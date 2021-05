Trasladan a La Habana único macho de especie de jirafa en Cuba

Félix, único ejemplar de jirafa macho en Cuba, fue trasladado de Ciego de Ávila a La Habana y descansa en un área de adaptación del Parque Zoológico Nacional, para iniciar luego un proceso de apareamiento.

Después de unas 15 horas de un extenso viaje que comenzó a las 15:00 hora local del pasado miércoles, Félix y la comitiva que lo acompañó (Eduardo Padrón Ramos, director general de la Empresa Cubana de Zoológicos; Alberto Martín Mora, director de bienestar animal de la propia entidad, y Ariel Charchabal Ortega, técnico veterinario del Zoológico Nacional) llegaron a la capital, «en perfecto estado», confirmó a Granma, vía telefónica, el licenciado en Biología Martín Mora.

En un tráiler como este viajó de Ciego de Ávila al Zoológico Nacional. Foto: Pastor Batista

«Fue un viaje agotador y de mucha tensión, que nos llevó a examinar la altura de los pasos, puentes y cables de las redes eléctricas que había en el trayecto de más de 400 kilómetros. Félix tenía que llegar a salvo y con buen estado de ánimo. Es el único ejemplar macho de la especie existente en Cuba y por eso se hizo necesario regresarlo al lugar donde salió hace 11 años.

Para esclarecer las preocupaciones, el especialista detalló que Félix no estará solo, pues además de sus congéneres cohabitará con 320 ejemplares de 16 especies, a lo largo y ancho de una pradera de 42 hectáreas, un lugar «en el que puede desarrollar su vida en un real estado de bienestar».

En su nuevo hogar se le practicará los exámenes de rigor, aunque en el trayecto siempre mostró buen estado de ánimo y en más de una ocasión se alimentó, cuenta el director de bienestar animal.

Suena hermoso, suena sencillo y algunos lo entenderán; otros, no. Félix dejó tristeza en el zoológico de Ciego de Ávila, donde permaneció poco más de 4 000 días con sus noches. Algunos aseguran que no quería marcharse y se le notaba triste, como si imaginara un viaje sin regreso.

«Puede que vuelva, puede que no. No tiene experiencia de monta y todo depende de su adaptación y capacidad para aparearse a las hembras. Si fuera por mí, no lo hubiese dejado ir, pero de él depende que la especie se reproduzca sin que haya que buscar un macho en otro lugar, incluso, en otro país. Eso es comprensible», dijo Ariel González Moleiro, director del Complejo Parque Zoológico Ciego de Ávila, mientras recuerda que llegó con cuatro años de edad y 300 kilogramos de peso y se marchó con 800 kilogramos, idea que él acuña como si fuera el mejor de los certificados de muestra del cuidado especial que recibió en Ciego de Ávila.

«Es muy difícil adaptarse a no verlo con su cuello empinado hasta las nubes, que bajaba cuando una le daba alguna ramita para que comiera. Una vez yo estaba de espaldas y con la lengua me quitó el moño que traía en la cabeza», cuenta con ojos enrojecidos Yaixenys Díaz Delgado, especialista en Educación Ambiental en el Zoo avileño.

En un tráiler debidamente acondicionado, Félix hizo el viaje hacia un destino donde esperaban por él.

Ojalá vuelva con una compañera, o bien lo hagan algunos de sus probables descendientes.

Fuente: Granma

