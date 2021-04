Nominan a importantes premios a hoteles de Cuba

Hoteles operados en Cuba por la cadena española Meliá Hotels International fueron nominados a diversos premios en la edición 28 de los galardones World Travel Awards, significó un comunicado oficial.

Un mensaje difundido por Meliá este jueves en La Habana, agrega que se trata de una de las distinciones de mayor prestigio a nivel global para la industria turística. Estos reconocimientos se agrupan por categoría, regiones y países.

En el apartado de Cuba´s Leading Hotel (principal hotel), lo acapararon el Meliá Cayo Coco y el Meliá Cohíba, emblemáticas instalaciones situadas en los destinos de Jardines del Rey y La Habana, respectivamente.

En Cuba’s Leading Hotel Suite fueron nominados la The Level Master Suite Room del Meliá Cohiba, producto exclusivo de la marca The Level by Meliá Hotels & Resorts.

Asimismo, los complejos Meliá Las Dunas, Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa, Paradisus Río de Oro Resort & Spa y Paradisus Varadero Resort & Spa compiten por la distinción al Cuba’s Leading Resort.

Los hoteles y resorts premiados serán dados a conocer en la Caribbean Gala Ceremony 2021 prevista para Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el próximo 12 de octubre.

Los World Travel Awards reconocen anualmente a instalaciones, servicios y agencias de viajes de todo el mundo con una trayectoria de excelencia en su desempeño anual. Estos galardones se otorgan a partir del análisis de sitios especializados y encuestas a profesionales del sector turístico.

Nuevamente los hoteles de Meliá Hotels International Cuba se posicionan en diferentes categorías, recuerda la nota.

Tal noticia constituye reconocimiento al servicio de excelencia y la renovación permanente de los productos de la compañía española en esta isla.

Dicha renovación, completa el comunicado, está a tono con las políticas globales de Meliá que incentivan la creación de entornos sanitarios seguros a través del programa Stay Safe with Meliá, la digitalización de experiencias, turismo responsable y comprometimiento con el desarrollo.

Fuente: Prensa Latina.

