El mundo mira hoy a Cuba con grandes esperanzas

A principios de los años 90 del siglo XX, cuando Occidente disfrutaba la desaparición del Campo Socialista y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Cuba seguía firme en su orientación política y social.

Los propios hechos volaron en pedazos la teoría, tan propalada por los enemigos de la Revolución cubana, de que el pequeño país caribeño era un satélite de la URSS. Y es que Cuba “giraba sobre su propio eje”, sobre sus concepciones martianas, marxistas-leninistas, fidelistas, sin orbitar absolutamente a ninguna potencia extranjera.

Así ha sido desde el primero de enero de 1959. Así sigue siendo hoy.

Sobre el tema, se refirió el Comandante en Jefe Fidel Castro, el 14 de octubre de 1991, en el acto popular de clausura del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, de Santiago de Cuba:

“No es que seamos el único país progresista, democrático y revolucionario, es que somos el único país convertido en un islote de Revolución en un mundo prácticamente unipolar, a pocas millas del imperialismo hegemónico, y rodeado de capitalismo por todas partes; en un islote de Revolución entre el Atlántico y el Pacífico; en un islote de Revolución en este hemisferio; en un islote de Revolución en el occidente; en un islote de Revolución en gran parte del mundo, donde los Estados socialistas que subsisten están a 15 mil o a 20 mil millas de distancia de nuestra patria, en un instante en que el campo socialista de Europa del este se derrumbó, en un instante en que en la URSS, nuestro más sólido y firme aliado a lo largo de estos años de Revolución, que tan solidariamente nos apoyó, que tan amistoso fue con nosotros, a quien tantos gestos de solidaridad debemos y a cuyos pueblos tanta gratitud debemos, se encuentra en una situación sumamente crítica.”

En aquella histórica explanada, colmada de pueblo, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ahondó en aspectos importantes que ilustraban el delicado momento que vivía aquella nación euroasiática que había sido paradigma mundial de la construcción del socialismo:

“No existe siquiera el glorioso partido comunista fundado por Lenin, forjador de la Revolución incomparable de Octubre, dirigente de los pueblos heroicos que destruyeron la intervención, que reconstruyeron aquel país a partir de cero, que lo defendieron del fascismo a un costo de más de 20 millones de vidas, que salvaron al mundo del dominio fascista, que hicieron posible la liberación de decenas y decenas de colonias, que reconstruyeron el país de nuevo y lo desarrollaron en el lapso de unos pocos años, que tan solidarios fueron con Cuba.”

Fidel reiteró que los cubanos estaban dispuestos a morir por la defensa de sus principios de independencia y soberanía de la patria, aun en aquellas difíciles circunstancias para la izquierda en el mundo:

“Y cuando allí (en la URSS) no se conoce siquiera el destino, cuando allí no se habla de socialismo, cuando allí la palabra de orden es economía de mercado, cuando no sabemos si se salva o no como gran Estado multinacional, si se desintegra o no como Unión Soviética con aplausos del imperio y sus aliados, con aplausos y regocijo de todos los reaccionarios del mundo, con triunfalismo indisimulado de los enemigos del socialismo y del progreso humano, con ansias de dominar el mundo, en esas condiciones tiene lugar este congreso, este acto, este Baraguá universal (…).”

El líder revolucionario precisó que, pese a tan difícil coyuntura histórica, Cuba se erguía como paradigma de libertad, hacia la cual miran los ojos de los pueblos, de los explotados del orbe:

“(…) ese mundo mira hoy a Cuba con grandes esperanzas, y ese mundo desea nuestra resistencia y nuestra victoria, porque es su victoria”, sentenció el Comandante en Jefe, antes de remarcar:

“Ese mundo admira a este pequeño país; ese mundo admira a este islote de libertad y de dignidad, que desafía a todo y es capaz de desafiar a todos; ese mundo admira a la Cuba de hoy y la admirará cada vez más en la medida en que seamos capaces de ser valientes, seamos capaces de luchar y seamos capaces de vencer.”

fny