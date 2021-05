Laritza Bacallao muestra su crecimiento, porque quiere que hablen

Las excelentes cualidades vocales de la cantante cubana Laritza Bacallao quedan confirmadas con su tercera producción discográfica que con el título Que hablen guía un recorrido sonoro de lujo por géneros y estilos que sacan a la luz la versatilidad y el crecimiento profesional de la joven y talentosa habanera.

Salsa, Conga, Funky, Balada y Merengue son algunos de los géneros compendiados en el volumen creado de manera independiente y licenciado, con el sello discográfico EGREM y distribuido por Puntilla Music.Luego de siete años de silencio fonográfico de la cantante, llega ahora asumiendo roles de compositora y productora (acompañada de Ángel Batule y Frank Ernesto Fernández).

En diálogo con la prestigiosa artista conocimos algunos detalles del fonograma: «…es un disco donde hay una versatilidad musical increible.

Hemos tratado de abarcar todos los géneros musicales posibles, siempre prensando en el público que me sigue…».

Además de la madurez profesional expresa en el volumen, los admiradores de Bacallao pueden disfrutarla en la interpretación de temas románticos, una arista poco conocida de su trabajo, pero igual de excelente.

Once tamas y un bonus track conforman Que hablen, de ellos inéditos y con la firma de la cantante la mayoría, a lo que se suman homenajes a importantes figuras internacionales como Alvaro Torres, en una versión a Sería perfecto, y La India en un arreglo a uno de los temas que la puso en el gusto de los cubanos: Ese hombre.

De igual manera en el disco se incluyen versiones en inglés a temas de prestigiosas cantantes como Celine Dion (All by myself) y Winnie Houston, en un tratamiento muy diferente a uno de sus éxitos Run to you.

«…ésta última versión es de las que más disfruté, Winnie no podía faltar en esta producción, pero esta vez la trajimos al Caribbe y orquestamos un arreglo maravilloso a una de sus más populares baladas, que espero que les guste a todos…».

La singularidad de su timbre, la fuerza interpretativa y el temperamento que caracterizan a Laritza Bacallao impresionan, y han conspirado de manera favorable para que desde pequeña estuviera en la mira de conocedores de la música cubana e internacional.

«…no se si esas cualdiades que dices me pueden catapultar a escenarios internacionales, pero es un placer regresar luego de tanto tiempo.

Vamos a seguir trabajando y ahora vuelvo con nuevas fuerzas, nuevos temas y canciones, y con muchas ganas de hacer.

Si la vida me regala que mi trabajo trascienda y que este trabajo conjunto camine mucho más, será un premio, pero el criterio del público es lo más importantes para nosotros..».

Invitados al disco el saxofonista Yamil Scherri la acompaña en la versión al tema de la Houston y en la ejecución de Se acabó se acabó, tema inédito compuesto a dúo con Yaliesky Zaldivar, el guitarrista flamenco Alejandro Valdés, siendo éste otra de las novedades que trae el fonograma.

La cubanía que ha caracterizado al trabajo de Laritza Bacallao desde sus inicios se mantiene en este disco, aún cuando existen en él géneros poco comunes en su interpretación.

«…esa Laritza nunca va a desaparecer, de hecho la versión que hacemos al tema de Álvaro Torres es muy cercano a la cantante que el público cubano conoce, la cubanía y la sandunga que me identifican siempre estarán y no creo que alguien pueda cambiar…».

Otros temas la dejan ver desde lo romántico, (algo poco conocido de su trabajo), y ese es uno de los propósitos de este material: que el público puedaa apreciar la versatilidad y las posibilidades de interpretación que abarcar desde su excelente registro vocal.

Que hablen está disponible, de la mano de Puntilla Music, en las principales plataformas digitales para la comercialización de la música, y la casa discográfica cubana ha ubicado el CD físico en las tiendas donde se comercializan sus productos y en la plataforma cubana Sandunga.

imop/