Seguir alertas y no confiarnos ante la COVID-19 en La Habana

Todavía no puede verse como algo positivo el hecho de que La Habana durante las últimas cuatro semanas y de manera sostenida vaya reduciendo los contagios. Es cierto que la transmisión y los casos confirmados muestran una reducción de un 28 % con respecto al mes de mayo, pero ese signo que expresa mejoría obliga a seguir motivando la preocupación y a no descuidar la alerta para no confiarnos.

La situación es aún muy complicada, como revelan los números recientemente expuestos por el doctor en Ciencias Raúl Guinovart Díaz, Decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. A partir del análisis de la actualización de pronósticos no es bueno lo que se avizora, en cuanto a los estragos de la pandemia, y bajo esa premisa hay que seguir actuando en todos los municipios de la capital.

Cada sesión del Grupo Temporal de Trabajo (GTT) en el territorio hace énfasis en cuánto más deben observarse las medidas que se aplican en la capital, en aras de vencer la batalla contra el coronavirus.

Este miércoles durante el chequeo de la situación operativa epidemiológica correspondiente al día anterior, se informó sobre el desarrollo de la intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala en varios municipios, proceso que al decir de la subdirectora general provincial de Salud, doctora Nilda Roca, se inició bien en La Habana Vieja, Cetro Habana y Cerro, donde se aplicó la primera dosis; del 21 al 28 de junio le corresponden a Marianao, Diez de Octubre, La Lisa, Playa y Plaza de la Revolución.

Hizo referencia al ensayo clínico Soberana-Pediatría que tiene lugar en el capitalino hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, donde ya se han intervenido 50 niños con el candidato vacunal cubano, quienes no presentan ninguna reacción adversa, pero si ocurriera alguna incidencia, en el hospital pediátrico de San Miguel del Padrón (La Balear) hay una sala con todos los requisitos para la atención especializada.

La directora provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, doctora Yadira Olivera Nodarse, señaló que seis grupos básicos provinciales visitan los territorios donde próximamente se iniciará la intervención poblacional sanitaria, certificándose los sitios clínicos, fundamentalmente consultorios del Médico de la Familia y lugares donde funcionarán los observatorios.

Olivera Nodarse recordó las nuevas técnicas de diagnóstico de la COVID-19 en los laboratorios de la ciudad, lo cual será abordado por el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública en sus habituales conferencias.

A la reunión del GTT asistió el Director de la División Comercial de Combustibles Habana para explicar la incidencia de la entidad en las situaciones de funcionamiento que reportan los servicentros de la ciudad, las cuales no están asociadas todas a falta de los productos que ofertan, pero para sostener la distribución equitativa necesitan un nivel de medios de transporte y menos afectaciones eléctricas en las áreas donde se ubican esos centros comerciales.

El director provincial de Salud, doctor Emilio Delgado Iznaga, informó que como avances tecnológicos de La Habana para lograr estudiar alrededor de 9 000 muestras diariamente en busca de COVID-19, se entregará a los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, diagnosticadores SUMA para ubicarlos en los hospitales militares, además de asignarse otros al Ministerio del Interior.

También comentó la doctora Olivera Nodarse que recibirán igualmente ese equipamiento especializado los Hospitales: Julio Trigo, Salvador Allende y el Frank País, así como un policlínico del municipio de Centro Habana, en tanto otros en la urbe estarán en condiciones de realizar entre 1 400 y 1 500 test diarios, notable incremento en el número de muestras en vigilancia epidemiológica que permitirán hacer PCR para confirmación.

Entre otros asuntos que centraron la jornada trascendió que la ciudad se recupera paulatinamente a partir de los volúmenes de aguas que aportan las lluvias sobre la Cuenca Almendares- Vento lo que favorece los niveles de distribución a los municipios por mejor situación de operaciones en los tanques de Palatino.

La dirección del Grupo Temporal Provinci.al de Control y Enfrentamiento a la COVID-19, reclamó a los Coordinadores de Objetivos y Programas del Gobierno, reorganizar los servicios básicos en los 15 municipios para reducir la movilidad de la población fuera del territorio a partir de la situación complicada que tiene el transporte urbano con solo 500 ómnibus trabajando.

También se encomendó ubicar en las 45 paradas, fundamentalmente las de alta concentración, ahora sin inspectores, el personal necesario de apoyo, incluyendo agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.

Entre otros temas del encuentro se abordó que hay cierta mejora en la distribución de productos agrícolas, pero se enfatizó en la necesidad de mejorar la calidad del yogurt y de verificar el rol y la cantidad de mensajeros que apoyan a las personas vulnerables.

Las autoridades insistieron en reorganizar adecuadamente los servicios dentro de los municipios.

Fuente: Tribuna de La Habana/mm