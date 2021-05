El desarrollo de Cuba transita también por la innovación

Como sector estratégico para el desarrollo de Cuba, las comunicaciones constituyen esenciales y requieren del acompañamiento de la innovación como herramienta para buscar soluciones a los problemas nacionales.

De tal manera, el intercambio sostenido por directivos, expertos y científicos del sistema de las comunicaciones con el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sobre el sistema de gestión de las ciencias, derivó continuidad en el trabajo del gobierno para situar el tema como una actividad de máxima prioridad para continuar desarrollando el país.

No podemos transitar hacia nuestro propio desarrollo, si no desandamos el camino de la innovación, afirmó el jefe de Estado. En este sentido, acotó que la ciencia y la innovación deben estar como parte de la planeación estratégica, porque, si no está como parte del quehacer de la entidad, no se va a lograr, y para planificarla lo primero es tener estructuras especializadas en cada lugar que atiendan la gestión de la ciencia y la innovación.

Con la participación del primer ministro, Manuel Marrero Cruz, y la vice primera ministra, Inés María Chapman, el análisis incluyó la presentación del modelo de gestión de las ciencias concebido por el Ministerio de Comunicaciones, que fue mostrado por la viceministra, Grisell Reyes León.

—————-

Rechaza Instituto de Amistad de Cuba ataques contra Palestina

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) ratificó su solidaridad con el pueblo de Palestina, ante las agresiones terroristas y genocidas del ejército de Israel.

En un comunicado publicado en Twitter, el ICAP condenó estos hechos que han causado la muerte a un elevado número de personas y acusó al Gobierno israelí por «los actos criminales cometidos contra esa hermana nación».

La institución cubana denunció el apoyo de Estados Unidos a las acciones israelíes, a través de suministro de armas y tecnologías de avanzada, lo que ha causado numerosos daños humanos y materiales al pueblo palestino, en medio de la situación epidemiológica que vive el mundo.

El ICAP recordó la labor del Comandante en Jefe Fidel Castro como firme defensor de la causa de los palestinos y reiteró el apoyo de Cuba a esa nación árabe, impedida de ejercer el derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano en las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital.

—————-

Cuba defiende en Unesco la educación como derecho fundamental

Cuba respaldó en un foro de la Unesco la visión de considerar la educación un derecho humano fundamental y la base para avanzar hacia la paz y el desarrollo sostenible.

Al intervenir en la segunda jornada de la Conferencia Mundial sobre Educación para el Desarrollo, el viceministro de Educación de la Isla, Eugenio González, destacó que el país caribeño otorga a esa proyección el carácter de prioridad esencial y celebra compartirla con la Unesco.

En ese sentido, la organización está llamada a desempeñar un papel de vanguardia en la educación para el desarrollo sostenible como un elemento integral que posibilita de manera decisiva el logro de todos los objetivos de la Agenda 2030, subrayó en uno de los paneles del foro en línea con sede central en Berlín.

—————-

Ratifica Cuba voluntad de profundizar lazos con Dominica

La cancillería de Cuba reafirmó la voluntad de profundizar vínculos con la Mancomunidad de Dominica, a propósito del aniversario 25 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el director de América Central, México y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), Gustavo Daniel Véliz, recordó la trascendencia del acontecimiento ocurrido el 18 de mayo de 1996.

La declaración conjunta firmada en 1996 estableció las relaciones entre La Habana y la Mancomunidad a nivel de embajadores y permitió dar un impulso a los intercambios ya existentes desde 1979, precisa el portal del Minrex.

—————-

Air Canada retomará vuelos a Cuba y otros destinos caribeños

La aerolínea Air Canada confirmó que retomará los servicios de vuelos a Cuba y otros destinos de sol y playa en el Caribe, suspendidos a inicios de año debido a la COVID-19.

Esta compañía canadiense ya publicó en su página digital los futuros viajes programados para los próximos meses de junio y julio, y que tendrán salida desde las ciudades de Toronto y Montreal.

A menos que la situación sanitaria de última hora indique lo contrario, Air Canada incluirá en su itinerario a Varadero y Cayo Coco, populares destinos de sol y playa en Cuba, ambos con un vuelo semanal a partir del 3 de julio venidero.

—————-

Muestra en Complejo de Museos Morro-Cabaña recorre historia de Cuba

Una selección de piezas pertenecientes a figuras emblemáticas y etapas de las luchas independentistas de Cuba evocan más de tres siglos de historia desde el Complejo de Museos Morro-Cabaña.

Los objetos trazan una línea cronológica desde la etapa colonial, con sables, puñales y machetes, hasta fechas más recientes en las cuales la entidad ha sido reconocida por el nivel de preservación de sus reliquias, ratificado con la Orden Félix Varela y la carta de felicitación suscrita por el General de Ejército Raúl Castro.

Con más de 13 mil piezas conservadas tanto en el Museo de la Revolución como en el Parque histórico militar Morro Cabaña, la muestra estuvo integrada por una veintena de artículos divididos en documentos, ropa, calzado, armas, entre otros, explicó el director general de la instalación, Ernesto Martínez.