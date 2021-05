Fidel Castro y su pueblo: de los que fundan y construyen

Tal vez no exista una forma de calcular, matemáticamente, la calidad de un conglomerado de personas, pero hay vías para aquilatarla.

Varios pensadores en el mundo han coincidido, en distintos momentos y contextos, en que el verdadero desarrollo humano de un país debiera medirse según sea la atención que brinda a sus niños, mujeres (incluidas las gestantes), ancianos, pacientes psiquiátricos y grupos vulnerables en general.

“Los hombres van en dos bandos: los que aman y fundan, y los que odian y deshacen”, sentenció el Héroe Nacional cubano, José Martí, en texto que publicó en el periódico Patria el 21 de mayo de 1892.

También en mayo, pero de 1959, el que es considerado el mejor discípulo martiano, Fidel Castro, pronuncia un discurso el día 28, en la ceremonia de inhumación de los restos de los expedicionarios del yate Corynthia, en la necrópolis Cristóbal Colón, de La Habana, ocasión en la cual subraya la crueldad característica del Ejército del dictador Fulgencio Batista, en contraste con la generosidad demostrada por el Ejército Rebelde, que había triunfado cinco meses atrás.

Los 16 expedicionarios del “Corynthia” hechos prisioneros habían sido asesinados por los esbirros batistianos, actitud que Fidel condenó enérgicamente:

“Porque una de las costumbres que el tirano inculcó en su soldadesca, uno de los vicios más repugnantes que desde el 4 de septiembre se apoderó de los institutos armados, fue la cobardía y el vicio de asesinar a los prisioneros.

“Esta práctica nunca la realizaron los rebeldes y, a pesar de que cientos de nuestros compañeros fueron asesinados, tuvimos siempre la calma y la serenidad de no infringir ni una sola vez nuestro criterio de que al prisionero no se le asesina, de que al prisionero no se le maltrata, de que al herido no se le remata. Y esa es una norma mantenida por los revolucionarios durante toda la guerra que duró dos años, y que tiene tanto o más mérito cuando se piensa en lo diferente que fue la conducta de nuestros enemigos. Asesinaban no solo por asesinar, asesinaban hasta por mentir, asesinaban para fingir una victoria. Muy poco respeto experimentaban por la vida humana, que hasta para obtener grados asesinaban; para obtener grados asesinaron a los expedicionarios del Corynthia, y para obtener grados en una sola tarde asesinaron en El Oro de Guisa a 54 campesinos.”

