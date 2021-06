La Habana: amor, pasión y desafío en una Ciudad Maravilla (+Fotos)

Este lunes se cumplen cinco años de que la fundación suiza New7Wonders incluyera oficialmente a La Habana entre las Siete Maravillas del Mundo Moderno, de acuerdo con la votación de cientos de millones de personas de todos los continentes.

¿Y quién mejor para referirse a la afamada urbe caribeña que el historiador que más hizo por ella en las últimas décadas: el Dr. Eusebio Leal Spengler?

“Realmente no sé por qué siempre vuelvo misteriosamente a ella, en la luz y en el silencio, en la vida y en el sueño”, reveló Leal Spengler a la revista Correo de la Unesco en febrero de 2019.

La Habana es muy representativa de todos los valores culturales, intelectuales, políticos, históricos y sociales del pueblo cubano. También es un catálogo de la más hermosa y deslumbrante arquitectura que alcanzó la Isla, significó quien fue durante muchos años, hasta su fallecimiento, el director de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

Hay que velar por que La Habana no desaparezca bajo una marea de turistas, alertó el también ensayista e investigador, antes de invitar a no hacerle el juego a la inercia:

“Pero, a la vez, creo que no se debe demonizar al turismo, una actividad necesaria, un factor económico importante, y en el caso de Cuba -dado su aislamiento-, una oportunidad también para iniciar un diálogo directo con visitantes provenientes de todas las regiones del mundo. Algo que me parece maravilloso”, explicó el más entusiasta promotor del Plan Maestro para la Rehabilitación y Restauración del centro histórico.

“Es cierto que todo me ha llevado siempre a La Habana. Han sido realmente muchos años de trabajo y de empeño. No me arrepiento. Si hubiera otra vida que esta que conocemos aquí abajo, mi alma vagará eternamente por La Habana. Ha sido el mejor de mis amores, la mejor de mis pasiones, el mayor de mis desafíos”, confesó en el epílogo de aquella entrevista, meses antes de que esa novia citadina cumpliera sus primeros 500 años.

