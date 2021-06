Una lección que todos merecemos

“Las fortunas históricas de La Habana eran un producto de la función excepcional de su bahía como una parada obligada en la ruta marítima hacia el Nuevo Mundo, que en consecuencia hizo necesaria su protección militar. La extensa red de instalaciones defensivas creadas entre los siglos XVI y XIX, incluye algunas de las fortificaciones de piedra más antiguas y grandes existentes en las Américas, entre ellas: la fortaleza de La Cabaña en el lado este del canal a la entrada de la bahía de La Habana; el Real Castillo de la Fuerza en el lado oeste, y los castillos del Morro y de la Punta que custodiaban la entrada al canal”, así destaca uno de los criterios que fundamentaron la decisión de nombrar a La Habana Vieja y su Sistema de Fortificaciones como Patrimonio de la Humanidad en 1982.

En 2012, recordando tal acontecimiento el inolvidable historiador de la Habana, Eusebio Leal, amante inseparable de la ciudad escribió: “La declaración de Patrimonio de la Humanidad fue una reafirmación no solamente de la voluntad, sino de los hechos de Cuba con relación a su patrimonio. Y en el momento que esto ocurre, ya existía una asimilación por parte de los que trabajábamos, desde hacía mucho tiempo en estas cuestiones, de un legado previo, del legado previo de los historiadores, arquitectos, investigadores, que sobre el caso particular de La Habana hicieron una obra inmensamente meritoria”.

La Habana sigue viva en esos amaneceres frente al mar que enamoran a los poetas y transeúntes. Sus habitantes llevan el signo de la tradición. Cada año llega hasta sus calles el eco de la entrega de las autoridades patrimoniales, de historiadores, técnicos y especialistas que entregan sus vidas al alma de la ciudad. Leal, conectó con las piedras y el sentimiento de la ciudad de una forma especial. Sus análisis son una guía para las nuevas generaciones: “Antes de la Revolución estaban sentenciados a muerte una serie de conjuntos de La Habana Vieja. Se consideraban, y habían sido declarados Monumento Nacional gracias al doctor Emilio Roig, la Plaza de la Catedral, el Palacio de los Capitanes Generales… pero iban a demoler hasta la iglesia de San Francisco de Paula. Esa la salvó él. No había un concepto de que lo pequeño es también importante. Tú ves en la Plaza de San Francisco la monumental iglesia de San Francisco; no saben la batalla que he dado para conservar la llamada casita de los pescadores que está al frente. Para otro, esto sería algo insignificante; sin embargo, no podemos prescindir de este elemento pintoresco de la arquitectura que valoró la presencia del artesano, del noble, del mercader, todos ellos, formando un conjunto que es lo que le da verdaderamente su encanto”.

El eco de las reflexiones de Eusebio leal continua amparando a la parte más antigua de la capital de la isla. Los méritos históricos y culturales de Habana Vieja palpitan en los rincones de sus expresiones arquitectónicas singulares. Citamos otro de los criterios que fundamentaron la decisión de nombrarla Patrimonio de la Humanidad en 1982: “Dentro del centro histórico de la ciudad hay muchos edificios de destacado mérito arquitectónico, especialmente del entorno de sus plazas, que se desencadenan por las casas y edificios residenciales en un estilo más popular o tradicional que, cuando se consideran en su conjunto, proporcionan una sensación general de arquitectura, la continuidad histórica y ambiental que hace de la Habana Vieja el más impresionante centro histórico de la ciudad en el Caribe y uno de los más notables en el continente americano en su conjunto”.

Cuba palpita en el corazón de La Habana Vieja, dialoga con el mundo y abraza sus raíces con toda la pasión que distingue a sus habitantes. Un viaje por al casco histórico es una lección de historia que todos merecemos en esta vida. Tocar uno de los tesoros del patrimonio en la isla es deber y virtud. La Habana Vieja es una joya del Caribe.

