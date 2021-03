Aplican primera dosis de Soberana 02 a trabajadores del hospital Calixto García

En el Hospital Universitario General Calixto García, en La Habana, concluye este domingo la aplicación de la primera dosis del candidato vacunal Soberana 02 a su personal de salud, luego de que se iniciara el lunes 22 de marzo.

Desde los días que antecedieron a la inmunización comenzamos a preparar a los departamentos de epidemiología, enfermería, aseguramiento y registros médicos para desarrollar con éxito la vacunación, afirmó la doctora Yanet Morejón Díaz, jefa del departamento de Higiene y Epidemiología e investigadora médica del estudio de intervención en la institución.

Un equipo de 40 especialistas y trabajadores de servicios, entre médicos, enfermeras, licenciados, pantristas, personal de limpieza y de apoyo se encargaron de organizar el proceso y aunque el primer día se comenzó a un ritmo lento al inmunizarse 228 de los 300 previstos en las jornadas siguientes se superó esa cifra, manifestó.

Detalló que en el área de consulta externa establecieron tres vacunatorios, y para la llegada de los participantes adecuaron un flujo epidemiológico que comenzaba en la entrada, con el registro de personal por servicios.

A continuación pasaban al salón de espera para leerles el consentimiento informado, el propósito del proyecto y los pormenores del proceso, de ahí el médico y la enfermera les realizaban un examen físico y ahondaban en los criterios de inclusión-exclusión del candidato vacunal, acotó la epidemióloga.

Una vez llenados los documentos los voluntarios se dirigían a los vacunatorios para recibir la primera dosis de Soberana 02 y durante la hora siguiente el médico y la enfermera vigilaban cualquier evento adverso.

Morejón Díaz señaló que los trabajadores asumieron la vacunación con entusiasmo y alegría, «porque sabemos que, además de quedar inmunizados, estamos contribuyendo al avance de la investigación y que se pueda administrar al resto de la población cubana».

Ella recibió la primera dosis el miércoles y no tuvo reacciones adversas, “me siento hasta protegida, porque también te ayuda psicológicamente y mi familia está más segura; sabe que nosotros somos personal muy expuesto y de riesgo, porque venimos todos los días y aunque este no es un hospital COVID-19, no sabemos quién puede ser asintomático y llegar hasta aquí”, expresó.

La especialista insistió en que el Calixto García asumió el resto de la población de la capital, con una sobrecarga asistencial, al incrementar las urgencias, cirugías, atención al grave y consultas de riesgo; por lo que en el cuerpo de guardia han visto entre 800 y mil pacientes en los últimos dos meses.

También para proteger a sus trabajadores se les aplicó con anterioridad tratamiento con PREVENGHO–VIR y Nasalferon.

Esta es una de las instituciones médicas de La Habana que desde el lunes 22 de marzo participa en el estudio de intervención del candidato vacunal Soberana 02, el cual involucrará a 150 mil voluntarios pertenecientes al grupo de riesgo de los trabajadores de la salud, de la industria biofarmacéutica y de otros sectores definidos por el Ministerio de Salud Pública.

Fuente: ACN.

fny