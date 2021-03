Con patria, revolución y socialismo, siempre habrá perspectivas

Uno de los momentos más difíciles del período revolucionario cubano, después del 1 de enero de 1959, fue la grave crisis económica de los años 90 del siglo pasado, conocida como Período Especial.

Muchos fuera de Cuba -y también unos pocos dentro del país- pensaron que le había llegado el momento final a la Revolución.

Realmente, el panorama no era para nada halagüeño: casi de la noche a la mañana, el país perdió la inmensa mayoría de sus mercados, muchos de estos preferenciales con el campo socialista, especialmente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); en tanto el Gobierno de los Estados Unidos arreció al máximo su política de bloqueo económico, comercial y financiero, implantada oficialmente en febrero de 1962.

Muchas fábricas se paralizaron o trabajaban a ínfima capacidad debido a la falta de materias primas y de combustible; la escasez de este recurso golpeó duramente el transporte y provocó prolongados cortes de corriente eléctrica a las entidades de producción y servicios, además de a la población.

Sin embargo, el pueblo cubano y su dirigencia, con el Comandante en Jefe Fidel Castro al frente, no se cruzaron de brazos.

Una de las primeras cosas que debía quedar clara, dentro y fuera de Cuba, era que la Revolución no se entregaría, ya que era la única capaz de encabezar la lucha por enfrentar aquellos duros días y salir adelante, como subrayó Fidel en la inauguración del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), efectuada en el teatro Heredia, de Santiago de Cuba, el 10 de octubre de 1991.

“A aquellos que digan que nuestra lucha no tendría perspectiva en la actual situación y frente a la catástrofe ocurrida, hay que responderles de una manera categórica: Lo único que no tendría jamás perspectiva es si se pierde la patria, la Revolución y el socialismo”, recalcó el entonces primer secretario del Comité Central del PCC.

Al abundar sobre el tema, dijo que era como si a los asaltantes al Moncada le hubieran preguntado qué perspectivas de triunfo tenían cuando andaban con un armamento muy inferior al de los soldados de la tiranía batistiana; qué perspectivas, cuando los juzgaban en la Audiencia de Santiago de Cuba, o en la sala del hospital; qué perspectivas tenían los expedicionarios del yate Granma al desembarcar en aquellos pantanos; qué perspectivas las de un grupo de hombres casi sin armas que subieron a la Sierra Maestra para hacerle la guerra a un Ejército de ochenta mil hombres.

“Y ahora somos un pueblo mucho más aguerrido, mucho más preparado. Millones de revolucionarios, cientos de miles de militantes del Partido, cientos de miles de militantes de la juventud, una gran parte del pueblo organizado en las organizaciones de masas, en la CTC, en los CDR, en la Federación de Mujeres Cubanas, los campesinos, los estudiantes, hasta los pioneros están organizados en este país; una conciencia política, un sentido del deber cumplido, un honor como es el haber defendido la Revolución en tan difíciles condiciones durante tanto tiempo, una independencia que siempre tuvimos y es hoy mayor que nunca”, significó ante el auditorio el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Luego de subrayar que no hay alternativa para la Revolución, el Fidel afirmó que los problemas de Cuba, como lo fue siempre a lo largo de la historia, solo los pueden resolver los cubanos; solo los puede resolver la Revolución, por difíciles que sean.

“Los que sueñan allá con ilusiones de cualquier tipo olvidan que de ese vecino, de ese norte revuelto y brutal nunca jamás se podrá esperar nada. Ese es un imperio que invade países como Panamá y no es capaz de darle nada; le hace la guerra sucia a Nicaragua, le complica la vida a ese país, lo lleva a una situación tremenda, (…) y no es capaz de darle nada; invadieron Granada y lo único que tienen es el aeropuerto que hizo Cuba allí, salvación de ese país, alma de ese país, lo único que hicieron los yankis fue inaugurarlo; ¡nada!, no le han dado nada a nadie”, ejemplificó el líder revolucionario.

Los problemas de Cuba “(…) solo nosotros podemos y tenemos que ser capaces de resolverlos, manteniendo la unidad de nuestro pueblo, el orden y el espíritu de lucha. Cualquier otro camino, como la claudicación o la rendición, además de indigno, implicaría sacrificios materiales mil veces superiores”, alertó el visionario dirigente político.

Recordó que el imperialismo tratará de dividir a los cubanos para buscar cualquier pretexto con qué justificar sus acciones intervencionistas en el país; pero aseguró que la estrecha y sólida unidad de los cubanos le impedirá siempre ese pretexto.

“Si el imperialismo pudiera poner de rodillas a Cuba, si pudiera de nuevo implantar el capitalismo en nuestro país, ¿qué quedaría de todo lo que hemos hecho a lo largo de 123 años? ¿Convertirnos en un Puerto Rico, que todavía no ha podido, ni siquiera, izar aquella bandera tan parecida a la nuestra, que Martí quiso que nos acompañara en nuestra gesta heroica por la libertad?(…) ¿Qué quedaría de todo lo que ha hecho nuestro pueblo en estos 123 años?”, se preguntó.

Luego de referirse al amplio número obras materiales construidas por la Revolución en los ámbitos de la educación, la cultura, el deporte, la asistencia social, la ciencia y muchas otras, que correrían el riesgo de perderse si el imperialismo yanqui invade a Cuba, el preclaro líder acude a su mentor, el Héroe Nacional cubano:

“¿Qué quedaría de la dignidad y el decoro de cada hombre de este país?”, inquirió.

“Siempre recuerdo que Martí de lo primero que hablaba era del decoro del hombre, y decía, incluso, que si había muchos hombres sin decoro, había hombres que tenían el decoro de todo el mundo.

“Hoy no somos un grupo, sino un pueblo con decoro, una inmensa mayoría del pueblo con decoro, una nación con independencia, una nación con soberanía, una nación con libertad, que rechazará hasta las últimas consecuencias esas trasnochadas teorías de que la independencia debe ser limitada”, remarcó el líder histórico de la Revolución cubana, en medio de atronadores aplausos de los delegados e invitados asistentes a la inauguración del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba.

