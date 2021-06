Trovador inolvidable

Grande entre los grandes, Manuel Corona, es uno de los nombres infaltables en la historia de la trova en la isla. Tuvo la sensibilidad especial de crear obras con un apego singular entre el público y los músicos. La central provincias cubana de Villa Clara lo vio nacer el 17 de junio de 1880, pero fue La Habana el sitio donde se consagró como uno de los cuatro grandes de la trova cubana junto a Sindo Garay, Alberto Villalón y Rosendo Ruiz. Los más grandes artistas de nuestro país han incluido versiones de clásicos eternos de Manuel Corona como Celina González, la Reina de la Música Campesina que junto al pianista Frank Fernández interpretó Aurora.

“Ay, Aurora, me has echado al abandono yo que tanto y tanto te he querido; con tu negra traición me has engañado y en el fondo del alma me has herido. Tú has tratado de engañar el alma mía. Castígala, gran Dios, con mano fiera, que sufra mucho pero que no muera. Ay, Aurora, yo te quiero todavía”. La lírica fecunda de Corona es un verdadero regalo para los sentidos. Cuentan que en 1900 conoció a Pépe Sánchez, el padre de la trova y al escucharlo éste le dijo: “Serás algo notable, Corona, yo te lo digo”.

Y así fue. Durante su estancia en la capital de la isla surgió con fuerza en un ambiente lleno de grandes estrellas de la música como Ernesto Lecuona, Gonzalo Roig, Eduardo Sánchez de Fuentes y muchos otros. Cada obra suya lleva implícita la fascinación por la mujer. Al conocer a Longina O´Farril compuso otro clásico que ha quedado para la historia: “En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso las curvas que se admiran, despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada de ignota idealidad, que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mi la inspiración”.

Longina regresa una y otra vez al pentagrama de la isla desde las voces de nuevos trovadores. Manuel Corona, que murió el 9 de enero de 1950 en Marianao, La Habana, dejó una estela inolvidable de creaciones fascinantes. Los que le conocieron recuerdan que fue un bohemio impenitente, noctámbulo y rebelde. El rostro enjuto, el color cetrino, el traje desgastado, la mirada perdida, el organismo envejecido por la anarquía completa en cuanto a horarios y el descuido de la salud terminaron con una vida de pasiones. Creaciones como Aurora, Longina, Mercedes, Santa Cecilia, Tu alma y la mía, Las flores del Edén, La Alfonsa y muchas otras evocan al trovador inolvidable.

