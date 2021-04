Se efectuaron demociones, separaciones definitivas del centro laboral, amonestaciones públicas, y se presentaron denuncias por propagación de epidemia.

Las autoridades de la Dirección Provincial de Salud (DPS) de La Habana expusieron este martes 27 de abril, ante el Consejo de Defensa Provincial (CDP), los resultados de las investigaciones realizadas en cinco instituciones sociales de la ciudad, donde se originaron igual número de eventos epidemiológicos, como consecuencia de la violación de los protocolos sanitarios establecidos.

La doctora Tania Peón, jefa del Departamento del Adulto Mayor y Asistencia Social de la DPS, detalló que en el Centro Médico Psicopedagógico No. 7, ubicado en el municipio de Cerro, se confirman como positivos a la COVID -19, dos trabajadores y 13 pacientes asintomáticos, que permanecen ingresados con evolución clínica estable.

La investigación efectuada la víspera arrojó que los dos miembros de la tripulación violaron las medidas de bioseguridad al salir de la instalación en cuarentena, o recibir visitas, por lo que fueron separados definitivamente de la entidad y serán denunciados ante las autoridades judiciales por el delito de propagación de epidemia.

Otro evento fue abierto en el Hogar de Ancianos La Colonia, localizado en Boyeros, que reporta hasta el momento tres casos confirmados a partir del asistente de un interno que se contagió estando en cuarentena, incumpliendo las indicaciones para ese régimen sanitario.

Por tal motivo se efectuó la correspondiente denuncia por propagación de epidemia y se removió de su cargo al director de la institución por negligencia en el control sobre la tripulación que cuida a los adultos mayores.

En el Centro Médico Psicopedagógico Juan Ruiz Serna, La Lisa, se acumulan 23 positivos infectados, y aunque no se ha podido determinar la fuente primaria de contagio se aplicó una amonestación pública a la directora por no aislar a una asistente que acompañó a un interno para una consulta externa, aunque no se demostró que fuera la causa del contagio, por resultar negativa al PCR.

Otros dos eventos fueron abiertos, uno en el hogar de ancianos 28 de Enero, del municipio de Diez de Octubre, donde se acumulan 13 pacientes y un trabajador confirmado, y otro en Boyeros, donde se diagnosticaron ocho positivos asintomáticos, todos con evolución clínica estable.

En ninguno de estos dos centros se identificaron violaciones a los registros de bioseguridad.

Las autoridades sanitarias de la capital informaron también que como resultado de esas incidencias, y a propuesta del ministro de Salud Pública se realizaron los días 25 y 26 de abril, unas sesiones de trabajo con el Grupo de Expertos del MINSAP, dedicado a la asesoría técnica en la atención a pacientes vulnerables con COVID-19, y el Departamento de Adulto Mayor del MINSAP, y se decidió, la ejecución de un grupo de acciones para reforzar el cuidado de ese grupo poblacional en los centros asistenciales.

En este primer momento de la reunión se dio seguimiento a la habilitación de nuevas capacidades en centros asistenciales para confirmados y sospechosos, para lo cual se trabaja en el aseguramiento del mobiliario, la lencería, la alimentación y el personal de Salud que atenderá a los pacientes.

En esa labor de acondicionamiento se reconoció el trabajo realizado en la residencia estudiantil Fermín Valdés Domínguez, de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en el Cotorro, que ha funcionado como centro de aislamiento en la batalla contra la COVID-19 durante más de siete meses.

Fuente: Tribuna de La Habana

imop/