La sagrada ternura de Luisa Pérez de Zambrana

La atractiva personalidad de la poeta cubana Luisa Pérez de Zambrana (1835-1922) conectó con muchos escritores de su generación. De ella escribió José Martí: “Se hacen versos de la grandeza, pero solo del sentimiento se hace poesía”.

Fiel al romanticismo literario, Pérez de Zambrana tuvo una vida difícil que no le impidió mantener intacto hasta el último día de su vida el 25 de mayo de 1922, el amor por la isla que la vio nacer.

Nació en la Villa de El Cobre, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, y luego de contraer matrimonio con Ramón Zambrana establecieron residencia en La Habana. Periódicos y revistas de su época publicaron sus obras.

Tuvo el privilegio en 1860, de ceñir la frente de la poetisa Gertrudis Gómez de Avellaneda con la corona de laurel en el acto de homenaje del Liceo de la Habana.

La muerte de su esposo en 1866, dejó a Luisa en una precaria situación económica junto a sus cinco hijos que murieron entre ese mismo año y 1899. La poesía brota con fuerza.

“En medio de esta paz tan lisonjera tú lo sabías Luisa entre las ramas de la amante familia, lo que amas es a veces la efímera manera de dar buen fruto sólo por un tiempo y luego convertir en fruto amargo el recuerdo inmortal: el cruel embargo, de la Sombra que te atacó a destiempo”.

Todo el dolor de una vida solitaria y llena de limitaciones surgió en versos de una fuerza inolvidable. “A veces me pregunto por qué parten dejándonos tan solos nuestros hijos a sembrar en las tumbas crucifijos que en todas nuestras lágrimas se ensarten”.

Casi olvidada, el Ateneo de la Habana le ofreció un homenaje en 1918 al que asistieron, el ensayista Enrique José Varona y el escritor y profesor, José María Chacón y Calvo.

Apenas un siglo después Luisa Pérez de Zambrana sigue cantando a sus amores, a la tierra que la vio nacer que le agradece su sagrada ternura. “¡Oh, Cuba! Si en mi pecho se apagara tan sagrada ternura y olvidara esta historia de amor,hasta el don de sentir me negaría, pues quien no ama a la patria, ¡Oh Cuba mía! No tiene corazón”.

imop/