Presidente de Cuba reafirma continuidad de la Revolución

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó la continuidad de la Revolución, al decir que es una sola desde las luchas por la independencia de España hasta la actualidad.

En su cuenta de Twitter, el mandatario evocó el momento en que el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, conmemoró el centenario del desembarco de José Martí, Máximo Gómez y otros patriotas por Playitas de Cajobabo (oriente), quienes llegaron el 11 de abril de 1895 para incorporarse a la guerra contra la metrópoli.

La noche del 11 de abril de 1995, #Fidel fue a Playitas a la misma hora que 100 años antes, Martí arribara junto a Gómez por la playa de piedras, al pie de Cajobabo. Alzó la bandera, casi dentro del mar y saludó a la historia, escribió el jefe de Estado en la red social, y añadió que la Revolución es una sola.

El 24 de febrero de 1895 los cubanos reanudaron sus luchas por la independencia de España, una contienda organizada por José Martí, al frente del Partido Revolucionario Cubano.

El estallido ocurrió sin embargo sin la presencia de los principales jefes, quienes debían llegar cuando antes en expediciones para comandar las fuerzas insurrectas.

——————-

Llama presidente de Cuba a cumplir con rigor medidas anti-COVID-19

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, exhortó a cumplir con rigor las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 establecidas en el país, lo cual catalogó de imperioso.

El mandatario reiteró en su cuenta de Twitter en que para la ciudadanía se mantienen las demandas de elevar la responsabilidad e higiene personal, el distanciamiento físico y el uso obligatorio de las mascarillas.

Cuba avanza en los ensayos clínicos de los prometedores candidatos vacunales conocidos, lo que tributa a la inmunización del país este año, expresó en otro tuit el mandatario cubano, quien manifestó que “no se puede renunciar a ninguna medida hasta que ese momento llegue, para poder cortar trasmisión, lo que acompañó con la etiqueta CubaporLaVida”.

——————-

Dominicana conmemora desembarco de Martí y Gómez en Cuba

Cubanos y dominicanos conmemoraron en Baní, el aniversario 126 del desembarco de José Martí y Máximo Gómez, en la mayor de las Antillas para reincorporarse a la lucha independentista iniciada el 24 de febrero de 1895.

De acuerdo con una información de la agencia de noticias Prensa Latina, fechada en Santo Domingo, el acto se efectuó en el banilejo parque Máximo Gómez, con la presencia de miembros de la Fundación de igual nombre, del gobierno provincial y municipal, de la Campaña Dominicana de Solidaridad con la mayor de las Antillas, de la Asociación de Cubanos residentes en el hermano país y miembros de la Embajada de Cuba.

Al dirigirse a los presentes, el presidente de la Fundación Máximo Gómez, Yván Peña, destacó las ideas del Generalísimo, entre ellas las que afirman que “en la guerra un hombre es un número, la idea lo es todo” y “nadie me podrá negar que yo fui un soldado leal de las libertades de Cuba, eso me basta y no quiero más”.

——————-

Siete árbitros cubanos confirmados para Tokio 2020

La Comisión Nacional de Atención a Jueces y Árbitros del Instituto Cubano de Deportes (Inder) se enorgullece de contar con siete de sus miembros confirmados para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020.

Precisó el funcionario, que los experimentados Sergio Font en tiro con arco y siete apariciones previas en esas lides, y Rolando Ruiz Pedreguera en clavado con seis, encabezan el grupo.

Junto a Font y Pedreguera impartirán justicia en Tokio Jorge Nieblas (béisbol), Miguel Francisco Castro (remo) y Vladimir Domínguez (tiro con arco) en la lid para atletas convencionales que será inaugurada el próximo 23 de julio.

———————

Nuevos talleres por la inclusión social en la Quinta de los Molinos

La Quinta de los Molinos prosigue su labor sociocultural para los jóvenes, adultos y familiares beneficiarios del proyecto “Quinta por la inclusión social”, mediante talleres en la plataforma de mensajería WhatsApp y publicaciones en su página de Facebook, señala el programa cultural de la Oficina del Historiador de la Ciudad (OHC).

Los martes y viernes tiene lugar el taller de plantas, destinado a jóvenes insertados laboralmente en la instalación, a quienes también están dirigidos los encuentros sobre Lectoescritura que se realizan de lunes a viernes.

De acuerdo con el programa cultural de la OHC, los jueves, de 13:30 a 15:00 (hora local), mediante el grupo de WhatsApp se puede acceder al espacio Dialogarte, que desarrolla encuentros virtuales para madres, padres y familia en general de personas con discapacidad intelectual, para construir saberes diversos acerca del manejo de diferentes y complejas situaciones.

———————

Estudios constructivos dotan de impulso a la industria nacional

La puesta en práctica de sus estudios científicos es el anhelo del Centro de Investigación y Desarrollo de la Construcción (CIDC), donde las prioridades son racionalizar, sustituir importaciones y reducir el impacto negativo sobre el medioambiente.

Jesús Pulido, director de la entidad, comentó a Negocios en Cuba acerca del funcionamiento de la institución, enfocada hacia nuevas tecnologías y materiales constructivos, y que hoy se aboca a 11 proyectos.

Es nuestra intención demostrar la utilidad de los mismos para el progreso económico del país, en el que tiene un peso fundamental la potenciación de la industria nacional, dijo.