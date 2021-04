Toma Uno, nuevo disco de Carlos Miyares y The Cuban Quintet

La fuerza interpretativa, la versatilidad y la limpieza en sus ejecuciones son las cartas credenciales del saxofonista, director, compositor y productor musical Carlos Miyares, uno de los más importantes exponentes del jazz cubano contemporáneo.

Para celebrar los 57 años de la Casa Discográfica EGREM, el talentoso instrumentista llega con su más reciente producción discográfica Toma uno, CD-DVD en el que junto a la agrupación que lidera (The Cuban Quintet) hace galas de sus indiscutibles cualidades interpretativas.

Los consagrados Rodney Barreto (drums), Adel González (congas), Rafael Paceiro (bajo) y Tony Rodríguez (piano) son los protagonistas de este volumen, que como refleja su título fue grabado en una «sola toma», elemento que deja por sentado la excelencia musical a la que se sumaron como invitados Miguel Ángel Wiwi (piano) y Alejandro Delgado (trompeta).

Seis temas conforman el volumen que tuvo a su cargo Miyares en los apartados dirección y producción musical, arreglos y composición, y que en su opinión es su mejor producción discográfica como quinteto de jazz.

«Sin demeritar ninguno de mis trabajos anteriores, en este logré algo que buscaba desde hacía mucho tiempo, y que es llevar el sonido del jazz club al estudio, para lograr que los amantes del género disfruten no solo de la música sino de la magia que generan esos espacios».

Este es un propósito cumplido, al disfrutar de Toma Uno se experimenta la sensación de estar en clubes como La Zorra y el Cuervo o el Jazz Café, espacios habaneros con una significativa historia en el disfrute y la ejecución del género.

Como estrategia de promoción de la cincuentenaria discográfica, cada 10 días aproximadamente se estrenará en plataformas digitales uno de los temas contenidos en el volumen, con el propósito de mantenerlo en el interés del público y así sus expectativas.

En correspondencia con una de las premisas de trabajo de Miyares, su música está dirigida a todas las personas, sin diferenciar entre los amantes de uno u otro género, es por eso que en este audiovisual se pueden identificar diferentes sonoridades que en conjunto complementan un material de exquisita factura, disfrutable en la más amplia acepción del término.

Aunque notablemente influenciado por las sonoridades de la legendaria banda cubana Irakere y por su líder, Chucho Valdés, en Toma Uno Miyares prefirió distanciarse un tanto para mostrar otras aristas de su rico acervo, lo que no niega que en la manera de concebir el repertorio subyace la maestría de Valdés.

«Las influencias que de Irakere marcan mi carrera no aparecen en este disco, porque las he reservado para una entrega sonora que preparamos en tributo a esa leyenda musical, pero sí está muy presente lo que he aprendido del maestro Chucho a quien me unen afectos muy fuertes.

«De él he aprendido qué puedo y qué no puedo tocar, y cómo manejar el repertorio, según el tipo de público, algo que agradezco a sus enseñanzas», comentó el instrumentista.

La música cubana y sus principales sonoridades también han tenido una significativa incidencia en el trabajo de Miyares, y eso no falta en Toma uno, donde dialogan con melodías del mundo géneros como el bolero, la rumba, el latin jazz y el jazz afrocubano.

«Siempre la cubanía está en mis producciones, porque soy cubano y es lo que doy a conocer, es la voz de mi identidad y lo que distingue mi forma de hacer la música», puntualizó.

Toma uno es, en mi criterio, un volumen que llega para reafirmar la valía como músico de Carlos Miyares y de los integrantes del formato que lidera, dejando por sentada su ubicación entre los más importantes músicos cubanos de estos tiempos, a la vez que refleja una madurez expresa en la manera de defender un género que, aunque no tiene sus raíces en Cuba, ha sido asimilado y respetado por los que aquí lo admiran y ejecutan.

Cada uno de los temas tiene el sello personal de sus compositores A lot of miles (Tony Rodríguez), Boisdale (Carlos Miyares), Caserío (Miguel Zenón), Tres palabras (Osvaldo Farrés), Footprints (Wayne Shorter) y Blues for Charlie (Bob Reynolds), y se unen para conformar un excelente abanico sonoro que trae aires de estilos, momentos y lugares diferentes dentro de la interpretación jazzística, todos arreglados con predominio de las sonoridades cubanas.

A la interrogante sobre sus expectativas con este disco, el saxofonista contestó: «Que se dé a conocer en el mundo como muestra de lo que se está haciendo en la actualidad. Quisiera que quienes lo escuchen, vean qué se está haciendo con las raíces de los antecesores de este género identificado como afrocubano, como lo definieran los maestros Boby Carcassés y Chucho Valdés.

«El disco está concebido como homenaje a todos los que han marcado el camino para los de mi generación y los que nos siguen: Bebo Valdés, Cachao, Machito y muchos otros que nos han inspirado».

Con notas discográficas del multipremiado Chucho Valdés, Toma uno es el cuarto volumen de Carlos Miyares y The Cuban Quintet, lo anteceden el CD Chucho Valdes presenta a Carlos Miyares (Bis Music), el DVD Carlos Miyares y The Cuban Quintet en Bellas Artes (EGREM) y el CD One More Time (Producciones Abdala).

Carlos Miyares y The Cuban Quintet prepara la salida al mercado de otro CD-DVD con el que reverenciarán la historia y la impronta que han dejado en la música cubana los integrantes de la más importante formación de todos los tiempos: Irakere.

Ese volumen recogerá el concierto que ofrecieron en enero del pasado año en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, y como adelanto se anuncia la participación como invitado especial de Mandy Cantero, vocalista de Los Van Van.

