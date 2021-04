Dar la cara a la Covid 19

El sol vigila el cielo de La Habana. Por las calles del consejo popular Jesus María, en Habana Vieja, la parte más antigua de la capital cubana, los pasos de Yunior Reyes Pérez lo conducen a su nueva vida en tiempos de pandemia.

Alejado de su labor como profesor en la escuela secundaria Benito Juarez, este licenciado en Cultura Física convierte la solidaridad en un acto cotidiano.

“En un primer momento me asignaron para atender a los adultos mayores suministrándoles los productos de la farmacia para que no tuvieran que salir de sus casas. Sentí que de una forma u otra aliviaba la carga de ellos ya que por el riesgo que implica no deben hacer las colas”, dice mientras se aparta el sudor de la frente.

Pero la pandemia se ha hecho imparable en la capital de la isla y la vida de Yunior le obliga a dar a la cara a la Covid 19.

“Luego con la segunda oleada de la pandemia me asignaron al suministro de víveres y aseo, productos de primera necesidad, a las personas contactos de casos positivos. Se priorizan los casos donde hay niños y adultos mayores”, confiesa con una mirada de preocupación.

Seguramente echa de menos a su trabajo pero sabe que los tiempos actuales no admiten quejas o reproches. La pandemia manda. Junto a las autoridades de su zona vigila los precios de los productos y revisa los listados de los más necesitados.

“Hemos estado obligados a salir de casa diariamente para ayudar a las personas que viven situaciones críticas provocadas por la pandemia. Es una labor altamente humanista”, destaca. Se le contrae la cara cuando hablamos de su familia.

“Tengo una niña y no me gustaría ser el portador de ninguna enfermedad por eso llevo guantes, tengo al alcohol como parte de mi equipaje. Hemos visto la cara del Covid 19, y esa enfermedad no es solo las cifras que escuchamos diariamente en los medios. Por eso nos exigimos mantener el distanciamiento social porque le puede tocar a cualquiera”.

La pandemia manda y se necesita mucho valor para dar la cara a ese virus terrible. Alejados de los seres queridos pero confiados en los avances científicos de la isla a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos seguimos trabajando.

Como el profesor Yunior Reyes, miles de profesionales de Cuba se levantan cada día añorando regresar a sus puestos, pero con la mejor arma para enfrentar a la pandemia: el amor por el prójimo.

imop/