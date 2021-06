Bloqueo de EE. UU: guerra implacable contra el pueblo de Cuba

Un estadounidense honrado, con posibilidades de hacerse un juicio propio, imparcial, sobre las relaciones de su país con Cuba desde 1959, no puede sino sentir vergüenza al saber que la Casa Blanca acude a armas genocidas contra la población de su vecino antillano.

Sí, porque el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos aplica a la pequeña nación caribeña califica como acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948.

Recuérdese que, en un memorándum secreto fechado el 6 de abril de 1960, Lester D. Mallory, vice secretario asistente para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, escribió:

“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…) el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales (…), hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba (…), una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno.”

Ha sido esa, en esencia, la línea de las sucesivas administraciones norteamericanas, en su infructuoso intento por cambiar el orden social, económico y político que se han dado, soberanamente, los cubanos.

El carácter inhumano de ese cerco se ha evidenciado, especialmente, durante la actual pandemia de COVID-19, en el empeño por privar al pueblo cubano de medicamentos, dispositivos y otros recursos necesarios para el enfrentamiento y control de la contagiosa enfermedad.

La cruel política imperial ha encarecido las materias primas y los equipos tecnológicos que Cuba necesita para la elaboración de sus candidatos vacunales anti-COVID-19, al tiempo que obstaculiza las operaciones económico-comerciales relacionadas con la lucha frente a un flagelo que azota a casi todos los países, sin distingos de credos, razas ni filiaciones políticas.

En el Gobierno de Donald Trump, el unilateral entramado de leyes coercitivas se agudizó con 243 medidas, 50 de las cuales fueron adoptadas en 2020, el año en que se declaró la pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Joseph Biden, que durante la campaña electoral había prometido cambios favorables en las relaciones de Washington con La Habana, ha optado por mantener congelado el tema, como si el “no actuar” lo eximiera de responsabilidad por los sufrimientos que provoca al pueblo de Cuba el bloqueo que él no se decide a suavizar o eliminar.

Hace casi tres décadas, el Comandante en Jefe Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, realizó una definición sobre ese enseñamiento imperial:

“El bloqueo no es solo la prohibición, por parte de Estados Unidos, de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámese tecnología, maquinarias; llámese algo más, alimentos; llámese algo más, medicinas.

“El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza, o un anticancerígeno que pueda salvar una vida o aliviar el sufrimiento de los que estén en una fase final de la vida; nada, ¡absolutamente nada se le puede vender a Cuba!”, ilustró Fidel en su discurso de clausura del encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba, efectuado en el teatro Karl Marx, de La Habana, el 25 de noviembre de 1994.

“El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y militares, no solo a 90 millas de nuestras costas, sino a unas pulgadas de nuestras costas, en el territorio ocupado de la Base Naval de Guantánamo”, remarcó el preclaro dirigente revolucionario.

En el afán de explicar al auditorio diverso las características de la irracional política anticubana de sucesivos Gobiernos del norte, Fidel resumió: “Pero el bloqueo no es solo eso; el bloqueo es una guerra económica contra Cuba, guerra económica; es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo —Estados Unidos trabaja activamente, a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar a cualquier barco que transporte mercancías a Cuba—; es la guerra universal, con ese inmenso poderío a su favor, contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso, con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país”.