Frank Camilo Morejón: “Me despido sin haber querido, pero no me voy del todo”

Con Frank Camilo Morejón hablé solo una vez, como periodista de deportes en Telepinar. Frente al hotel Pinar del Río le pregunté cuándo se realizaría un juego sellado por lluvias y me contestó la hora, pero riendo añadió: “Podemos jugar cuando tú quieras, aunque ni te ilusiones, Industriales le gana a Pinar”.

Así fue, la subserie terminó 2-1 a favor de los giraldillos, pero ganar y perder es típico de la eterna rivalidad entre estos dos equipos. Por aquel entonces, la 57 Serie Nacional la confrontación histórica quedó empatada a 103 victorias por bando. No volví a intercambiar con Frank Camilo hasta tiempo después, como reportera de Canal Habana, par de veces en el Latinoamericano. Por estos días de mayo coincidimos, el jueves pasado, en el entierro de Higinio Vélez.

Ese día, tras conversar con él sobre Higinio, le pregunté con discreción si podría darme una entrevista sobre su no inclusión en la preselección de Industriales para la próxima Serie Nacional, que ha tenido repercusión en redes sociales y medios de prensa. Rápida y muy cortésmente me respondió que sí y me dio su teléfono, aunque dijo que serían las últimas declaraciones que daría al respecto.

Finalmente, el martes 18 de mayo pude estar frente a frente con Frank Camilo Morejón en su casa del reparto Chibás, en el municipio habanero de Guanabacoa. Encendí la grabadora y comenzó a dar las señas correctas en un juego de nueve entradas.

“Hace alrededor de 15 o 21 días anunciaron, contra mi voluntad, que ya no formaría parte del equipo Industriales, pero, primeramente, me enteré por un medio ajeno, Swing Completo, dos semanas antes de que se tomara la decisión.

“En ese sitio web, el periodista Daniel de Malas informó que se realizaba una reunión en la Dirección Provincial de Deportes y que se pretendía renovar Industriales para hacerlo más competitivo, con vistas a la Serie Nacional 61 y al cuatrienio de trabajo, de cara a un nuevo ciclo olímpico».

“Entonces, Daniel de Malas dijo en su nota que siete peloteros causarían baja automáticamente, y que se estaba tratando de que los otros dos que se sumaran a la lista no fueran Yoandry Urgellés ni Frank Camilo Morejón. Aclaro, Stayler ya había anunciado que se iba, no jugaba más».

“Además, decía que en medio de la reunión llamó alguien, y dijo: ´Para, para ahí, hoy no va a ser´. Imagino que la información que le llegó a De Malas debe haber sido de alguien muy adentro, para que se haya filtrado de ese modo».

“Lo que leo en Swing Completo no me llama la atención, aunque sí me empiezan a llamar jugadores que estaban entre los otros cuyos nombres se habían filtrado. Alguien me etiqueta, pero pensé que eso no iba a tener que ver conmigo y me dije: «Ni me voy a pronunciar, no tengo nada que ver con esa lista».

“Me citan de la provincia el miércoles en que fallece el profesor Reinoso (Comisionado Nacional de Béisbol) y luego me mandan a decir temprano que no fuera porque se suspendía la reunión por la muerte del profe Reinoso».

“Vuelven a llamarme el viernes, ya iba un poco avisado, porque varios compañeros me habían dicho que eso iba a pasar, pero pensé: «Tranquilo, voy a esperar a ver qué sucede».

“Llego y cuando abro la puerta hay alrededor de 14 personas sentadas. Me siento y me leen un documento donde me dicen que la Dirección Provincial de Deportes y la de Industriales, que integraba el colectivo técnico ahí presente, habían determinado que Frank Camilo Morejón no iba a ser convocado a la preselección de Industriales para asistir a la próxima Serie Nacional porque formaba parte de un proceso de renovación que se estaba haciendo, pues el equipo es el de mayor edad de la Serie Nacional, y también lento.

“Empieza a hablar el doctor y expone mi historia clínica, las lesiones con las que he jugado en los últimos cinco años y que han sido dentro del terreno, porque no me han pasado cargando una caja de refrescos, bloques, ni chapeando un jardín…

“Ahí mencionó la operación de cadera que me hice hace más de 10 años, la trombosis, la arritmia, la fractura de cráneo, la distensión del ligamento colateral medial de la rodilla, y terminó diciendo que hace dos meses lo mandaron a hacerme un estudio de la cadera junto a los otros implicados: Torriente, Urgellés y Stayler”.

“Eso ultimo me llamó la atención, porque si no se sabía cuándo empezaría la Serie 61 por la COVID, ¿Cómo es posible que me mandaran un chequeo para ver cómo tengo la cadera? En esa oportunidad, le pregunté al doctor qué era eso, y me dijo que era para ver mi cadera, analizar en las reuniones su evolución. Su respuesta me pareció perfecta».

“Me hacen una tomografía y muestra que tengo las dos caderas lastimadas, pero que la izquierda está más dañada porque fue la que me operaron. Y lo mismo en un día, un mes, un año, cinco o 10, según los doctores, al practicar deporte de alto rendimiento puede que tengas que ponerte prótesis en la cadera, donde existen quistes».

“Esas cuestiones se vuelven a plantear en la reunión y les digo que el dolor lo tengo hace cinco años y sigo jugando con él porque quiero, porque lo decido yo. Así me mantuve en el equipo nacional y eso no me limita para nada».

“Entonces, un entrenador dijo que soy un atleta con ‘características’, de 30 años, pero que cumplo con las actividades al ciento por ciento. Que lo único que he perdido es velocidad corriendo las bases y que mi rendimiento es bueno».

“Otro profesor manifestó que en los últimos cinco años yo he dejado de jugar 200 y tantos partidos, y que hay que descontar los encuentros de contrato en Italia y Canadá. Además, que he bateado para 285 y que no se me exigía tanto a la ofensiva, más bien en la defensa…»

“Le dije que en 17 años de carrera he bateado para un promedio histórico de 253; en los últimos cinco años, para 285, y en los últimos tres años, por encima de 300. Es decir, estoy mejor ahora».

“Luego, otro entrenador volvió a referirse a lo mismo. Buscaban argumentos para convencerme de algo en lo que creo que no tienen la razón. Decían que tenía un problema de cadera, que ellos decidían por mi estado de salud y que mi rendimiento no era el adecuado. En lugar de manifestar que no estaba dentro de los planes de la dirección, como haría el alto mando de cualquier equipo».

“Saltó el mánager Carmona y antes de que hablara, le dije: ‘Nada de lo que están diciendo tiene peso para yo no estar aquí’. Entonces, me contestó: ‘Es verdad, hay que hablar claro y transparente, el tema tuyo es el carácter porque protestas y criticas y estás en contra, a veces, de decisiones que toma la dirección».

“Discutes, dices lo que no te gusta, en lo que no estás de acuerdo, pero, además, rompes un poco la dinámica del equipo porque este año la preparación es interna y no la puedes hacer por la situación de tus padres, que ojalá tuvieran buena salud, pero, por eso, no puedes realizar el entrenamiento como debieras».

“Ahí pregunté por el comisionado provincial, pero ese día no estaba, había una persona que fungía por él, y la otra representación era el subdirector de Deportes, que fue el primero que dio la noticia por la televisión. Empecé a indagar y el criterio final fue que se trataba de una decisión de todo el colectivo técnico presente. Continué preguntando de dónde salía esto y de lo que más hablaron fue de mi carácter, porque de mi rendimiento no podía ser”.

¿Cómo explicas lo de los 200 y tantos partidos sin jugar en cinco años?

−Cuando sacas la cuenta, son uno o dos innings por juego, más el tiempo que estuve lesionado, en contratos; las veces que no abrí jugando porque la dirección, por estrategia, ponía a un pelotero que estuviese mejor que yo, un corredor más rápido. Todo eso lo contaron.

“Pero no recordaron que estuve parado 10 juegos por la lesión de la cabeza, cuatro por otra… Y así. Ahí fueron a tantos juegos en tanto tiempo, eso es matemática de bodega. Excepto los tres primeros entrenadores, el resto habló del rendimiento, y eso no puede ser».

“Fildeo en los últimos tres años para 996 y de por vida para 992, con 45% de cogidos robando. En bateo, el promedio es de 309. En los últimos cinco años de mi carrera estuve en el equipo nacional, menos este. Como me lesioné la rodilla, dejé de jugar, pero, incluso cuando íbamos al preolímpico de Arizona, estaba en esa selección».

“Entonces, los partidos que dejé de jugar no influyeron en mi rendimiento para integrar el equipo Cuba. Era mejor decirme con valentía: ‘No entras en la dinámica de disciplina que tenemos’, en lugar de venir a meter un cuento con el cual yo no estaba de acuerdo».

“Sí, es mi carácter, llevo 17 años así, pero, además, tengo 35 de vida y el carácter no se hace en un día, ni en dos años; se construye a lo largo de la vida. Todos los mánagers que han trabajado conmigo desde niño saben de mis características y ninguno me ha botado».

“Ese día no me convencieron. Todo era ‘si te pasa algo’ o ‘te estamos preservando’. Incluso, conversé con el doctor y le dije a ellos: ‘Eso lo decido yo’. Yo me pregunto por qué no se preocuparon cuando me dio una trombosis, o cuando me rompieron la cabeza, una fractura que todavía tengo porque mi cráneo no cierra. Casi quedo parapléjico. Al mes de reposo fui a entrenar y luego a jugar, arriesgándome a que me dieran otro batazo donde tengo la fractura».

“Ahí nadie me dijo: ‘Camilo, no vengas, mejórate’. ¿Por qué, cuando tuve la arritmia, cuando me pasó lo del ligamento colateral medial, cuando jugué 30 partidos con el dedo partido, no se preocuparon por mi salud? Lo hacen ahora, porque ya no soy de su interés, porque ‘mi carácter’, mis ‘características’…

“¿Es que, acaso, dentro del proceso de formación de un pedagogo no entra la psicología de cómo lidiar con caracteres diferentes, cuando se trabaja en grupos colectivos?».

“Ahora Frank Camilo es el que resulta incómodo, pero es que tengo que sentirme así. Te dicen de diferentes formas: ‘No te queremos más’, y te dan un papel que informa la decisión tomada”.

¿Por qué firmaste?

−El documento decía «conforme» o «no conforme». Si firmo que no, lo más que pueden hacer es llevarlo a análisis y puede que cambien la decisión, pero puede que se mantenga también y ese riesgo no lo iba a correr, porque cuando hay 14 personas cuya primera opción es ‘no te queremos’, no creo que eso cambie en la segunda decisión.

“La otra opción era ‘conforme’, pero ellos saben que no me convencieron. Les dije: ‘Digan la verdad, que yo la voy a decir’. Esto no tiene otro nombre que no sea ‘botado’. Renovación es quitar uno viejo por uno nuevo, pero este no es el caso. Tampoco es liberación».

“Voy a firmar ‘conforme’ con que me botaron, pero aparte, ‘renovación sin contar conmigo’. Según ellos, por mi salud, pero eso es una decisión mía. No son dos días, son 17 años en Series Nacionales, más 25 de carrera deportiva desde niño, en Cuba, representando a mi provincia, a mi barrio y a mi país».

“En esos años participé en todos los equipos nacionales desde los 13 hasta hoy. Y un día se pierde toda una vida dedicada a eso. Otra cosa, ninguno de ellos me puede decir que llegué tarde a algún entrenamiento, que falté a un juego, que violé la disciplina y el prestigio que conlleva un juego de pelota en el terreno».

“Puede que haya dejado de correr un día y me hayan sentado, eso me pasó una o dos veces, pero eso no es justificación. Lo que nadie puede quitarme es mi entrega, que todo el mundo reconocía. A lo mejor no mi calidad, porque no era un bateador extraclase ni un ‘quechazo’ como Pestano, pero sí me esforzaba al máximo».

“No estaba mirando si era contra un muro, un colchón, un grandón, un fuerte… No estaba en eso, lo mío era jugar con amor, que mis padres se sintieran orgullosos de mí… Igual mi mujer, mis amigos. Que cuando fuera por la calle me dijeran ‘te ponchaste dos veces, pero metiste tremendo out en segunda’, ‘te enredaste con fulano, que está más grande que tú, te desbarató, pero sacaste out».

“Ese derecho de decir cuándo se va, y más cuando se ha dedicado tanto tiempo de su vida al deporte, lo debe tener uno mismo. Llegar a la Serie Nacional es la vida, y mantenerse también. Hacer una carrera de 17 años en Industriales, de 10 en el equipo nacional, de 25 años −si cuentas desde las categorías inferiores−, es toda una vida, porque dentro del béisbol uno conoce a su pareja, hace sus hijos y le llega otra madre: la pelota, a quien le dediqué más tiempo que a mi mamá.

“Fueron más años de mi vida becado, desde los 12 hasta los 18, que con mi mamá, a quien veía solo los fines de semana».

En un día todo eso se borra y te lo quitan. Te matan a esa otra madre, tu alma, tu corazón, en un día. Y te lo quita alguien que quizás nunca ha pisado un terreno de pelota, ha cogido sol o nunca ha tenido la oportunidad de ponerse cuatro letras en el pecho que digan «Cuba».

“Uno vive aquí con la frente en alto, pensando siempre en su familia, sus padres, en la ética de este país, y viene esa persona y te borra tus 17 años y no pasa nada».

“¿En qué se convierte ese atleta después? La decisión está tomada, esté o no de acuerdo. La he asumido normalmente, con mucha decepción, porque ellos mismos me ponen a dudar. ¿Cómo es posible que yo dé, que lo único que pida sea que respeten cuando quiera irme y no lo hagan? Mi retiro estaba por llegar, un año, dos, pero lo decidía yo”.

Con el paso de los días, ¿te han vuelto a llamar o han manifestado alguna intención de dialogar?

−Después de eso, nadie del Inder se ha acercado a mí. Solo he recibido llamadas de familiares, amistades, seguidores… Lo que sí he notado es que, a medida que pasan los días, salen nuevas informaciones extraoficiales como la de Swing Completo.

“Les pido que no empañen la imagen de alguien que se entregó durante 17 años y que les fue útil. La verdad que sea, que la digan: si cometí una indisciplina, si hice algo que no les gustó. Todo lo asumo si es verdad. Soy de los que dice la verdad. Y exijo que respeten mi criterio, como yo el de ellos, y no pongan justificaciones ante mi punto de vista, cuando no analizan los suyos”.

¿Ese proceso de renovación es solo con Industriales?

−Que yo conozca, sí. Ahora, te voy a poner un ejemplo: ¿crees que haya un director de equipo o de deportes, en Las Tunas, que le diga a Danel Castro ‘no te quiero’? ¿Crees que a Danel lo vaya a dejar solo el pueblo con cuarenta y tantos años, pero rindiendo? Quizá haya alguien que se lo diga, pero tiene que convencerlo a él y a los aficionados.

¿Piensas jugar con otra provincia?

−Para nada. Agradezco al público y a todos los territorios como Granma, pero, como dije en otras entrevistas, si yo tengo casa, ¿por qué me voy a ir para debajo de un puente?

“Además, por qué tengo que retirarme o anunciar mi retiro en otra provincia, si hice mi carrera aquí, en La Habana. Pudieron matarme mi carrera, pero con mi béisbol no podrán».

“Está en los planes seguir aportando al desarrollo de la pelota de mi provincia, siempre y cuando me dejen. Quisiera que me recordaran como un atleta que nunca dejó de hacer nada para que nuestros seguidores se sintieran bien, como una persona que se entregaba todos los días con tal de que saliera el resultado».

“Como alguien que nunca maltrató al público; al contrario, siempre lo respetó y lo único que quería era triunfar en lo que hacía. Que se trazaba metas y que, modestamente, pudo lograr algunas. Alguien que se debe siempre a su público, porque sin él, esa motivación de salir al campo para que te aplaudieran 50 000 personas en el Latinoamericano no hubiese existido”.

¿Cómo queda ahora la receptoría de Industriales?

−Con lo que tenemos: Oscarito, Jose, los muchachos de Arroyo y San Miguel. Ahora Oscarito no estará alternando conmigo. Debe adueñarse de la posición con mucha responsabilidad, trabajar y crecer para estar a la altura de lo que representa Industriales, un rol que él ha sabido hacer en su momento, y lo ha hecho bien.

“Me despido sin haberlo querido hacer, pero, de todos modos, no me voy del todo. Estudiaré, me superaré, haré maestría, doctorado, no importa el tiempo que sea, lo voy a lograr”.

Ahora mismo, ¿Qué tienes en mente?

−Tengo un proyecto infantil, propio, basado en un trabajo investigativo para mi futura maestría en la universidad. Estoy buscando niños que estén en disposición voluntaria de trabajar conmigo, para acercarlos lo más posible a la receptoría, al béisbol moderno y que, a la vez, ese intercambio me sirva como base para mi futura proyección como entrenador-formador.

¿Qué recomiendas a esos niños que se inician en la receptoría?

−Que no le teman a ser receptores. Este consejo es para los padres también. Ser receptor es un privilegio, y más aún lo es llegar a ser uno de alto nivel. Está demostrado científicamente que un receptor logra ser el segundo director del equipo.

“Hay que sentirse satisfecho de serlo, porque es un jugador súper importante, posiblemente venga después que el pitcher. Tiene la alta responsabilidad de dar la señal, la buena postura al lanzar y conducir al lanzador. Es tan importante como el cuarto bate de una selección. Te hace crecer, madurar como ser humano y como profesional”.

¿Quiénes crees que deberían ocupar los puestos de Reinoso e Higinio, lamentablemente fallecidos por la COVID-19?

−Para presidente de la Federación hace falta una personalidad que sea reconocida internacionalmente, con conocimiento del béisbol y capacidad de dirección. Lamentablemente, dentro del béisbol tenemos muy pocos que se han preparado o han sido involucrados en la dirección.

“El comisionado nacional debe ser alguien que venga con ideas nuevas, que tenga carácter para ajustarnos a lo más actual del béisbol mundial, a todos los niveles. No tiene que ser como el de las Grandes Ligas, pero sí similar a cómo funciona el béisbol internacional en cuanto a recursos, estrategias, la disciplina. Se debe continuar lo que estaba haciendo el profe Reinoso, con carácter y responsabilidad, como él lo hacía, sumando las tendencias modernas”.

***

Esta, me dijo Frank Camilo, será la última entrevista que ofrezca sobre el tema que en las últimas semanas generó repercusión en medios y afición. Quizás sea por ahora. La pasión por algo, con los triunfos, tristezas y conflictos que trae cuando es profunda y auténtica, siempre busca y abre nuevos caminos, genera material constante para hablar, discutir, reflexionar, buscar la verdad.

Tampoco es el final de los desacuerdos, insatisfacciones y debates en dos temas: las selecciones (inclusiones y exclusiones) y las decisiones para el retiro de atletas (a veces, incluso, pasando de forma desapercibida o sin el reconocimiento que piden, necesitan y merecen los propios deportistas y sus seguidores).

Por el momento, Frank Camilo pasa el tiempo en familia, junto a su esposa Yalennis y sus niñas Kaila y Kmila. Al despedirse, está contento. Sus santos le dicen que el béisbol de la capital continuará en su vida. No saben cómo, pero, de alguna manera, será.