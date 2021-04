Donaciones de sangre, homenaje de jóvenes a la epopeya de Girón

Jóvenes del municipio Diez de Octubre, en La Habana, aportaron este lunes donaciones de plasma en el Banco de Sangre de la localidad en saludo al aniversario 59 de su organización, la UJC, y en homenaje a la epopeya de Playa Girón.



Entre los que realizaron el noble gesto se encuentran estudiantes de la Facultad de Enfermería Lidia Doce, trabajadores de la Empresa de Comercio de la demarcación y de la Unidad Básica de la Industria Alimentaria.



La Dra. Milaidys Rodriguez Hernández, directora del Banco de Sangre del territorio destacó el aporte y dijo que es fundamental en estos tiempos que como consecuencia de la pandemia han disminuido las donaciones por parte de la población.



También subrayó el alto poder de convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el municipio y enfatizó la importancia del plasma para la garantía de asistencia médica en la capital.



En reiteradas ocasiones han estado los jóvenes, con una disposición magnífica, con seriedad, con disciplina. De manera voluntaria se presentan y cumplen con todos los requisitos y las orientaciones que indicamos, realmente son muy responsables, expresó Rodríguez Hernández.



Por su parte William Carrera González, contador de la Panadería La Victoria, de la Unidad Básica de la Industria Alimentaria, refirió:

«Es la segunda vez que dono sangre, la primera fue durante el servicio militar y siempre me motiva la posibilidad de salvar vidas, además uno nunca sabe en que momento puede ser mi familia o yo mismo el que la necesite».



«Cuando me convocaron en el trabajo enseguida di mi disposición y ahora después de hacerlo me siento bien porque se que podré ayudar a alguien con su salud».



Geydi Johana Alcántara Mora, comunicadora del Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria de la Facultad Lidia Doce destacó la gran disposición de los estudiantes ante la convocatoria de la UJC y explicó:

«No todos los que vinieron este lunes pueden donar porque algunos tienen padecimientos y no les es posible hacerlo, lo supieron al llegar y ser examinados, pero nosotros valoramos su disposición».

La respuesta en la facultad ante la convocatoria para donar sangre siempre es buena y es algo que nos enorgullece, concluyó Alcántara Mora.



El Banco de Sangre del municipio Diez de Octubre tiene un plan mensual de 757 donaciones y el aporte de los jóvenes contribuirá con el cumplimiento de ese objetivo.



mm/