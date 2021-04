Protéjase de las noticias falsas

En estos tiempos en que las noticias falsas o fake news compiten en todo el planeta con los órganos de prensa oficiales y, en muchos casos, usurpan su lugar y difunden grandes paquetes de desinformación en la sociedad, todos estamos en muy serio peligro, pues a los conflictos bélicos, económicos, sociales, migratorios, etc, que afligen al mundo, se suma la muerte en traje de COVID-19 con todas las máscaras de sus cepas y continuas mutaciones.

Pero todo en la vida es, al fin y al cabo, elección personal, y es víctima de las fake news quien quiere serlo. Escapar a este nuevo tipo de manipulación de la psiquis humana no es tarea fácil y se necesita cierto entrenamiento para lograrlo. Muchas páginas de consejos podemos encontrar en Internet, yo haré aquí un resumen, pero añadiré algunas sugerencias personales que tengo muy bien probadas.

Las informaciones falsas, que suelen propagarse a través de las redes sociales, no apelan a la verosimilitud de los hechos, sino a la repulsa, identificación, emoción, miedo u otras emociones instantáneas que experimenta el individuo receptor a nivel instintivo. Se plantean estas noticias falsas de manera que no dejan lugar al razonamiento lúcido, al cuestionamiento lógico, ni a la sensatez. Cuando usted las lee en su Facebook, su Twitter o cualquier otra de las redes sociales en que está involucrado, o queda anonadado o siente que la noticia confirma algo que ya usted tenía incorporado como creencia, individual. Aunque no vamos a ahondar en tecnicismos, es bueno que usted sepa que esta última reacción que usted puede experimentar, se conoce en psicología como sesgo de confirmación, y describe la buena disposición de las personas ante la información nueva que reciben y es análoga a otra que ya poseían con anterioridad.

CONSEJOS:

No le conceda su credibilidad a una noticia por el hecho de que la reciba por una red social a través de un familiar, amigo o persona en quien confía. Esa persona no tiene que ser una farsante, pero también puede estar confundida.

No acepte como cierta una información por el hecho de que muchas personas la difundan al mismo tiempo. Esta trasmisión masiva es una característica de las fake news.

La noticia que usted recibe ¿difiere o contradice alguna información oficial? Puede darse hasta el caso de que sea totalmente contraria a algo que usted acaba de leer en su periódico favorito o ha visto en la televisión o escuchado por la radio. Las fake news conforman un sistema de contrainformación en ocasiones abiertamente esquizoide, como en el caso de la delirante red QAnon estadounidense. Un ejemplo: todos los gobiernos y medios masivos de comunicación del mundo convocan a los terrícolas a recibir alguna de las vacunas disponibles contra la COVID, pero las fake news, advierten a la ciudadanía que no se vacune, pues las vacunas contienen un ship que le será inoculado a cada individuo “inmunizado”, y a través de ese ship el gobierno secreto del mundo le controlará toda su vida.

Mientras que el estilo noticioso e informativo del periodismo suele ser objetivo e impersonal, las fake news, casi siempre redactadas por individuos no profesionales del periodismo, presentan un tono exacerbado, vehemente, intenso con un sabor a cosa que pide ser creída.

Ojo con la profusión de ejemplos y argumentos que ofrecen las fake news en un intento por convencer, pero que, cuando son examinados con atención y en profundidad, uno detecta fácilmente que no son demostrativos de nada porque no guardan relación lógica con los hechos que quieren apoyar. Un ejemplo: cuando en 2016 ocurrió la filtración de los correos de la candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton y su asistente de campaña John Podesta, y comenzó a circular la historia de un estado profundo integrado por demócratas, multimillonarios judíos y el Papa Francisco que adoraban a Satanás violaban niños y los asesinaban para extraerles el famoso adenocromo, que preserva la juventud, mucho se habló en redes sociales —y hasta en algunos órganos de prensa latinoamericanos— de la colección de cuadros que guardaba en su residencia el señor Podesta. Esta colección estaría conformada íntegramente por obras de una pintora de Europa del Este, cuyo tema único sería la violación y tortura de niños. Circularon fotos de algunos cuadros y hasta de la zona subterránea de la mansión donde se llevaban a cabo los rituales satánicos. ¿Tendría en realidad el señor Podesta una colección de cuadros semejantes, y encima existiría acceso público a su residencia hasta el lugar de la misma donde semejantes obras estarían a la vista de cualquiera? En cuanto al lugar de los suplicios, en las fotos podía apreciarse claramente que se trataba de instalaciones muy avanzadas de caballerizas, azulejadas y destinadas al baño y desinfección de ganado, como las que suelen haber en las estancias más prósperas de algunos ricos ganaderos de Suramérica.

Otra fake news célebre en su momento (aquel mismo momento de las elecciones en 2016) fue que en las cercanías de Jamaica existía una isla propiedad de Hillary Clinton, donde demócratas, multimillonarios y famosos de Hollywood adoraban al Diablo, cometían actos de pedofilia y asesinaban niños. Las islas existen (son dos), son volcánicas, de piedra negra, y pertenecían al magnate Jeffrey Epstein, quien sabía demasiado y fue juzgado, prisionero y muerto en circunstancias nunca aclaradas en su celda en los Estados Unidos. En esas islas tenía una red no precisamente de niños, pero sí de adolescentes y jóvenes a las que prostituía para sí mismo y sus amigos poderosos.

Leer más

fny