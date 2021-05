El desarrollo de Cuba transita también por la innovación

Como sector estratégico para el desarrollo de Cuba, las comunicaciones constituyen esenciales y requieren del acompañamiento de la innovación como herramienta para buscar soluciones a los problemas nacionales.

De tal manera, el intercambio sostenido por directivos, expertos y científicos del sistema de las comunicaciones con el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sobre el sistema de gestión de las ciencias, derivó continuidad en el trabajo del gobierno para situar el tema como una actividad de máxima prioridad para continuar desarrollando el país.

No podemos transitar hacia nuestro propio desarrollo, si no desandamos el camino de la innovación, afirmó el jefe de Estado. En este sentido, acotó que la ciencia y la innovación deben estar como parte de la planeación estratégica, porque, si no está como parte del quehacer de la entidad, no se va a lograr, y para planificarla lo primero es tener estructuras especializadas en cada lugar que atiendan la gestión de la ciencia y la innovación.

Con la participación del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y la vice primera ministra, Inés María Chapman, el análisis incluyó la presentación del modelo de gestión de las ciencias concebido por el Ministerio de Comunicaciones, que fue mostrado por la viceministra, Grisell Reyes León.

Incorporar la cultura de la innovación como parte de la mentalidad de los decisores, y entender e impulsar los procesos de investigación científica con el objetivo de innovar, aunque refleja avances en el sector de las comunicaciones, estos son aún insuficientes, aseveró la viceministra.

Un grupo importante de proyectos desarrolla el sistema estratégico de las comunicaciones vinculados con el desarrollo de la red de televisión digital, el uso de varias plataformas, nuevas aplicaciones para favorecer los servicios públicos, todos encaminados a buscar soluciones a nuestros problemas.

El vice primer ministro, Jorge Luis Perdomo sostuvo que, en la industria nacional, la búsqueda de una verdadera efectividad no está en conformarnos solo con ensamblar equipos, sino también en darle valor agregado a lo que hacemos, para ello es imprescindible el encadenamiento con otras empresas lo que nos permitirá financiar producciones.

Como ejemplo muy positivo de los vínculos empresa-universidad fue resaltada la experiencia consolidada entre la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) y la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, en La Habana, con la creación de un centro de Estudios de Telecomunicaciones e Informática donde se benefician cientos de estudiantes de la institución académica, además del aporte en función de profesores que ha proporcionado esta empresa a la universidad capitalina.

El sistema estratégico de Comunicaciones dispone 25 doctores en Ciencias, cifra aún por debajo de las potencialidades de este sector por su gran impacto estratégico para el desarrollo y sostenibilidad de la nación, e igualmente por su carácter transversal en toda la sociedad.

Actualmente existen dos organismos que están registrados como entidades de ciencia, tecnología e innovación: el Centro de Investigación LACETEL y el Parque Científico Tecnológico de La Habana.

Para el jefe de Estado cubano, este tipo de encuentros da continuidad al sistema de trabajo que desarrolla la más alta dirección del gobierno y que se ha extendido a diferentes sectores.

Díaz-Canel reconoció que el Ministerio de Comunicaciones constituye uno de los organismos que con mayor integralidad ha trabajado en la implementación de la gestión de la ciencia y la innovación, que abarca varios procesos, entre ellos el de la formación del Recurso Humano.

Si en el sector empresarial y de la administración pública no tenemos doctores, no vamos a tener las poleas de transmitir esta voluntad de transmitir ciencia e innovación, consideró el presidente cubano.

Al mismo tiempo, Díaz-Canel cree importante que desde esos sectores esté el desarrollo del potencial humano, se participe, se inserte en los programas sectoriales, nacionales y territoriales de innovación, de ciencia y de innovación, se tenga la interrelación con el sector del conocimiento, con el mejor diseño de los planes de estudio y la mejor relación posible con la academia.

Se refirió a la necesidad de fortalecer las conexiones del sistema empresarial y de la administración pública en cada uno de los ámbitos, por ejemplo, en el de las telecomunicaciones, el desarrollo territorial, porque necesitamos también que en el desarrollo local y lo que promovemos en desarrollo local también tenga un enfoque de ciencia e innovación.

Mirar hacia mayor preparación de nuestros cuadros para atenuar esa debilidad, e impulsar la informatización de la sociedad cubana como uno de los pilares de gobierno junto al saber comunicar todo lo que hacemos, resultan desafíos que tenemos por delante.

Potenciar al máximo el conocimiento, impulsar e identificar proyectos dirigidos a la solución de problemas propios del país, y su integración a nivel nacional en aras de alcanzar una mayor soberanía, se confirman como objetivos priorizados de un sector que nos conducirá por el camino de elevar el desarrollo.

Fuente: Radio Rebelde.

fny