Acto oficial de entrega y recepción de cargos de los miembros del Secretariado del Comité Central del PCC

Lo que continúa es la Revolución.

La continuidad no es hacer más de lo mismo, no es repetir lo que hemos estado haciendo nosotros en determinadas circunstancias; lo que continúa son los principios, lo que requiere nuestra revolución para su fortaleza, para su futuro; la estabilidad; la firmeza que no claudica.

Con esas palabras, el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, marcó este viernes el sentir de un sencillo, pero muy emotivo acto en el Palacio de la Revolución, donde se realizó de manera oficial la entrega y recepción de cargos de los miembros del secretariado del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Los principios de nuestro socialismo, aseveró Machado Ventura, son los que tenemos que seguir, no nos podemos apartar de ellos. Esos principios que hemos defendido nosotros, que hemos aplicado y hemos tratado de llevar a la práctica, y es lo que seguramente van a continuar haciendo ustedes. Lo digo con toda satisfacción, afirmó.

Estamos cumpliendo, ratificó, con lo que hemos planteado en los últimos congresos, y más concretamente en el 8vo cónclave, en lo referido a la transición de los jóvenes, a la renovación del PCC y a la continuidad.

Luego de firmar junto a Machado Ventura el acta oficial de este proceso –que inició el 20 de abril y concluyó el pasado 31 de mayo– el primer secretario del comité central del PCC y presidente de la república, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó que se ha hecho sin traumas, sin obstáculos.

Ha sido una entrega de responsabilidades, consideró, entre compañeros de mucho compromiso con la Revolución, con un hilo conductor y una continuidad en el trabajo.

Somos compañeros de militancia, de ideas, significó el mandatario, que, en todo momento, y fundamentalmente en los últimos años, hemos estado involucrados en tareas comunes, hemos estado compartiendo responsabilidades, tratando de empujar el país y perfeccionar nuestro socialismo. Lo hemos hecho, dijo, sobre la base de los postulados de unidad que siempre han exigido Fidel y Raúl.

Díaz-Canel agradeció a la generación histórica por la oportunidad dada a los más jóvenes de participar en el proceso revolucionario sin paternalismos. Siempre nos dieron la posibilidad de aportarle a la Revolución y nos hemos podido desarrollar bajo esa confianza.

Hemos recibido orientaciones, ideas, apoyo de muchos compañeros, sobre todo de los de más experiencia, que hoy están entregando con enorme dignidad sus responsabilidades, sentenció.

Tengo la convicción de que todos, desde cualquier escenario donde estén presentes, seguirán contribuyendo. Los que hoy van a cumplir otras tareas o han tomado otras decisiones en sus vidas, comentó, serán siempre seguidores de lo que se va haciendo, serán críticos oportunos de lo que pueda estar saliendo mal, darán el aliento que se necesita frente a situaciones complejas, aportarán con su experiencia y también serán fuente de consulta para las tareas que nos quedan por delante.

El primer secretario recordó que este ha sido un proceso de entrega y además de trabajo, en el que se ha estado reflexionando, evaluando; se han estado proponiendo metas y afianzando ideas.

Se refirió al recorrido que el secretariado del Comité Central ha estado realizando por el país –hasta el momento ocho provincias y el municipio especial Isla de la Juventud– para analizar cómo vamos a articular la continuidad del 8vo. Congreso del Partido Comunista.

En la ceremonia –realizada frente al conocido mural Sol de América Revolución del artista cubano Mario Gallardo Muñoz, que hace más de 40 años está ubicado en la Presidencia– fueron reconocidos por sus años de entrega al Partido las compañeras Mercedes López Acea y Olga Lidia Tapia Iglesias; así como los compañeros Jorge Cuevas Ramos, Omar Ruíz Martín, Víctor Gaute López y Abelardo Álvarez Gil.

Especial tributo recibió el comandante Machado Ventura, para quien «no ha existido descanso, antes ni después; no lo tienen los que entregan la vida a un sueño revolucionario, donde usted continuará siendo de primera fila», según un texto firmado por el Presidente y entregado a él.

Como se dio a conocer en el 8vo congreso, el nuevo secretariado del Comité Central está integrado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros; José Ramón Monteagudo Ruiz, jefe del departamento Agroalimentario; Félix Duarte Ortega, jefe del departamento Productivo, de Bienes y Servicios; Rogelio Polanco Fuentes, jefe del departamento Ideológico; Jorge Luis Broche Lorenzo, jefe del departamento para la Atención al Sector Social; y Joel Queipo Ruiz, jefe del departamento Económico.

