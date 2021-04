El Partido Comunista, pilar de la resistencia de los cubanos

En el discurso inaugural del V Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el 8 de octubre de 1997, el Comandante en Jefe Fidel Castro analizó cuánto sacrificio habían realizado el pueblo cubano y su dirigencia en el empeño nacional por vencer las duras condiciones materiales derivadas del llamado Período Especial.

Recordó que, “casi de la noche a la mañana”, el derrumbe del campo socialista, la desintegración de la URSS y el arreciamiento del bloqueo de los Estados Unidos habían dejado al país caribeño prácticamente sin mercados, sin materias primas y sin combustible, al punto de que el Producto Interno Bruto cayó en 34 por ciento.

En el enfrentamiento de esa etapa, la de mayor estrechez económica de la nación en muchas décadas, el primer secretario del Comité Central del PCC ponderó la gran cantidad de iniciativas que desplegó el pueblo cubano, bajo la guía de su máxima dirigencia política, cifrando en los esfuerzos propios las esperanzas de resistir y preservar las conquistas del socialismo.

Al respecto, citó estadísticas ilustrativas:

“Si el Producto Interno Bruto había bajado un 34 %, podemos decir que ya en el año 1994 se paró la caída de la producción, se alcanzó un 0,7 % de crecimiento (…).

“(…) En 1995 avanzamos 2,5; en 1996 alcanzamos más, 7,8; fue el año que avanzamos de 3,3 millones de toneladas de azúcar a 4,4 y tanto, que no es la situación de este año. Pero aun este año, con ciertos factores adversos, hemos logrado garantizar un crecimiento entre el 2 % y el 3 %, no caemos, año 1997.”

Eran los resultados de las medidas de ahorro, de las innovaciones y racionalizaciones en los centros laborales, de los históricos contingentes de trabajadores para la agricultura y la construcción, entre otros proyectos encabezados por los militantes del Partido Comunista de Cuba y en los cuales también tuvo un rol protagónico la Unión de Jóvenes Comunistas.

“Con esos calores crecientes de este país, con los cambios climáticos, con ese sol del mediodía y de la tarde los trabajos que hace nuestra gente; cómo se movilizaron, cómo se llenaron los campamentos, aquí mismo en la capital, cuando se habló de incrementar la producción de alimentos. La respuesta siempre positiva en cualquier circunstancia”, ejemplificó Fidel.

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros había dicho en más de una ocasión que resistir equivalía a vencer. Y eso fue lo que hizo entonces el pueblo, en el que siempre confió y al que siempre acudió en las circunstancias más difíciles, como muestra de su absoluta confianza en la sabiduría y la pujanza de las masas populares.

Fidel también significó el rol insustituible de la dirigencia política, pilar de la resistencia de los cubanos.

“¿Llegar hasta aquí, resistir como hemos resistido, habría sido posible sin nuestro Partido? Podemos decir con orgullo que nuestro Partido es cosa seria, es una institución digna de llamarse Partido de Vanguardia; vale la pena ser miembro de este Partido por el honor que entraña, por la calidad de sus hombres y mujeres”, exclamó el líder histórico de la Revolución cubana, quien argumentó sus consideraciones:

“Conocemos su historia —está explicada en los documentos—: cómo nació, cómo se desarrolló y, sobre todo, algo más extraordinario, cómo creció en el Período Especial. Doscientos treinta y dos mil ciudadanos ingresaron en este Partido en el Período Especial, casi una tercera parte de sus actuales miembros; un partido que cuenta con alrededor de 780 000 —si es que no hay alguna rectificación— militantes escogidos y escogidos por las masas, no admitidos en el Partido por resolución, sino porque ganó prestigio, autoridad, reconocimiento de sus compañeros.”

En su discurso, “retrató” varias de las mejores cualidades de los cubanos, admirados por muchos de quienes visitan el país, que encuentran en la nación caribeña gente solidaria, firme, con acometimiento frente a tareas duras y en tiempos difíciles.

En apretada síntesis, el líder revolucionario remarcó:

“Se admiran extraordinariamente del espíritu, de la hospitalidad, de la preparación y de la calidad de nuestros compatriotas, y el Partido es la selección de ellos, aunque haya muchos con condiciones, como hemos dicho otras veces, para estar en el Partido y que no están por una razón o por otra, porque estas virtudes no son solo de nuestros militantes, son virtudes, en general, de nuestro pueblo. Nuestro Partido no constituye un grupo aparte, nuestro Partido es un representante de nuestra sociedad, de las cualidades y virtudes de nuestra sociedad; sin él no habría sido posible esta lucha, esta resistencia.”