiantes de música antigua discutían en mi casa sobre cuál es la auténtica bandera de Irlanda. El tema les resultaba muy atractivo porque la que ellos defendían como su candidata tiene un arpa gaélica, más conocida como clairseach, emblema heráldico de la isla.

Aunque ciertamente la bandera tricolor verde, naranja y blanca es la oficial de la República de Irlanda, no siempre fue la bandera del país, porque el país, como tal, no existió hasta que fue declarada su independencia y la división de la isla entre el reino de Irlanda del Norte y la República del Sur de Irlanda. La isla siempre estuvo dividida en cinco reinos o provincias: Ulster, Munster, Meath o Reino del Medio -donde en los tiempos precristianos tenía su residencia el Gran Rey de reyes-, Connacht y Leinster. Cada uno de estos reinos tenía su propia bandera. La de Leinster tenía como fondo un campo verde, color que siempre ha identificado a Irlanda, también llamada La Verde Erin, y encima un clairseach de oro con cuerdas de plata, un antiguo modelo medieval gaélico, el que usaban los poetas de la isla, conocidos como filid, y en Gales y Escocia, como bardos.

Leinster (en irlandés: Laighin) es la provincia oriental de Irlanda, que comprende los condados de Carlow, Dublin, Kildare, Kilkenny, Laois, Longford, Louth, Meath, Offaly, Westmeath, Wexford y Wicklow. Posee la mayor población de las cuatro provincias de Irlanda y su capital es Dublín. Como dato curioso incluyo aquí que Dublín fue fundada, según las antiguas canciones, por Ivar el Deshuesado, nada menos que el mismo personaje siniestro que aparece en la magnífica serie Vikingos como el hijo menor y lisiado del gran Ragnar Lodbrok. Desde tiempos prehistóricos fue una tierra poblada por las cinco tribus más poderosas de los Fir Bolg, término que, se cree refiere a unos misteriosos “hombres de los sacos” de los que se sabe muy poco, aunque hoy los arqueólogos e historiadores creen que se trataba de una oleada de invasores belgas. En Irlanda regía un sistema de clanes, en el que la realeza no era hereditaria, sino se ganaba por méritos. En estas sociedades de carácter tribal, además de los reyes había otras dos clases sociales dominantes: los guerreros y los druidas, quienes eran los más importantes porque su poder, de origen mágico, debía ser acatado por el resto de la sociedad.

Para convertirse en druida, ya se fuera hijo de noble o señor o un niño campesino, había que ingresar en escuelas donde se estudiaba durante muchos años, en dependencia de si el aspirante quería hacerse poeta, juez o sacerdote. Los poetas o fillid, la más antigua de las tres funciones, tenían un lugar muy importante en las cortes de los reyes y las casas de los nobles, aunque los había también itinerantes. Los irlandeses conocían un sistema de escritura, el Ogham, pero no lo utilizaban (se dice que los druidas escribían en un griego muy primitivo), y todo su sistema de aprendizaje se basaba en la memoria y la transmisión oral. En cada reino había un jefe de poesía llamado Ollave, cuya insignia era un báculo con campanillas de oro.

Un filid debía dominar más de trescientas cincuenta composiciones en verso que relataban mitos, leyendas y hazañas de los héroes. Recuerdo en particular una pieza hermosísima, El cantar de los hijos de Usnech, que narra los amores tormentosos del hijo de un noble y una doncella muy principal cuya mano codiciaba un rey. Es una historia tan triste, tiene una fuerza tan trágica y antigua que lamento profundamente no sea conocida en Cuba. No cede en belleza a La Ilíada, La Odisea o la Biblia. Quizá las aventaja.

La presencia de los poetas era imprescindible en todo momento de la vida de los celtas de Irlanda. Ellos no solo distraían en los banquetes, las bodas y los festivales, sino que perpetuaban la memoria de las hazañas y los hechos de armas, pero aún tenían otra utilidad: cuando los feroces guerreros celtas, ebrios tras un prolongado banquete en el que se ingerían cubas de hidromiel, comenzaban a pelearse entre sí, los poetas subían al estrado, y haciéndose acompañar por arpistas o tañendo ellos mismos su instrumento, que siempre llevaban consigo, comenzaban a cantar y, a intervalos, recitaban sin música, y algo parecido a un encantamiento se apoderaba de los presentes. Estas actuaciones incluían canciones, himnos religiosos, mitos, leyendas, descripciones de armas y ejércitos y narraciones de batallas, viajes mágicos y amores trágicos. Para los irlandeses precristianos, sin poesía no había vida. Hoy, ecos de lo que fueron las danzas y la música de aquel pueblo maravilloso han llegado a nosotros a través del revival celta con Enya, Rivrerdance, Sidney O’Connor y tantos otros artistas exquisitos.

Algunas de las más importantes escuelas druídicas de la Irlanda precristiana estuvieron en Leinster, entre ellas el muy célebre colegio de druidesas de Killdare, que tras la cristianización impuesta en la isla por el galés San Patricio, se convirtió en el convento de Santa Brígida, antigua diosa celta Briggitta.

Por todas estas razones se comprende por qué la bandera de Leinster es la única del mundo que ostenta como emblema un instrumento musical, lo que ya de por sí es como una profesión de fe del espíritu de la raza que habita esas tierras, una raza de músicos y poetas. Esta bellísima bandera fue usada como el estandarte de la Irlanda que luchaba por su independencia contra el dominio de Inglaterra hasta el día del Alzamiento de Pascua, suceso ocurrido en 1916 y que los irlandeses reconocen como el primer gran momento de esa lucha que duró siglos. Las banderas de otros grupos ondeaban aquel día en varios de los edificios tomados por los rebeldes, entre ellas la tricolor, que desde aquella fecha quedó como la enseña nacional. Aquella bandera del arpa está expuesta en la sección de Kildare Street del Museo Nacional de Dublín, es la bandera del Presidente de la República (con fondo azur de heráldica) y la de la marina de Guerra de Irlanda, es el escudo de la isla y continúa siendo el estandarte de Leinster.

Otros dos datos curiosos: Douglas Hyde, primer Presidente de Irlanda, fue poeta y arpista, y otro Presidente, Eamon de Valera, era hijo de un vasco de Cuba.

Para escribir este artículo he tenido que buscar en internet y refrescar algunos conocimientos, y al ver de nuevo el clairseach ondear sobre el pasto verde me ha parecido escuchar los acordes de las antiguas canciones irlandesas que conozco, y una vez más he sentido que la patria no es solo un lugar en la geografía; también puede ser un estado del alma. Por eso, para quienes conocemos y amamos la cultura celta de Irlanda, esa bandera representará siempre la patria de la poesía, a la que, en espíritu, siempre perteneceremos.

fny